Reconocida cadena de restaurantes cobrará un cargo temporal a los platos con huevo debido a la escasez en EEUU

Denny's ajusta los precios de platos con huevos por el brote de gripe aviar en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La escasez de huevos en Estados Unidos, provocada por un brote de gripe aviar que ha afectado a millones de aves, continúa impactando a la industria alimentaria. Denny’s, una de las cadenas de restaurantes más reconocidas del país, anunció que aplicará un recargo temporal en los platos que incluyan huevos, una medida que sigue los pasos de Waffle House, otra popular cadena de desayunos que tomó una decisión similar semanas atrás.

De acuerdo con un comunicado emitido por Denny’s y citado por ABC News, la decisión de implementar este recargo responde al aumento de los costos de los huevos y a la disminución de su disponibilidad en el mercado.

La compañía explicó que el ajuste de precios será determinado de manera individual por cada restaurante y región, dependiendo del impacto local de la escasez.

“Algunas de nuestras ubicaciones necesitarán añadir temporalmente un recargo a cada comida que incluya huevos. Esta decisión de precios se toma mercado por mercado y restaurante por restaurante debido a los efectos regionales de la escasez de huevos”, señaló la empresa.

La gripe aviar ha provocado el sacrificio de 19 millones de aves, impactando la producción de huevos en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

La gripe aviar y su impacto en el mercado de huevos

El brote de gripe aviar, conocido como influenza aviar altamente patógena (HPAI), ha sido identificado como la principal causa de la crisis.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en los últimos 30 días se han sacrificado cerca de 19 millones de aves en granjas comerciales y domésticas para contener la propagación del virus. Este fenómeno ha reducido drásticamente la oferta de huevos, llevando los precios a niveles récord.

El costo promedio de una docena de huevos grandes de grado A alcanzó los 4,95 dólares en enero, un aumento significativo en comparación con los 4,15 dólares registrados en diciembre, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Este incremento representa un alza del 219% en los precios de los huevos desde 2019, cuando el costo promedio era de 1,55 dólares.

Estrategias de Denny’s para enfrentar la crisis

A pesar de la necesidad de ajustar los precios, Denny’s reafirmó su compromiso de mantener opciones accesibles para sus clientes. La cadena, que cuenta con 1.499 restaurantes, la mayoría operados por franquicias en Estados Unidos, aseguró que continuará ofreciendo su menú de valor “2, 4, 6, 8 dólares” mientras monitorea las condiciones del mercado.

Desde Georgia, Waffle House implementó un recargo de 50 centavos por cada huevo en su menú. (REUTERS/Maranie Staab)

“Hacemos todo lo posible para planificar con nuestros proveedores en productos como los huevos y minimizar el impacto de la volatilidad del mercado en nuestros costos y precios de menú”, indicó la empresa en su comunicado.

Sin embargo, la compañía no especificó qué ubicaciones se verán afectadas por el recargo, argumentando que la situación es dinámica y puede variar según la región.

Otras cadenas también ajustaron precios

La decisión de Denny’s no es aislada. A principios de este mes, Waffle House, una cadena de restaurantes con sede en Georgia, implementó un recargo de 50 centavos de dólar por cada huevo en su menú.

En un comunicado, la empresa expresó su esperanza de que estas fluctuaciones de precios sean temporales, aunque reconoció que no es posible predecir cuánto tiempo durará la escasez. “Estamos monitoreando continuamente los precios de los huevos y ajustaremos o eliminaremos el recargo según lo permitan las condiciones del mercado”, afirmó la compañía.

Denny's cuenta con 1.499 restaurantes, la mayoría operados por franquicias en Estados Unidos. (REUTERS/Carlo Allegri)

Por otro lado, IHOP (International House of Pancakes), otra cadena de desayunos con 1.811 restaurantes en Estados Unidos y otros países, aseguró que, hasta el momento, los altos costos de los huevos no han afectado los precios de su menú. Sin embargo, la empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre cómo planea manejar la situación en el futuro.

La inflación alimentaria

La crisis de los huevos es solo una parte de un panorama más amplio de inflación alimentaria en Estados Unidos. Según un análisis de CBS News basado en datos del Índice de Precios al Consumidor, otros productos básicos también han experimentado aumentos significativos en sus costos desde 2019. Por ejemplo, el precio del jugo de naranja congelado ha subido un 86%, mientras que el azúcar ha aumentado un 70%.

Otros alimentos como el pan blanco, la carne de res y el pollo también han registrado incrementos notables, lo que refleja un impacto generalizado en los costos de los alimentos.

En este contexto, los consumidores enfrentan mayores desafíos para mantener sus presupuestos alimentarios, mientras que las cadenas de restaurantes buscan equilibrar la necesidad de cubrir sus costos operativos con el objetivo de seguir siendo accesibles para sus clientes.

Aunque tanto Denny’s como Waffle House han señalado que sus recargos son temporales, la duración de estas medidas dependerá de la estabilización del mercado de huevos. Según proyecciones del USDA, los precios de los huevos podrían aumentar un 20% adicional este año, lo que sugiere que la crisis podría extenderse en el tiempo.