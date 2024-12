Una mujer de Nueva York está acumulando multas de tránsito sin tener auto: culpa a placas de Star Trek

Beda Koorey culpa a su antigua matrícula de Star Trek de ocasionarle multas de tránsito a pesar de que no tiene auto desde hace 4 años. (Amazon - Celebrity-Machines-Heroes)

Beda Koorey, una jubilada de Long Island, enfrenta una situación insólita al recibir multas de tráfico de todo Estados Unidos, a pesar de haber dejado de conducir y entregado sus placas especiales de Star Trek en el año 2020. Según informa CBS New York, Koorey afirma: “No tengo coche, no conduzco. Esas placas fueron entregadas,” sin embargo, las multas continúan llegando.

Un fenómeno peculiar parece ser la causa de este problema. En declaraciones a CBS New York, Koorey reveló que sus antiguas placas personalizadas rendían homenaje a Star Trek y compartían el mismo número que la nave estelar Enterprise, NCC-1701. La situación se complica con la facilidad de compra de placas de novedad en plataformas como Amazon o eBay por 15 dólares, lo que ha permitido que otros puedan utilizar estas placas de forma fraudulenta. “El correo llegó ayer desde Chicago, multas por exceso de velocidad. Son 100 dólares cada una,” comentó Koorey, añadiendo que ha recibido multas por infracciones como pasar semáforos en rojo y estacionar en zonas prohibidas.

News 12 Long Island destaca la desesperación de Koorey, quien afirma recibir llamadas hasta de lugares tan distantes como Montreal, Canadá. “Tuve que explicar a ese oficial que no era yo, que entregué mi coche en 2020, que nunca he estado en Canadá”, dijo Koorey al medio. Además de las llamadas, Koorey ha tenido que lidiar con una comunicación continua con diversas autoridades estatales para aclarar estas situaciones. “Vienen de todo el país, desde Oklahoma hasta Texas y Florida,” explicó Koorey, quien ha llegado a contactar con el fiscal general de Florida para intentar resolver el problema.

¿Quién es culpable de que sigan multando a Beda Koorey?

El Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York (DMV), según informa News 12 Long Island, asegura que la utilización ilegal de placas de novedad en las carreteras es un tema que corresponde a las fuerzas del orden, y que su sistema no relaciona a Koorey con su antigua placa. Sin embargo, ella responsabiliza al DMV porque, según sus palabras, “cuando estas personas están ingresando esas placas, me están incluyendo a mí”, aunque el DMV insiste en que cada entidad de cobro debe asegurarse de utilizar los datos más actuales del DMV.

Persona, inflación, estanflación, economía, problemas económicos, salarios, sueldo, gastos, ahorro energético, hogar, casa, departamento, edificio, cuentas a pagar, deuda, servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación también ha generado considerables gastos financieros para Koorey, quien está obligada a responder a cada multa para que no se acumulen. Afirmó al medio: “Me he quedado sin tinta y sin sellos,” y agregó que su impotencia le ha llevado a llorar de frustración. Con más de 16 mil 500 dólares en cargos provenientes de Nueva York, Koorey siente que “todo el país tiene mi nombre y dirección para multas que ni siquiera debo”.

Beda Koorey ha suplicado a las autoridades por una solución

Esta situación extraordinaria pone de manifiesto un vacío legal y logístico que afecta no solo a Koorey, sino potencialmente a muchas otras personas que, como ella, podrían estar siendo víctimas de un uso indebido de placas personalizadas y de la falta de un sistema unificado y actualizado para la emisión y seguimiento de multas de tráfico a nivel nacional.

En palabras a News 12 Long Island, Koorey se muestra decidida a seguir luchando y a compartir su historia con la esperanza de que alguien pueda ofrecerle una solución: “Hagan algo porque estoy llegando al punto en que las multas simplemente se quedan ahí y quiero llorar,” expresó. Mientras tanto, su historia resalta un problema que requiere atención urgente tanto por parte de los ciudadanos como de las instituciones encargadas de regular el tráfico y la identificación vehicular.