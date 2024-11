La vez que Silvia Pinal y Alejandra Guzmán aparecieron en los Pandora Papers

La cantante y su madre, Silvia Pinal, fueron señaladas en una investigación internacional que reveló estructuras fiscales en paraísos fiscales. (Foto: Instagram@laguzmanmx)

Este 28 de noviembre de 2024, la primera actriz mexicana Silvia Pinal falleció a los 92 años, dejando tras de sí una carrera monumental en el cine, teatro y televisión, pero también una vida marcada por escándalos. Como una de las figuras más emblemáticas del espectáculo en México, su vida personal estuvo frecuentemente en el ojo público, con episodios de polémica que no solo definieron su historia, sino también la de su hija, la cantante Alejandra Guzmán, quien ha vivido situaciones similares a lo largo de su carrera.

Este adiós marca el final de una era para el espectáculo mexicano, donde Silvia Pinal destacó no solo por su innegable talento, sino también por su capacidad de reinventarse en una industria en constante cambio. Desde sus inicios en el teatro, pasando por su colaboración con grandes directores como Luis Buñuel, hasta convertirse en una figura central de la televisión con programas como Mujer, casos de la vida real, Pinal supo consolidar una trayectoria que trascendió generaciones, mientras su vida privada era objeto de fascinación y controversia para el público.

Silvia Pinal, protagonista de clásicos como Viridiana y El ángel exterminador, será recordada como una de las actrices más influyentes de la Época de Oro del cine mexicano. Pero más allá de su legado artístico, su nombre ha estado relacionado con diversas controversias, incluyendo su aparición en los Papeles de Pandora, mejor conocidos como Pandora Papers, una investigación internacional que destapó el uso de paraísos fiscales por parte de celebridades y figuras públicas, implicando también a su hija.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán: Las celebridades mexicanas en los Pandora Papers

En el marco de los Papeles de Pandora, una filtración masiva de documentos liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló cómo líderes políticos, empresarios y celebridades gestionan fortunas a través de empresas offshore, las cuales son entidades legales registradas en países distintos al de residencia de sus propietarios o donde se realiza su actividad económica principal. Generalmente, se crean en jurisdicciones conocidas como paraísos fiscales, que ofrecen beneficios como bajos impuestos, confidencialidad financiera y regulaciones menos estrictas. Aunque su uso puede ser legítimo para gestionar patrimonios o facilitar negocios internacionales, también se asocian con controversias como la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la falta de transparencia.

Los nombres de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán destacaron entre las figuras mexicanas implicadas. Según los documentos obtenidos por el ICIJ y reportados por medios como El País y Uniivisión, madre e hija estaban vinculadas a sociedades creadas en jurisdicciones fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Florida.

A través de las empresas Frida Enterprises Corp y Frida Enterprises Inc, madre e hija aparecieron conectadas con bienes inmuebles de lujo en Estados Unidos. Estas empresas, cuyos nombres hacen referencia a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, revelan detalles sobre cómo administraban propiedades de alto valor, reforzando la percepción de un manejo sofisticado de su patrimonio.

Frida Enterprises: Los detalles de las empresas offshore

Frida Enterprises Corp, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2014, fue creada para gestionar un departamento en Miami, valorado en más de un millón de dólares. Por otro lado, Frida Enterprises Inc, constituida en Florida en 2018, tuvo como propósito adquirir un penthouse en el exclusivo condominio Aria on the Bay, cuyos precios pueden alcanzar hasta los 10 millones de dólares.

Lo que genera mayor atención es el vínculo entre estas empresas y la figura de Silvia Pinal. En documentos de 2014, reportados por La Jornada y el ICIJ, la primera actriz apareció como representante legal de Frida Enterprises Corp, sugiriendo su participación en las decisiones financieras relacionadas con estas propiedades.

Las disputas familiares y el impacto en su legado

El uso del nombre de Frida Sofía para las empresas contrasta con la deteriorada relación entre ella y su madre, Alejandra Guzmán. Desde 2021, madre e hija han protagonizado enfrentamientos públicos, en los que Frida Sofía denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual, y acusó a su madre de retirarle el apoyo económico. La famosa cantante respondió asegurando haber transferido propiedades y recursos a su hija, incluyendo uno de los departamentos gestionados por Frida Enterprises Corp.

Para Silvia Pinal, este episodio se suma a otros escándalos que marcaron su vida fuera de los escenarios, incluyendo disputas familiares y cuestionamientos sobre el manejo de su patrimonio.

Pandora Papers: Otras celebridades y paraísos fiscales

La implicación de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán en los Pandora Papers forma parte de una lista más amplia de figuras del entretenimiento que han utilizado estructuras financieras offshore. Entre los nombres más destacados figuran:

Luis Miguel , quien registró un yate y propiedades en Miami a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas.

Shakira , asociada a tres empresas en el mismo territorio y bajo investigación en España por presunto fraude fiscal.

Julio Iglesias , quien utilizó al menos 20 empresas offshore para gestionar bienes raíces en Estados Unidos.

Miguel Bosé, accionista de una firma panameña cuya actividad financiera permanece en secreto.

Aunque estas estructuras no son ilegales, su uso ha desatado debates éticos y generado controversia sobre las ventajas fiscales que estas figuras tienen frente al resto de la población.

El impacto en México y América Latina

En países como México, donde la desigualdad y la evasión fiscal son problemas estructurales, las revelaciones de los Papeles de Pandora han generado indignación. La percepción de que figuras públicas, incluyendo a íconos como Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, accedieran a mecanismos que les permite evitar el pago de impuestos ha intensificado el debate sobre la justicia fiscal y la transparencia financiera. Para el legado de Silvia Pinal, estas revelaciones añaden una dimensión compleja a lo que fue su figura pública.