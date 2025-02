Quién es Ashley St. Clair: todo sobre la mujer que afirma ser la mamá del decimotercer hijo de Elon Musk

Un representante de St. Clair informó que ambas partes negocian un acuerdo privado sobre la crianza del menor. (X-Ashley St.Clair)

En medio de la constante atención mediática que rodea a Elon Musk, un nuevo episodio acaparó titulares: la autora e influencer conservadora Ashley St. Clair afirmó que el empresario es el padre de su hijo, nacido en septiembre de 2024. La revelación, que la mujer hizo pública el 14 de febrero de 2025 en la red social X, generó un gran revuelo, especialmente debido a la falta de confirmación por parte del CEO de Tesla.

“Cinco meses atrás, di la bienvenida a un nuevo bebé al mundo. Elon Musk es el padre”, escribió St. Clair en su declaración. Aseguró que había mantenido la información en privado para proteger la seguridad del menor, pero que tomó la decisión de hacerla pública después de notar que la prensa sensacionalista planeaba difundir la noticia sin su consentimiento.

Musk, quien ya es padre de 12 hijos con distintas parejas, no respondió a las afirmaciones ni ha realizado comentarios al respecto. En paralelo, la mujer inició una demanda para obtener la custodia exclusiva del niño, argumentando que el magnate ha tenido una participación mínima en su crianza.

La autora reveló la noticia el 14 de febrero de 2025 en la red social X. (Instagram-Ashley St.Clair)

¿Quién es Ashley St. Clair?

Ashley St. Clair es una autora y figura pública estadounidense con una marcada inclinación hacia el pensamiento conservador. Su influencia en redes sociales y en medios de comunicación ha estado ligada a su activismo en temas políticos y culturales, destacándose como una voz dentro del movimiento conservador en Estados Unidos.

Uno de sus proyectos más conocidos es su libro infantil Elephants Are Not Birds, publicado en colaboración con BRAVE Books, una editorial que se especializa en contenidos con valores cristianos y conservadores. La historia, según la sinopsis oficial, busca transmitir una visión tradicional sobre la identidad y la biología: “Sigue a Kevin mientras aprende que, aunque puede cantar, no es un pájaro, aunque la Cultura insista en que lo es”.

Además de su faceta como escritora, St. Clair ha aparecido en diversos medios conservadores, incluyendo Fox News, donde ha expresado preocupaciones sobre la disminución de la tasa de natalidad en Estados Unidos y el impacto que esto podría tener en la sociedad.

A pesar de su presencia en el ámbito político y cultural, su nombre ganó notoriedad recientemente por sus declaraciones sobre su relación con Elon Musk y el hijo que asegura haber tenido con él.

La autora busca la custodia exclusiva del niño, alegando la participación mínima de Musk en su crianza. (Instagram-Ashley St.Clair)

La relación entre Ashley St. Clair y Elon Musk

Ambos se conocieron a través de la plataforma X, donde el empresario y la autora intercambiaron mensajes directos por primera vez. Según St. Clair, Musk fue quien inició la conversación con un mensaje que aparentemente incluía un meme.

Aunque en un principio ella no tenía un interés particular en Musk, su percepción cambió cuando tuvo la oportunidad de entrevistarlo en persona en San Francisco. En ese momento, trabajaba para Babylon Bee, un medio satírico conservador, y viajó a las oficinas de Musk para realizar la entrevista.

Después de la entrevista, St. Clair relató que el empresario le envió un mensaje invitándola a viajar con él a Providence, Rhode Island, lo que marcó el inicio de una relación más cercana entre ambos. Según sus declaraciones, fue durante ese viaje que la relación tomó un giro romántico.

A pesar de la conexión inicial, el nivel de compromiso de Musk en la relación no está claro. Hasta la fecha, el empresario no ha hecho comentarios públicos al respecto, y la relación parece haberse mantenido en el ámbito privado hasta la reciente revelación de la paternidad por parte de St. Clair.

La relación entre St. Clair y Musk habría iniciado tras una entrevista en San Francisco. (X-Ashley St.Clair)

El hijo que comparte con Elon Musk

La mujer asegura que dio a luz en septiembre de 2024 a un hijo cuyo padre es Musk. La autora asegura que mantuvo la noticia en privado durante varios meses, pero el 14 de febrero de 2025 publicó un mensaje en X en el que confirmó la paternidad del empresario.

El niño, identificado por sus iniciales como R.S.C., habría conocido a la madre del CEO de Tesla, Maye Musk, así como a algunos de sus medio hermanos por parte del empresario. Sin embargo, St. Clair afirmó que no ha tenido contacto con las madres de los otros hijos de Musk.

Días después de hacer pública la noticia, la autora presentó una demanda por la custodia exclusiva de R.S.C., argumentando que el multimillonario no estuvo presente en el nacimiento del niño y que solo lo ha visto tres veces desde su nacimiento.

Respuesta de Musk y situación actual

Hasta el momento, el magnate tecnológico no hizo ninguna declaración pública confirmando o desmintiendo la paternidad del hijo de Ashley St. Clair. A pesar de la relevancia mediática del caso, el empresario ha optado por el silencio y no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de medios como People.

Sin embargo, Musk sí reaccionó indirectamente en X cuando, al día siguiente de la revelación de St. Clair, respondió con un escueto “Whoa” a una publicación que incluía una supuesta captura de pantalla de un post de 2020 en el que St. Clair bromeaba sobre querer llamar la atención de Musk con una propuesta de matrimonio.

Por su parte, St. Clair intentó contactar directamente a Musk sin éxito. En una respuesta ahora eliminada en X, escribió: “Hemos estado tratando de comunicarnos contigo durante los últimos días y no has respondido”. Además, expresó su frustración por la atención mediática del caso y denunció que otro usuario de X había publicado imágenes de ella cuando era menor de edad.

El representante de St. Clair, Brian Glicklich, emitió un comunicado en el que aseguró que ambas partes han estado negociando en privado un acuerdo sobre la crianza del niño. “Esperamos que Elon reconozca públicamente su papel como padre del bebé de Ashley, para poner fin a la especulación innecesaria. Ashley confía en que Elon concluirá el acuerdo pronto, en el mejor interés del bienestar y la seguridad del niño que comparten”, señaló.