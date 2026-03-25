Las bolsas globales repuntan y el petróleo cae en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

Los mercados financieros mundiales reaccionaron este miércoles a los reportes sobre un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Irán. La noticia impulsó las bolsas y provocó una caída en los precios del petróleo, pese a que los analistas advirtieron que la situación en Oriente Medio permanece incierta tras casi cuatro semanas de conflicto.

El optimismo de los inversores se reflejó en el repunte de los principales índices bursátiles. Wall Street cerró en verde, con el Dow Jones de Industriales avanzando un 0,66% hasta los 46.429 puntos, el S&P 500 subió un 0,54% a 6.591 unidades y el Nasdaq sumó un 0,77% hasta los 21.929 puntos. En Europa, Londres, Frankfurt y París registraron alzas cercanas al 1,5%, mientras que en Asia, Tokio lideró los avances con casi un 3%. Según Jack Ablin, de Cresset Wealth Management, el repunte respondió a que “los inversores se aferran a cualquier noticia prometedora”.

El precio del petróleo Brent para entrega en mayo bajó un 2,17%, situándose en 102,22 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate retrocedió 2,2% hasta los 90,32 dólares. En la jornada previa, los futuros llegaron a caer más del 6%. El analista Fawad Razaqzada de FOREX.com indicó que, aunque el rechazo de Irán era previsible, “los mercados aún esperan un acuerdo de alto el fuego, ahora que al menos las dos partes están intercambiando mensajes”.

El descenso en los precios del crudo se produjo mientras Irán anunciaba que permitirá el paso seguro a los buques de países “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde transita cerca del 20% del petróleo marítimo global. Esta decisión ofrece un alivio parcial a los mercados energéticos, afectados por la amenaza de interrupciones en el suministro. El jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, declaró estar “listo para avanzar” con una liberación adicional de reservas si fuera necesario.

El conflicto ha generado advertencias sobre posibles repercusiones económicas globales. John Denton, director de la Cámara de Comercio Internacional, alertó que la situación podría derivar en la “peor crisis industrial en décadas” y que la crisis energética resultante sería más severa que los shocks petroleros de los años setenta. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que la entidad cuenta con varias herramientas para enfrentar el impacto del encarecimiento de la energía, aunque advirtió sobre la probabilidad de mayor inflación y menor crecimiento en la eurozona.

Un renovado optimismo inversor llevó al alza a los principales índices accionarios. REUTERS/Lucy Nicholson

En cuanto a la propuesta de Estados Unidos, medios como The New York Times informaron que fue transmitida a Irán a través de Pakistán e incluía aspectos relacionados con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes. Sin embargo, fuentes iraníes consideraron “excesivas” las demandas estadounidenses y respondieron con cinco condiciones propias, entre ellas reparaciones económicas y control sobre el estrecho de Ormuz. Según Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, “el intercambio de mensajes a través de mediadores no equivale a negociaciones y Teherán no tiene intención de mantener conversaciones con Washington”.

Pese a la volatilidad, el sector tecnológico en Wall Street destacó, con empresas como Nvidia (+2%), AMD (+7%) e Intel (+7%) registrando importantes avances. En otros mercados, el oro subió un 3% hasta los 4.539 dólares la onza, mientras la plata aumentó un 4% hasta los 72,35 dólares.

El ambiente de incertidumbre sigue marcando la dinámica de los mercados. Analistas como Michael James, de Rosenblatt Securities, describieron “mucho nerviosismo” y una actividad bursátil impulsada por el ánimo y las noticias del día. Gene Goldman, de Cetera Investment Management, afirmó que la propuesta y la contrapropuesta “están sentando las bases para más negociaciones”, aunque anticipa una alta volatilidad hasta que se clarifique el desenlace del conflicto y su impacto sobre los precios del petróleo y la inflación.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y AP)