Miami Art Week 2024: una guía completa, desde Art Basel hasta las obras sobre la arena

Las calles de Miami se llenan de obras que van desde Bal Harbour hasta Lincoln Road. (@nachomartinfilms)

Diciembre en Miami tiene una tradición: antes de las fiestas de fin de año, una semana entera se dedica al arte moderno y contemporáneo y atrae a 80.000 visitantes. El centro de Miami Art Week es la gran feria de galerías Art Basel Miami Beach, pero a su alrededor una enorme cantidad de ferias satelitales, cuya diversidad es en sí un atractivo extra, abre una semana de actividades dedicada a las artes visuales.

Hay ferias históricas, como la pionera del sur de Florida, Art Miami, que desde 1990 impulsa la movida; o dedicadas exclusivamente al arte latinoamericano, como Pinta, y al de la diáspora africana, como AfriKin; o centradas en el arte callejero, como Wynwood Walls; o dirigida por artistas, como Satellite Art. Desde el 2 hasta el 8 de diciembre, distintas localidades de la ciudad —incluso la arena de sus playas, donde se instalan las ferias Scope y Untitled— conforman una exhibición gigantesca, la Semana del Arte en Miami.

Desde su llegada en 2002, Art Basel Miami Beach ha atraído a los coleccionistas en sus días VIP para luego abrir al público durante tres jornadas. Este año los días por invitación exclusiva serán el miércoles 4 y el jueves 5, y desde el viernes 6 al domingo 8 las entradas generales permitirán visitar las 286 galerías de 38 países que se reúnen en una de las ediciones más diversas de la feria. Además, Art Basel Miami Beach tiene nueva directora: Bridget Finn, experta arte contemporáneo.

El tránsito en Miami se vuelve peor que lo habitual, pero al menos los municipios llenan las calles de obras, desde Bal Harbour en el norte hasta Lincoln Road, en South Beach, Lincoln Road, en el sur. En los hoteles de la playa, como todos los años, se muestran las obras de diferentes artistas locales que compiten por el premio No Vacancy.

En esta guía se detalla todo lo que ofrece la Semana del Arte de Miami en 2024, con descripciones, horarios, direcciones y precios.

Art Basel Miami Beach 2024: una edición intensa con Bridget Finn como nueva directora del evento. (AP/Lynne Sladky)

Art Basel Miami Beach, 4 al 8 de diciembre

Con una fuerte representación de expositores de las Américas —dos tercios de las galerías provienen del continente, de Estados Unidos a Brasil, de México a Argentina—, la feria nacida en Basilea suma 34 galerías nuevas, entre ellas algunas de renombre como Gallery Baton de Seúl y Pearl Lam Galleries de Hong Kong y Shanghái.

Como siempre, Art Basel Miami Beach se divide en sectores que ofrecen experiencias distintivas, como Galleries —el sector principal, con obras que abarcan del arte moderno hasta el contemporáneo— y Meridians, el espacio preferido del público por sus proyectos de gran escala que este año tendrá una nueva curadora: Yasmil Raymond. Con temas como la democracia, el cambio climático y el concepto de transformación, se presentan 18 proyectos, entre ellos Amazogramas, un fotograma monumental de Roberto Huarcaya, y Pathway de Zhu Jinshi, compuesto de 16.000 hojas de papel suspendidas.

Otros sectores son Kabinett (exhibiciones temáticas dentro de los stands principales), Nova (galerías jóvenes que presentan trabajos nuevos de hasta tres artistas), Positions (artistas emergentes) y Survey (obra de calidad histórica realizada antes de 2000).

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

La feria tiene tres entradas: West Entrance (Convention Center Drive), East Entrance (Washington Avenue) y North Entrance (Collins Canal Park).

Cuándo: los días 4 y 5 están reservados a invitados y tickets VIP, y desde el 6 hasta el 8 la feria abre al público general de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general (First Access): USD 120 por persona para los días del 6 al 8.

Entrada de día: USD 85 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para estudiantes: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para adultos mayores (desde 62 años) y ex militares: USD 65 por persona, con identificación válida, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada reducida para residentes de Miami Beach: USD 65 por persona para los días del 6 al 8, con horario de ingreso (cada hora de 12 pm a 4 pm, hasta agotar cupo).

Entrada para niños de tres a 12 años: USD 10 por menor, que debe estar acompañado de un adulto.

Entrada combinada Art Basel + Design Miami: USD 125 por persona, para los días del 6 al 8 en Basel y del 4 al 8 en Design. Se puede usar en días diferentes.

Entrada Premium: USD 650 por persona. Incluye vernissage el 5 de diciembre de 4 pm a 7 pm, acceso a la feria del 6 al 8 de diciembre y entrada gratuita a varios museos del sur de Florida.

Entrada Premium+ y Premium+ Discovery Program: entre USD 3.500 y USD 4.300. Incluye vernissage, Collector’s Lounge, eventos VIP, acceso a colecciones privadas y recorridos guiados.

Design Miami, la feria hermana de Art Basel Miami Beach, se ubica detrás del Convention Center. (@nachomartinfilms)

Design Miami, 3 al 8 de diciembre

La edición número 20 de Design Miami tiene como tema “Blue Sky”, con impulso del director curatorial Glenn Adamson. Este concepto invita a repensar el papel del diseño como un espacio para las soluciones audaces y creativas en tiempos de incertidumbre, como un medio resiliente y esencial en la creación de futuros viables, útil para transformar los desafíos en oportunidades, romper con convenciones y abrir nuevos horizontes.

La feria incluirá exhibiciones de renombradas firmas internacionales como Friedman Benda (Nueva York), Southern Guild (Ciudad del Cabo), Cristina Grajales Gallery (Nueva York) y Carpenters Workshop Gallery (París y Los Ángeles). En el espacio de Curio, se presentarán propuestas de 1882 Ltd. (Stoke-on-Trent) y NUOVA (Los Ángeles), entre otras.

Dónde: Convention Center Drive & 19th Street, Miami Beach, FL 33139

La ubicación es detrás de la feria hermana, Art Basel Miami Beach.

Cuándo: del miércoles 4 al sábado 7, de 11 am a 7 pm; el domingo 8 de 11 am a 6 pm.

Cuánto:

Pase diario: USD 40 por persona

Estudiantes y adultos mayores: USD 30 por persona

Pase para toda la semana: USD 120 USD por persona

Art Miami, 3 al 8 de diciembre

Considerada la segunda feria de arte más concurrida del mundo, la pionera de la ciudad presenta su 34ª edición. Este año incluye a más de 160 galerías que representan centros artísticos clave como Nueva York, Londres, París y Miami, entre ellas Gilden’s Art Gallery, Berengo Studio, Sundaram Tagore Gallery, Bildhalle y Blond Contemporary. Como siempre, esta feria se celebra en paralelo con sus retoños, Context Art Miami y Aqua Art Miami.

Las obras que trae Art Miami incluyen desde pintura y escultura hasta medios digitales como el videoarte y los NFTs, además de fotografía y grabado. Representa las tendencias actuales y del arte del siglo XX, con artistas consagrados y emergentes.

Dónde: 1 Herald Plaza (NE 14th Street & Biscayne Bay), Miami, FL 33132

Ubicada entre los causeways Venetian y MacArthur, tiene vista a la bahía de Biscayne.

Cuándo: del 3 al 8 de diciembre de 2024.

El martes 3 es para invitados (Platinum VIP Preview y VIP Preview) de 11 am a 4:00 pm y para el público en general desde las 4:00 pm hasta las 9:00 pm.

Del miércoles al sábado los horarios son de 11:00 am a 7:00 pm, y el domingo de 11:00 am a 6:00 pm.

Cuánto:

Entrada general: USD 65 por persona, también incluye acceso a Context Art Miami

Entrada para adultos mayores (más de 62 años ) y estudiantes (de 12 a 18 años): USD 42,50 por persona

Pase semanal: USD 165 (incluye acceso a Art Miami, CONTEXT Art Miami y Aqua Art Miami)

VIP Pass: USD 300 (incluye acceso ilimitado, vista previa VIP, salones VIP y museos asociados)

Art Miami 2024 reúne más de 160 galerías en su 34ª edición paralela a Art Basel.

Context Art Miami, 3 al 8 de diciembre

La feria surgida de Art Miami, ubicada en el mismo predio frente a la bahía de Biscayne, se centra en los artistas emergentes y de mediana carrera que, en esta edición, llegan de 73 galerías de 19 países. Entre los expositores destacados se encuentran Galerie Adrienne Desbiolles (Zúrich), Band of Vices (Los Ángeles) y Blink Group Gallery (Miami), que presentarán proyectos especiales, y también Connect Contemporary (Atlanta), Echo Fine Arts (Cannes) y Harman Projects (Nueva York).

El director de Context Art Miami, Julian Navarro, subrayó que la edición de esta Semana del Arte de Miami 2024 será “una plataforma para el descubrimiento y el diálogo”.

Dónde: The Context Art Miami Pavilion, 1 Herald Plaza (NE 14th Street & Biscayne Bay), Miami, FL 33132

Cuándo:

El martes 3 es para invitados (Platinum VIP Preview y VIP Preview) de 11 am a 4:00 pm y para el público en general desde las 4:00 pm hasta las 9:00 pm.

Del miércoles al sábado los horarios son de 11:00 am a 7:00 pm, y el domingo de 11:00 am a 6:00 pm.

Cuánto:

Entrada general: USD 58 por persona

Pase semanal: USD 135 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 62 años ) y estudiantes (de 12 a 18 años): USD 40

Pinta Miami, 5 al 8 de diciembre

Esta feria especializada en arte latinoamericano moderno y contemporáneo comenzó en Nueva York en 2007 y celebra en 2024 su 18º edición en el Hangar de Coconut Grove, un edificio histórico que fue sede de Pan American Airways. Daniel Ricardo Fischer es el arquitecto responsable del diseño para que el espacio potencie la experiencia de los asistentes y las obras exhibidas.​

Pinta se organiza en distintas secciones: Radar, con curaduría de Irene Gelfman, que explora el trabajo de artistas contemporáneos; Next, a cargo de Giuliana Vidarte, que se enfoca en galerías emergentes de América Latina y Foro, también coordinada por Vidarte, que ofrece conversaciones sobre arte contemporáneo. Además, cuenta con la plataforma digital Media Point, que incluye contenido audiovisual exclusivo, como Live Talks y Open Files, que ofrece recorridos virtuales en tiempo real y entrevistas con artistas.

Dónde: The Hangar in Coconut Grove, 3385 Pan American Drive, Coconut Grove, Miami FL 33133

Cuándo: jueves 5, de 3 pm a 8 pm; viernes 6 y sábado 7, de 12 pm a 8 pm; domingo 8, de 12 pm a 6 pm

Cuánto:

Inauguración con Brunch (5 de diciembre, de 11 am a 3 pm): USD 75

Entrada VIP: USD 100

Entrada general: USD 39 (con anticipación, USD 29)

La feria Pinta celebra su 18º edición en el histórico Hangar de Coconut Grove. (@nachomartinfilms)

Scope Art Show, 3 al 8 de diciembre

Esta feria vuelve a instalarse sobre la arena para celebrar su 23ª edición bajo el tema “Interdependencia”. Scope Art Show explora cómo la colaboración y las conexiones son esenciales en las redes creativas contemporáneas. Además de la presencia de los exhibidores, hay instalaciones especiales: Hebru Brantley lleva Black Oddyssey; Esther Mahlangu presenta la monumental Ukuthula Makube Nawe y la serie de murales SCOPE Walls invade con arte el entorno urbano.

Esta Semana del Arte en Miami la feria ofrece también el Downtown Festival, una conexión entre cine, música y arte en un tributo a Nueva York, y los espacios Main Stage y ScopeCircle con sesiones de yoga y meditación, espectáculos en vivo y performances musicales al atardecer.

Dónde: 801 Ocean Drive (en la playa), Miami Beach, FL 33139

Cuándo: martes 3 (sólo con pase VIP Preview), de 12 pm a 8 pm

Del miércoles 4 al domingo 8, de 11 am a 8 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 65,72 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 62 años ) y estudiantes: USD 45,02 por persona, con identificación

Entrada para residentes de Miami Beach: USD 34,67 por persona, con prueba de residencia

Entrada con tarjeta del banco Chase: USD 45,02 por persona

Pase semanal: USD 107,12 por persona

Entrada VIP Champagne Pass: $365,87 por persona (incluye acceso VIP todos los días y opción de llevar un invitado)

Entrada para el evento Miami Art Week Concert (viernes 6, 9 pm): sólo con tarjeta del banco Chase, USD 65,72 por persona

Untitled Art, 3 al 8 de diciembre

También sobre la arena de Miami Beach, esta feria trae en su 13º edición a 172 expositores provenientes de 38 países, que combinan galerías consolidadas, espacios gestionados por artistas y organizaciones sin ánimo de lucro. A esa diversidad este año se le agregó el tema curatorial “East Meets West”, que explora las intersecciones culturales y artísticas entre Oriente y Occidente bajo la dirección de las curadoras invitadas Kathy Huang y Jungmin Cho.

Untitled Art en South Beach combina culturas en su edición "East Meets West".

Para visibilizar a arte emergente, el sector Nest ofrece espacios subsidiados a galerías y artistas jóvenes y un total de siete premios (entre ellos, el Vortic Artist Prize a la innovación digital y el Campo Artist-in-Residence, un espacio de trabajo con apoyo financiero en Uruguay) intentan extender las oportunidades.

Dónde: Ocean Drive & 12th Street, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: martes 3 (sólo por invitación), de 10 am a 7 pm; del miércoles 4 al sábado 7, de 11 am a 7 pm y el domingo 8, de 11 am a 5 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 55 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 62 años ) y estudiantes: USD 40 por persona, con identificación

Entrada para residentes de Miami Beach: USD 40 por persona, con prueba de residencia

Pase semanal: USD 110 por persona

AfriKin Art Fair, 1 al 8 de diciembre

Esta feria que combina arte de la diáspora africana con activismo social celebra su 10ª edición en Miami Art Week 2024. Este año el tema es “Threads of Life in Fragments of Time”, un estudio de los hilos invisibles que conectan a la humanidad con el cosmos, la naturaleza y entre sí. Con una instalación sobre cambio climático, “Submerged Sentience”, AfriKin ofrece una experiencia inmersiva: una serie de fotografías, cortometrajes y recreaciones interactivas que examinan los efectos de la crisis climática, que también destaca soluciones para asegurar un futuro sostenible.

La feria también dedica secciones específicas a otros problemas: la mortalidad materna, la salud mental y la falta de recursos en las comunidades vulnerables de África Global. En las conversaciones de AfriKin Talk se debate el papel del arte en el desarrollo sostenible y el desfile AfriKin Fashion Runway combina artesanía tradicional con diseño contemporáneo para dar vida a esta narrativa.

Dónde: Scott Galvin Community Center, 1600 NE 126th Street, North Miami, FL 33181

Cuándo: inauguración, 1 de diciembre de 6 pm a 9 pm; el resto de los días, de 11 am a 9 pm

Cuánto: las entradas son una donación a partir de USD 10 por persona.

AfriKin Art Fair aborda el cambio climático con la instalación "Submerged Sentience".

Red Dot Miami y Spectrum Miami, 4 al 8 de diciembre

Estas dos ferias hermanas vuelven a compartir el mismo techo, Mana Wynwood, en la Semana del Arte de Miami. Red Dot Miami convocó a más de 75 galerías internacionales de los mercados primario y secundario para su selección de arte contemporáneo en pintura, fotografía, escultura y 3D. En su colección Discoveries, la feria ofrece obras por debajo de los USD 5.000; además, sus programas Art Labs y Spotlight Galleries invitan a experiencias inmersivas en proyectos especiales.

Spectrum Miami, su feria asociada, dedicada a los estudios independientes y las galerías emergentes presenta su programa Solo, que pone en primer plano a artistas en desarrollo para que sus obras lleguen directamente al público. También tiene una colección Discoveries, con obras de hasta USD 3.000), y suma música en vivo a su atmósfera dinámica.

Dónde: Mana Wynwood Convention Center, 2217 NW 5th Ave, Miami, FL 33127

Cuándo: miércoles 4, VIP Preview de ambas ferias, de 6 pm a 9 pm; del jueves 5 al sábado 7, de 12 pm a 6 pm y el domingo 8, de 12 pm a 6 pm.

Cuánto:

Entrada general: USD 50 (VIP Preview y un día adicional)

VIP: USD 85 (VIP Preview y pase para todos los días)

Ink Miami Art Fair, 4 al 8 de diciembre

Esta feria se destaca dentro de la Semana del Arte de Miami por su especialización en obras de arte sobre papel. Desde su fundación en 2006, Ink Miami Art Fair se centra en grabados, litografías y técnicas de impresión en ediciones limitadas. Con un formato característico, Ink convierte las suites de un hotel Art Deco en espacios de muestra y también ofrece un entorno al aire libre.

Para la edición de 2024, exhibidores como Flying Horse Editions y Graphicstudio, centrados en colaboraciones de impresión con artistas contemporáneos, y galerías como Jim Kempner Fine Art y Childs Gallery, que presentan artistas de trayectoria y emergentes, formarán parte de su oferta.

Dónde: Dorchester Hotel, 1850 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Brunch de apertura, miércoles 4 de 9 am a 12 pm; Pulp Party, jueves 5 de 7 pm a 9 pm; hasta el domingo 8 de 10 am a 7 pm

Cuánto: actividad gratuita con registro previo

Fridge Art Fair, 4 al 8 de diciembre

Esta Semana del Arte de Miami, la feria de arte LGBT+ se desdobla en Walk-In-Fridge y Mini-Fridge.

En su edición para Miami Art Week 2024, la feria LGBT+ trae un homenaje al legado del cantante de Queen: “The Freddie Mercury Project”. El evento principal será Walk-In-Fridge, que contará con exhibiciones, instalaciones y performances inspiradas en el artista británico. El evento paralelo, Mini-Fridge —una selección curada de obras, exhibiciones y performances de artistas locales— abrirá con la gala “Killer Queen”.

Fridge Art Fair ha establecido alianzas con collaboARTive y ArtBasil.org para agregar a la feria una dimensión de responsabilidad ambiental: habrá talleres sobre arte sostenible y técnicas de reutilización de materiales, además de charlas sobre formas de reducir la huella ecológica en proyectos artísticos.

Dónde:

Walk-In-Fridge: The Wynwood Building, 2700 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127.

Mini-Fridge: LGBT Visitor Center en South Beach, 1130 Washington Ave, primer piso, Miami Beach, FL 33139

Cuándo:

Apertura VIP, “Killer Queen”, en Mini-Fridge: martes 3 de 6 pm a 10 pm

Gala VIP, “I Was Born to Love You”, en Walk-In-Fridge: miércoles 4, de 6 pm a 10 pm

Del jueves 5 al sábado 7, de 12 pm a 9 pm; domingo 8 de 12 pm a 7 pm.

Cuánto: actividad gratuita previa reserva, en la que se puede hacer una donación

Aqua Art Miami, 4 al 8 de diciembre

Esta feria, una derivación de Art Miami en las playas de South Beach, regresa en su 18ª edición durante la Semana del Arte en Miami 2024. También transforma las habitaciones de un hotel, el Aqua, en minigalerías y muestra obras de 41 galerías de 12 países, con artistas jóvenes, emergentes y de media carrera.

Entre los participantes de este año en Aqua Art Miami, la Fabien Castanier Gallery presentará un mural en la fachada del hotel creado por el artista portugués ADD FUEL (Diogo Machado). Otros expositores incluyen a Ashley Longshore Studio Gallery (Nueva York), Paris Brosnan y Jenny Chandler con una presentación en la azotea.

Dónde: Aqua Hotel, 1530 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el miércoles está reservado a invitados y tickets VIP, de 3 pm a 10 pm; el jueves 5 funciona de 12 pm a 9 pm; el viernes 6 y el sábado 7, de 11 am a 9 pm y el domingo 8 de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 27,50 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 62 años ) y estudiantes: USD 22,50

Pase semanal, USD 165 (incluye el acceso a Art Miami + CONTEXT Art Miami)

Entrada VIP: USD 300 (incluye vista previa VIP y tambien a Art Miami + CONTEXT Art Miami).

Varias ferias, como Aqua Art Miami, se realizan en los hoteles de Miami. (Aaron Davidson/Getty Images for Aqua Art Miami)

NADA Miami Art Fair, 3 al 7 de diciembre

La feria de New Art Dealers Alliance (NADA), que lleva en Miami tantos años como Art Basel, celebra su 22ª edición en Miami Art Week 2024 con más de 150 galerías, espacios artísticos y organizaciones sin fines de lucro provenientes de 37 países y 66 ciudades como Buenos Aires, Shanghái, Lagos, Honolulu, Caracas y Pittsburgh.

Entre los participantes de este año se encuentran 82 miembros de NADA y 59 expositores debutantes, como las galerías april april, Sea View, Foreign & Domestic, Eugster II Belgrade, David Peter Francis, cadet capela, y Gallery COMMON. Además, la sección NADA Projects presentará a expositores destacados como Roland Ross, Romance, LAURA y Louis Reed. La feria también contará con el regreso de Curated Spotlight, una sección especial curada en colaboración con TD Bank.

Dónde: Ice Palace Studios, 1400 North Miami Ave, Miami, FL 33136

Cuándo:

Sólo con invitación: VIP Preview, martes 3 de 10 am a 4 pp, y VIP Hour, miércoles 4 de 10 am a 11 am

Para el público en general: martes 3, de 4 pm a 7 pm; del miércoles 4 al viernes 6, de 11 am a 7 pm; y sábado 7 de 11 am a 6 pm.

Cuánto:

Entrada general: USD 45 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 65 años ) y estudiantes: USD 35 por persona, con identificación

Pase semanal: USD 65 por persona

Pase con vernissage: USD 150 por persona

Satellite Art Fair, 4 al 8 de diciembre

Esta feria celebra su 10º edición en Miami Beach durante la Semana del Arte de Miami 2024, con una exhibición diversa de más de 40 instalaciones artísticas independientes, presentaciones de galerías, performances y talleres interactivos. Satellite Art Fair ofrecer una experiencia inmersiva que se complementa cada noche con after parties inspiradas en la contracultura de los años 80 en el sur de Florida.

Entre los proyectos especiales este año están las instalaciones Florida Man Man Cave, un espacio que evoca el kitsch asociado al “hombre de Florida”; Two Hunters, de Richie Moreno, un altar performativo para actuaciones en vivo, y Surveillance Cutie, de Fabiola Larios, que explora la vigilancia constante tecnológica.

Dónde: Halloween Megastore, 700 Lincoln Road, Miami Beach, FL, 33139

Cuándo: Preview VIP (por invitación), miércoles 4 de 5 pm a 10 pm Jueves 5 y viernes 6 de 1 pm a 10 pm, sábado 7 de 12 pm a 10 pm y domingo 8 de 12 pm a 5 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 23,83 por persona

Pase de fin de semana: USD 17,50 por persona

VIP Pass diario: USD 47,67 por persona (incluye acceso al After Hours)

VIP Pass fin de semana: USD 143 por persona (acceso completo del viernees 6 al domingo 8)

After Hours (Secret Club, solo mayores de 21 años): USD 20 por noche

Wynwood Walls, desde el 29 de noviembre

Para MIami Art Week 2024, Wynwood Walls invita a artistas internacionales que realizan impactantes murales y esculturas en el lugar.

Durante la Semana del Arte este espacio emblemático de la ciudad expondrá nuevos murales, esculturas y obras en vidrio realizadas por los artistas internacionales invitados en 2024: Askew One (Nueva Zelanda), Carlos Mare (Nueva York), Digital DOES (Países Bajos), ELLE Street Art (Nueva York), Logan Hicks (Nueva York), Simon Berger (Suiza) y Sophie Mess (Reino Unido).

El 2 de diciembre Fatboy Slim encabezará una fiesta exclusiva, con un set especial, en el patio principal de este museo de arte urbano al aire libre. El resto de Miami Art Week, Wynwood Walls permanecerá abierto todos los días, con acceso continuo a sus exhibiciones e instalaciones.

Dónde: Wynwood Walls, 2516 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127

Cuándo: Semana del Arte de Miami, del 22 de noviembre al 3 de diciembre. Abierto todos los días de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cuánto:

Entrada general: USD 5 a USD 12 por persona

Entrada + Tour oficial: USD 5 a USD 32 por persona

Entrada + Spray Freestyle: USD 6,12 a USD 49 por persona

Tour grupal oficial: USD 12 a USD 20 por persona

Spray Freestyle grupal: USD 15 a USD 25 por persona

No Vacancy, 14 de noviembre al 12 de diciembre

En este quinto año, el concurso de la ciudad de Miami Beach convoca a 12 artistas que crearon obras específicas para competir en Miami Art Week 2024, que se exhiben en 12 hoteles emblemáticos de la playa.

Cada artista seleccionado recibió un estipendio de USD 10.000 para realizar su proyecto. Para los elegidos, se otorgarán otros USD 35.000 en premios: uno de USD 10.000 votado por el público y patrocinado por Greater Miami Convention & Visitors Bureau, y otro de USD 25.000, decidido por un jurado de profesionales del arte.

Los artistas que participan este año en No Vacancy son Adler Guerrier (con la obra Untitled), Asser St. Val (Aquatic Incursion-MHEDRAYNGT), Christina Pettersson (The Garden of Evil), Carlos Betancourt (The Future Eternal), Dennis Scholl (Untitled - Dodecagon Drawing Grid), GeoVanna Gonzalez (Moving Interlude), Joshua Aronson (Florida Boys), Julia Zurilla (-- .. .- .-- -..- MIA WX), Magnus Sodamin (Reflections of Florida Wild), Marielle Plaisir (Rhapsody for a Beloved World), Patricia L. Cooke (Anodyne), Philip Lique (YOU ARE HERE), We Are Nice’n Easy (Soft Squeeze) y [dNASAb] (Faux Ecologies + Augmented Visions of the Micro-verse).

Dónde:

Avalon Hotel Miami, 700 Ocean Drive, Miami Beach

The Betsy Hotel, 1440 Ocean Drive, Miami Beach

Cadillac Hotel & Beach Club, 3925 Collins Avenue, Miami Beach

The Catalina Hotel & Beach Club, 1732 Collins Avenue, Miami Beach

Esmé Miami Beach Hotel, 1438 Washington Avenue, Miami Beach

Faena Miami Beach, 3201 Collins Avenue, Miami Beach

Hotel Croydon Miami Beach, 3720 Collins Avenue, Miami Beach

International Inn on the Bay, 2301 Normandy Drive, Miami Beach

Kimpton Hotel Palomar South Beach, 1750 Alton Road, Miami Beach

Kimpton Surfcomber Hotel, 1717 Collins Avenue, Miami Beach

Royal Palm South Beach, 1545 Collins Avenue, Miami Beach

Sherry Frontenac Hotel, 6565 Collins Avenue, Miami Beach

Cuándo: abierto al público en los horarios de los hoteles, hasta el jueves 12

Cuánto: actividad gratuita

Faena Art, 3 al 8 de diciembre

Una representación de "Seletega", la obra de Nicholas Galanin que habla sobre el colonialismo en Faena Beach.

Para la Semana del Arte de Miami 2024 este espacio instala la obra Seletega, de Nicholas Galanin, en Faena Beach: los mástiles y velas de un galeón español que emergen de la arena, un montaje sobre el colonialismo. Otra de las piezas destacadas es Infinite Faith in a Finite World, de Lyra Drake, presentada en Faena Hotel Cathedral: una instalación inmersiva con un bot de inteligencia artificial en forma de oráculo femenino que invita al público a reflexionar en interacciones en tiempo real. El hotel también participa en el concurso No Vacancy con una obra comisionada a Magnus Sodamin.

Dónde: Faena Hotel Miami Beach, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: del 3 al 8 de diciembre, de 12 pm a 8 pm

Cuánto: actividad gratuita

Pérez Art Museum Miami (PAMM)

El museo creado a partir de la colección de Jorge Pérez tiene en exhibición varias muestras durante Miami Art Week 2024. Entre ellas se destaca Xican-a.o.x. Body, una exploración del cuerpo y la espiritualidad de la identidad chicana y latinx en Estados Unidos. Incluye obras de más de 60 artistas, como Judith Baca, Delilah Montoya y Harry Gamboa Jr. e ilumina los desafíos y el patrimonio cultural de estas comunidades en la historia estadounidense.

Otras de las exhibiciones son la de Jason Seife, Coming to Fruition, que ofrece una reinterpretación innovadora de las alfombras persas tradicionales; Away with the Tides, de Calida Rawles, quien utiliza el agua como metáfora de la libertad y la vulnerabilidad en las experiencias culturales de los afroamericanos, y State of Labor, donde Antonia Wright examina las condiciones laborales contemporáneas y la relación entre trabajo, economía y cuerpo.

Además se destacan dos exhibicions colectivas. Every Sound Is a Shape of Time aborda cómo sonido y tiempo se entrelazan para influir en la percepción humana, mediante obras de la colección del PAMM, entre otras de Tania Bruguera, Anri Sala, Terry Adkins, María José Arjona y Laurie Anderson. Y One Becomes Many explora patrones y repeticiones en la identidad y cultura en obras de Leon Polk Smith, Pablo Cano, Xaviera Simmons y Teresa Burga.

Dónde: PAMM, 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cuándo: de miércoles a lunes, de 11 am a 6 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 16 adultos, USD 12 estudiantes y mayores (gratis para miembros y menores de 6 años)

Tour guiado (opcional): Desde USD 5 adicionales por persona

Institute of Contemporary Art, ICA Miami

Este centro para el estudio del arte contemporáneo tiene tres muestras que se puede ver durante Miami Art Week 2024. The View From Lightning es la primera exposición individual en Estados Unidos de Ding Shilun, un artista emergente de origen chino, que usa formas abstractas para abordar temas humanos y de la naturaleza. En esta exhibición la combinación de pintura y escultura permite capturar dinámicas de movimiento, velocidad y energía corporal en obras de gran formato.

"Smile Reveal", obra de Ding Shilun que se expone en el ICA Miami durante la Semana del Arte. (Bernheim Gallery/ Eva Herzog)

The Garden of Forking Paths, de Lucy Bull, parte del cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan”, del escritor argentino Jorge Luis Borges, para explorar la complejidad de las narrativas múltiples y las percepciones del tiempo. Mediante pinturas de grandes dimensiones, con colores intensos y texturas densas, Bull crea experiencias visuales que cambian desde diversos ángulos. Por último, Migrations, de Marguerite Humeau, simula procesos migratorios observados en diversas especies para destacar los efectos del cambio climático en los ecosistemas y los ciclos de transformación de la vida animal a la vez que traza paralelismos con las experiencias migratorias humanas.

Dónde: ICA Miami, 61 NE 41st St., Miami, FL 33137

Cuándo: de miércoles a domingo de 11am a 6pm

Cuánto:

Entrada general: gratuita (con reserva online)

Tour guiado: gratuito, disponible diariamente a las 12 pm

The Bass Museum

Durante la Semana del Arte de Miami 2024 este espacio tiene en exhibición Rachel Feinstein: The Miami Years, una colección de tres décadas de obra de la artista nacida en Miami y residente en Nueva York. Esta muestra explora la relación de Feinstein con su ciudad natal mediante una instalación de espejos de 9 metros (30 pies) de largo, Panorama of Miami, donde representa lugares icónicos como el extinto Serpentarium, el restaurante cubano Versailles y el proyecto Surrounded Islands de Christo y Jeanne-Claude en 1983 en Biscayne Bay entre otras referencias visuales como Venetian Pool y Parrot Jungle que siguen los cambios en la ciudad desde su infancia.

Dónde: 2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: de miércoles a domingo, de 10 am a 5 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 15 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 65 años) y estudiantes: USD 8 por persona, con identificación

"Rachel Feinstein: The Miami Years" se puede ver en The Bass durante la Semana del Arte en Miami 2024.

La lista de ferias y actividades de Miami Art Week 2024 se completa con:

Rubell Museum

Las cuatro galerías de este museo armado con la colección de la familia Rubell tendrán sus obras permanentes: Jean-Michel Basquiat, George Condo, Martha Jungwirth, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Louise Lawler, Liu Wei, Yoshitomo Nara, Sterling Ruby y Kennedy Yanko. También se podrán ver dos instalaciones inmersivas de Yayoi Kusama, Infinity Rooms Where the Lights in My Heart Go e Infinity Mirrored Room-Let’s Survive Forever, y su Narcissus Garden: 700 esferas de acero inoxidable que recorren la galería central del museo. Para la Semana del Arte de Miami 2024 se mostrarán los trabajos de la artista residente, Vanessa Raw

Dónde: 1100 NW 23 St, Miami, FL 33127

Cuándo: miércoles, jueves y domingos de 11:30 am a 5:30 pm y viernes y sábados de 11:30 am a 7:30 pm

Cuánto:

Entrada general: USD 15 por persona

Entrada para adultos mayores (más de 65 años), con identificación: USD 12 por persona

Entrada para estudiantes y jóvenes de 7 a 18 años: USD 10 por persona

Museum Of Graffiti y The Art of Hip Hop

Para celebrar su quinto aniversario durante la Miami Art Week 2024, este espacio dedicado al arte urbano abre su patio, del 4 al 6 de diciembre, para el Spotify Artists’ Lounge: sets de DJ con celebridades, arte en vivo, personalizaciones de indumentaria y cócteles artesanales. La programación incluirá la inauguración de la exhibición individual del pionero del graffiti y diseñador de Los Ángeles OG SLICK, además de la retrospectiva Departure, de Cey Adams, que celebra 40 años de arte y diseño en el hip hop. El nuevo espacio de la galería privada estará dedicado al trabajo de Tristan Eaton, con la exhibición Mujeres de Marvel, que incluye obras originales y una tienda de ediciones limitadas.

Dónde:

Museum of Graffiti: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

The Art of Hip Hop: 299 NW 25th St, Miami, FL 33127

Cuándo: lunes a jueves, de 11 am a 6 pm; viernes a domingo, de 11 am a 7 pm

Cuánto:

Entrada general para el Museum of Graffiti: USD 19,87 por persona

Entrada general para The Art of Hip Hop: USD 15,34 por persona

Entrada combinada (Art of Hip Hop y Museum of Graffiti): USD 26,66 por persona

Niños menores de 13 años: Gratis

El Museum of Graffiti y The Art of Hip Hop se suman a las actividades de Miami Art Week 2024.

Chroma, 3 al 17 de diciembre

Esta Miami Art Week 2024 20 artistas internacionales se reúnen bajo la curaduría de Graciela Montich para explorar el poder transformador del arte en temas de paz, sostenibilidad e inclusión. La muestra, Transformative Power of Art, incluye tanto obras visuales como activaciones en vivo.

Entre los artistas destacados de Chroma se encuentran Graciela Durand Pauli (con Before I Leave), Kevin M. Fletcher (el mural evolutivo Echoes of Unity), Rafael Montilla (KUBE Man Performance Series), Raquel Chomer (Destroyed), entre otros. Artistas recurrentes como Robert Frankel y Sandra De Souza-Peixoto regresan con series que abordan el movimiento y la autoexploración. Las presentaciones en vivo incluyen una fusión de tabla de Navya Nataraj, que combina ritmos indios tradicionales con música contemporánea.

Dónde: Lucid Design District, 10-12 NE 41st St, Miami, FL 33137

Cuándo: del 3 al 17 de diciembre, de 4 pm a 7 pm

Cuánto: evento gratuito, con reserva

Bakehouse Art Complex, desde el 5 de diciembre

Esta organización sin fines de lucro lleva casi cuatro décadas de colaboración artística. Su programa alberga a más de 100 artistas residentes y asociados con una rica diversidad de culturas, lenguajes y prácticas artísticas: pintura, escultura, grabado, fotografía, medios digitales, obra interactiva, arte escénico. Para Miami Art Week 2024 abre los lugares de trabajo de los creadores en Baker’s Brunch: Open Studio + Cafecito. La programación incluye exposiciones como Pico Radial de Patricia Monclús y obras comisionadas para Wynwood Works.

Dónde: 561 NW 32nd St, Miami, FL 33127

Cuándo: 5 de diciembre, de 9:00 a 11:00 am.

Cuánto: actividad gratuita, con reserva

Art Beat Miami, 4 al 8 de diciembre

Durante la Semana del Arte de Miami 2024 aquí se celebra la creatividad de un barrio, la Pequeña Haití, su comunidad y las diásporas residentes. Fundada por Little Haiti Optimist Club, Welcome to Little Haiti y Chefs of the Caribbean, en la feria se exhiben artistas emergentes y de renombre en distintas disciplinas: pintura, escultura, murales, instalaciones. También participan representantes de otras disciplinas, como la performance, la música, la moda y la cocina.

Dónde:

Little Haiti Cultural Center and Caribbean Marketplace, 212 – 260 NE 59 Ter, Miami, FL 31337

Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142

Brightline Miami Central Station, 600 NW 1st Ave, Miami, FL 33136

Cuándo: del 4 al 8, de 12 pm a 6 pm

Cuánto: actividad gratuita

La Semana del Arte en Miami transforma la ciudad con ferias y exhibiciones múltiples. (@nachomartinfilms)

Miami River Art Fair, 4 a 8 de diciembre

La feria boutique ubicada en un penthouse permite a los visitantes vistas de 360° de la arquitectura de Downtown Miami. Con la organización de Nina Torres en colaboración con la Fundación de Arte Contemporáneo (FCA).

Dónde: The Penthouse Riverside Wharf, 125 SW North River Dr, Miami, FL 33130

Cuándo: 4 al 8 de diciembre, con cita previa

Cuánto: entrada general, USD 60; pase para todos los días, USD 85

photoMIAMI, 7 y 8 de diciembre

Este evento pop-up de dos días es la única feria internacional de fotografía, video y nuevos medios dedicados al arte contemporáneo que sucede en Miami Art Week 2024. Agencias y fotógrafos del mundo muestran sus trabajos, ofrecen talleres, seminarios y otros eventos educativos y promocionales.

Dónde: The Miami Art Week Gallery, 2300 N Miami Ave, Miami, FL 33127

Cuándo: sábado 7 y domingo 8

Cuánto: USD 10