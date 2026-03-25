Brote sospechoso de gripe aviar en Sagaponack moviliza equipos de emergencia en Nueva York

Más de 200 gansos muertos en Sagg Pond activan protocolo de emergencia por posible brote de virus H5N1 en Southampton (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mortandad masiva de gansos registrada en el estanque Sagg Pond, ubicado en Sagaponack, Southampton, ha encendido las alarmas sobre un posible brote de virus H5N1 de gripe aviar.

El hallazgo de más de 200 gansos hallados sin vida en este punto del este de Nueva York activó protocolos de emergencia sanitaria por el potencial riesgo para la salud pública y el impacto ambiental.

La municipalidad de Southampton informó, como fuente oficial local, que los análisis para confirmar la presencia del virus están en curso, pero la magnitud del episodio obligó a establecer medidas preventivas inmediatas.

El gobierno local recomendó a los residentes evitar cualquier contacto con aves o restos en la zona y advirtió que la amenaza involucra a personas, perros, otras mascotas y especies silvestres. En un comunicado, el municipio precisó: “El escenario representa un peligro potencial para humanos, animales domésticos y fauna local, especialmente por contacto directo con las aves muertas o sus excrementos”.

La confirmación preliminar de un brote de gripe aviar en Sagg Pond ha movilizado equipos de emergencia y expertos estatales, en coordinación con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC), autoridad medioambiental del Estado de Nueva York.

Según datos oficiales, la cifra de aves fallecidas supera los 200 ejemplares, situando el evento entre los mayores registrados en la región en los últimos años. Imágenes de residentes y la inspección oficial sustentan el alcance: se observan gansos dispersos en las orillas y la superficie del estanque.

El NYSDEC, como autoridad responsable de la vigilancia ambiental, dirige el retiro de las aves muertas junto a una empresa privada especializada en manejo seguro.

Un representante municipal señaló: “La magnitud del evento en playas, humedales y vías fluviales exige una planificación constante y adaptativa”. El operativo busca contener la propagación del virus y minimizar el riesgo de infecciones secundarias.

Un brote de gripe aviar con estas características puede generar cuadros graves de enfermedad tanto en aves silvestres como en animales domésticos y, ocasionalmente, en seres humanos. El área de salud pública local instó a reforzar los cuidados, en particular con mascotas como perros, que podrían exponerse al virus al deambular cerca de animales infectados o aguas contaminadas.

El comunicado municipal advierte que la exposición podría derivar en contagios o complicaciones sanitarias evitables. Siguiendo estas recomendaciones, las autoridades recalcan la importancia de evitar contacto físico con aves enfermas o muertas, no manipular superficies que puedan estar contaminadas sin protección adecuada y mantener alejados a los animales domésticos.

Para facilitar la tarea de los equipos de limpieza y supervisión sanitaria, se habilitó un canal digital para que los habitantes informen sobre hallazgos de aves muertas. Esta herramienta permite una respuesta más rápida de los servicios municipales.

Medidas de emergencia ante la mortandad de aves en Sagaponack

El brote de gripe aviar en Sagaponack supone potencial riesgo para la salud pública, animales domésticos y vida silvestre local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje de la crisis por parte de las autoridades de Southampton y el NYSDEC contempla limpieza, retiro seguro de animales afectados y monitoreo de la calidad del agua en Sagg Pond. Los equipos contratados trabajan bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar la dispersión del virus y proteger la salud de los trabajadores.

La municipalidad indicó que, por la cantidad de aves involucradas, las tareas de limpieza podrían extenderse durante varias jornadas y que el monitoreo ambiental continuará hasta descartar nuevos focos de infección.

Riesgos para la salud pública y la fauna local

El brote en Sagaponack ocurre en un periodo de vigilancia nacional intensificada ante la gripe aviar. En los últimos años, Estados Unidos ha registrado múltiples episodios de mortalidad masiva en aves migratorias y de corral, con repercusiones económicas y cambios en protocolos de bioseguridad de granjas y entornos naturales.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el organismo sanitario estadounidense, la transmisión de la gripe aviar a humanos es poco frecuente, pero puede ocurrir en casos de exposición intensa a aves infectadas.

Las autoridades estatales y municipales insistieron en la importancia de evitar contacto con animales muertos y de reportar de inmediato hallazgos sospechosos. El peligro de contagio para humanos, aunque bajo, aumenta si no se cumplen las indicaciones sanitarias.

Impacto ecológico y vigilancia reforzada

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades advierte que la transmisión de gripe aviar a humanos ocurre solo en casos de exposición intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte masiva de gansos en Sagg Pond afecta de inmediato la cadena alimentaria, la calidad del agua y la estabilidad de los hábitats circundantes. Expertos del NYSDEC advierten que la desaparición de una especie numerosa puede modificar las relaciones ecológicas del entorno.

Además, existe el riesgo de propagación del virus a otras poblaciones de aves migratorias, lo que podría ampliar el foco a nuevos territorios.

La respuesta coordinada entre municipio, estado y empresas especializadas busca limitar la propagación del virus y restablecer la normalidad en el ecosistema. Las autoridades reiteraron que es fundamental la colaboración de la comunidad siguiendo las pautas de prevención.

Situación nacional: antecedentes y protocolos

El caso en Southampton se suma a otros episodios recientes en Estados Unidos donde la gripe aviar obligó al sacrificio masivo de aves y a restricciones temporales para la movilidad de animales.

En 2023, por ejemplo, la propagación del virus H5N1 ocasionó pérdidas millonarias en el sector avícola y llevó a reforzar las medidas en reservas naturales.

La vigilancia epidemiológica, la rápida difusión de la información y la acción temprana ante mortalidades atípicas son fundamentos de la estrategia nacional frente a la gripe aviar.

Las autoridades federales y estatales mantienen sistemas de alerta y equipos preparados para intervenir ante cualquier brote.

La aparición de cientos de aves muertas en Sagg Pond, atribuida de manera preliminar al virus de gripe aviar, ha llevado a una revisión integral de los protocolos sanitarios y ambientales en Southampton y zonas vecinas.

El riesgo para la población, según las autoridades, permanece bajo si se cumplen las recomendaciones, pero la vigilancia persistirá hasta descartar la presencia del virus en otras especies y sectores del estado de Nueva York.