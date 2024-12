Oficiales de migración en EEUU alertan sobre posibles fraudes a través de redes sociales

USCIS subraya que los procesos humanitarios son gratuitos y advierte sobre intentos de estafas prometiendo acceso rápido a cambio de dinero. (REUTERS/Benoit Tessier)

En un esfuerzo por proteger a las comunidades de inmigrantes y refugiados, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una alerta destacando los crecientes intentos de estafas en redes sociales y otros canales digitales. Estas prácticas fraudulentas afectan a personas vulnerables que buscan regularizar su situación migratoria o participar en programas humanitarios. Las estafas incluyen desde imitaciones de autoridades gubernamentales hasta ofertas de apoyo engañosas y robo de información personal.

USCIS enfatiza que las comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente a través de canales gubernamentales y nunca por redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn. Además, subraya la importancia de conocer y evitar estos fraudes para salvaguardar datos personales y recursos económicos.

Imitadores del gobierno

Una de las estrategias más comunes utilizadas por estafadores es hacerse pasar por funcionarios de la institución para engañar a personas vulnerables. Estos individuos contactan a sus víctimas a través de redes sociales o canales no oficiales, como correos electrónicos falsos, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Es importante destacar que USCIS nunca utiliza plataformas como Facebook, Twitter o LinkedIn para comunicarse con los solicitantes de procesos migratorios.

Las señales de advertencia incluyen mensajes que solicitan información personal, pagos anticipados o la transferencia de dinero a cuentas individuales. Los correos electrónicos fraudulentos suelen presentar errores gramaticales o de formato, lo que indica que no provienen de fuentes oficiales. Para protegerse, USCIS recomienda verificar que toda comunicación provenga de direcciones de correo electrónico con el dominio “.gov” y nunca proporcionar información sensible a remitentes dudosos.

Ofertas de apoyo engañosas

Otra táctica utilizada por estafadores involucra ofrecer apoyo financiero o conexiones con supuestos patrocinadores a cambio de datos personales, tarifas o compensaciones indebidas. En estos casos, los estafadores se aprovechan de la necesidad de los beneficiarios para acceder a procesos como el programa de patrocinio de Formularios I-134A, que permite solicitar apoyo financiero para quienes buscan permisos de permanencia temporal en los Estados Unidos.

La agencia resaltó que los patrocinadores no pueden exigir compensación alguna a los beneficiarios. Estos últimos no están obligados a reembolsar, trabajar, servir, casarse ni realizar ninguna otra acción como condición para recibir apoyo financiero o para que se presente el formulario en su nombre. Las ofertas sospechosas de patrocinio en redes sociales o mediante intermediarios no oficiales deben considerarse como posibles fraudes.

Estafas en el programa Uniting for Ukraine

Desde la implementación del programa Uniting for Ukraine en abril de 2022, se han reportado intentos de estafas dirigidas a participantes potenciales. Estos fraudes generalmente involucran correos electrónicos falsos en los que se solicita a los patrocinadores el pago de una tarifa antes de que USCIS revise el Formulario I-134A, que declara apoyo financiero para beneficiarios.

La institución aclaró que no cobra tarifas para procesar este formulario, por lo que cualquier solicitud de pago relacionada debe considerarse fraudulenta. Asimismo, algunas de estas comunicaciones incluyen cartas de denegación falsas que presentan errores tipográficos o de diseño, lo que indica que no son correspondencia oficial de la agencia.

Estafas dirigidas a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

Los beneficiarios de procesos humanitarios diseñados para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han sido blanco de estafadores que intentan explotar su vulnerabilidad. Estas estafas suelen incluir promesas de acelerar su entrada a los Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero o el pago de tarifas inexistentes.

USCIS aclaró que el acceso a estos procesos es gratuito y que ni los beneficiarios ni los patrocinadores deben pagar tarifas al gobierno estadounidense en ninguna etapa del trámite. Además, los beneficiarios no están obligados a reembolsar, trabajar ni realizar ningún tipo de compensación hacia los patrocinadores por presentar el Formulario I-134A o por brindar apoyo financiero durante su estancia en los Estados Unidos.

Para evitar caer en estas trampas, se recomienda:

Desconfiar de promesas de entrada rápida a cambio de dinero.

Mantener el control de documentos personales, como pasaportes e identificaciones, en todo momento.

Denunciar cualquier actividad sospechosa mediante el sitio web oficial de USCIS o a través de las autoridades locales.

El USCIS reporta un aumento de intentos de fraude en redes sociales dirigido a migrantes. (USCIS)

Trata de personas

Este crimen representa una de las formas más graves de abuso y explotación a las que pueden enfrentarse las personas migrantes. Los traficantes se valen de amenazas, engaños o coerción para forzar a sus víctimas a realizar trabajos, servicios o actos sexuales en condiciones inhumanas. Estos criminales suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes buscan regularizar su situación migratoria o acceder a programas de asilo o refugio.

USCIS, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su campaña Blue Campaign, insta a las personas a estar alerta frente a cualquier señal de trata. Algunos de los indicadores incluyen la retención de documentos personales por parte de terceros, restricciones a la libertad de movimiento o exigencias de trabajos forzados como condición para obtener ayuda migratoria.

Las víctimas o testigos de este tipo de abuso pueden contactar la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 888-373-7888 para reportar casos o buscar asistencia.

Estafas a residentes afganos

Los beneficiarios de programas de asistencia para afganos también han sido objeto de estafas que buscan obtener información personal de forma fraudulenta. Los estafadores suelen utilizar correos electrónicos falsos para engañar a los solicitantes y extraer datos sensibles, como números de seguridad social o detalles sobre documentos de autorización de empleo (EAD).

USCIS señala que raramente envía correos electrónicos para informar sobre la aprobación de beneficios migratorios, excepto en situaciones específicas. Toda comunicación legítima proviene de direcciones con el dominio “uscis.gov”, y el sitio web oficial siempre incluye un mensaje de autenticidad y la imagen de una bandera de los Estados Unidos en la parte superior.