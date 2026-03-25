Australia: condenan al director de compañía de paracaidismo tras la muerte de dos saltadores

El tribunal de Australia declaró culpable al director de la empresa de paracaidismo por el accidente mortal en Goulburn, Nueva Gales del Sur

El tribunal de Australia halló culpable al director de una empresa de paracaidismo por el accidente mortal ocurrido en el aeropuerto de Goulburn, en el sur de Nueva Gales del Sur. El veredicto se emitió por la muerte de los paracaidistas Alex Welling y Stephen Hoare durante un salto realizado el 27 de junio de 2021. La proyección de imágenes en la audiencia colocó en primer plano el impacto de las decisiones realizadas por la empresa.

El director de la compañía, Attilio Giovanni Ferrara, conocido como John Ferrara, fue considerado responsable tras permitir la instalación de un escalón metálico en la aeronave sin contemplar las consecuencias de seguridad. Este componente provocó el enganche del equipo de paracaidismo, un hecho fundamental para la tragedia, informó el medio estadounidense NY Post.

La sentencia se fundamentó en que la omisión de medidas rigurosas de seguridad laboral derivó directamente en el accidente. El tribunal determinó que la incorporación de un escalón metálico causó que el equipo de las víctimas quedara enganchado durante el salto, lo que provocó su muerte. De esta manera, Ferrara fue declarado penalmente responsable por no cumplir sus deberes de protección en el entorno de trabajo.

Hallazgos del tribunal y contexto del accidente

El accidente ocurrió el 27 de junio de 2021 y resultó en la muerte de los paracaidistas Alex Welling y Stephen Hoare durante un salto con equipo defectuoso

El video proyectado en la sala judicial, según el medio digital californiapost, muestra a Alex Welling, de 32, sonriente y animado antes de lanzarse junto a su instructor, Stephen Hoare, de 37 años, desde una avioneta Cessna. La correa del equipo de paracaidismo quedó trabada en el escalón metálico recientemente colocado, dejando a ambos suspendidos cabeza abajo en el aire.

El piloto intentó realizar maniobras de rescate al descender la aeronave a baja altura sobre el aeropuerto. Mientras tanto, el personal de tierra subió a la parte superior de un vehículo todoterreno para tratar de alcanzarlos, reportó el medio estadounidense NY Post. A pesar de estos esfuerzos, la unión se rompió y los paracaidistas cayeron, perdiendo la vida en el acto.

Detalles técnicos y desarrollo del juicio

La investigación oficial puso como eje la gestión de seguridad laboral en el centro de entrenamiento de vuelo Goulburn Flight Training Center. El director, Ferrara, enfrentó cargos en el Tribunal del Distrito de Nueva Gales del Sur por dos violaciones a los deberes de seguridad en el trabajo, según el medio estadounidense NY Post.

La difusión judicial del video busca crear conciencia sobre los riesgos de los deportes extremos y la necesidad de respetar las normas de seguridad

El juicio, celebrado en septiembre de 2025, se extendió durante diez días. Durante el proceso, se estableció que la causa principal del accidente fue la reciente instalación del escalón metálico en la aeronave. Ferrara no estuvo presente en la audiencia en que se leyó el veredicto, y la sentencia definitiva será anunciada en una fecha futura.

Las indagaciones confirmaron que la correa del equipo de paracaidismo quedó enganchada al escalón en el instante del salto. La grabación judicial permite observar el momento exacto en que ambos quedan colgados boca abajo e imposibilitados de liberarse.

El piloto y el personal de tierra desarrollaron maniobras para rescatarlos. NY Post precisa que los empleados intentaron auxilio desde la parte superior de un todoterreno mientras la aeronave volaba bajo. Finalmente, la conexión se rompió y ambos hombres murieron en la caída.

Debate público y repercusiones familiares

El piloto y el personal de tierra realizaron maniobras desesperadas para salvar a los paracaidistas, pero el enganche del equipo resultó fatal

La difusión de las imágenes durante la audiencia generó malestar entre los familiares de las víctimas, quienes se manifestaron en contra de hacer públicos los últimos momentos de Welling y Hoare, informaron fuentes de NY Post.

El juez Andrew Scotting permitió la reproducción del video a pesar de la oposición de las familias, al considerar que el material podía servir de advertencia para prevenir nuevas tragedias. Esta decisión dio paso a debates públicos sobre la ética de exponer material gráfico en procedimientos judiciales relacionados con deportes de riesgo.

La resolución del tribunal de liberar el video busca concienciar sobre los riesgos presentes en actividades extremas y subraya la importancia de cumplir estrictamente con las normas de seguridad para evitar incidentes fatales.