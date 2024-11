Películas románticas inpiradas en Taylor Swift, Travis Kelce y los Chiefs que puedes disfrutar en el Día de Acción de Gracias

La temporada navideña de 2024 trae a la pantalla dos películas inspiradas en el romance mediático entre la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Lifetime y Hallmark, reconocidas por su programación temática de fin de año, apuestan por historias que entrelazan música, deportes y amor.

“Christmas in the Spotlight”, de Lifetime, y “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story”, de Hallmark, incorporan elementos que evocan la relación de Swift y Kelce sin mencionarlos directamente, pero apelando a sus seguidores. Estas producciones llegan en un contexto donde la NFL y las cadenas de entretenimiento buscan ampliar sus audiencias, especialmente tras la atención que generó esta relación en 2023.

Ambos filmes incluyen detalles que conectan con públicos diversos: desde alusiones a Swifties y aficionados del pop hasta referencias a los Kansas City Chiefs, con escenas rodadas en su estadio y cameos de figuras relevantes. Las cadenas han logrado capitalizar la combinación de tradiciones navideñas, cultura pop y deporte, consolidando su oferta para los espectadores durante Thanksgiving.

La relación entre Swift y Kelce aumentó el interés femenino en la NFL y combinó cultura pop y deporte. (REUTERS/Mike Segar)

¿De qué trata “Christmas in the Spotlight”?

Lifetime estrenó el 23 de noviembre “Christmas in the Spotlight”, una película que sigue la historia de amor entre Bowyn, una estrella pop, y Drew, un jugador de fútbol americano, en circunstancias que recuerdan al romance real entre Taylor Swift y Travis Kelce. La guionista Eirene Tran Donohue señaló a AP News que, aunque la historia no aborda directamente a la pareja, está inspirada en su dinámica y en cómo celebran mutuamente sus logros.

Donohue mencionó que el guion incluye referencias sutiles que los seguidores de Swift pueden identificar. Según Infobae España, una escena muestra un jet privado que evoca imágenes del avión de la cantante, generando reacciones entre los fanáticos. La película también aborda las dificultades de mantener una relación bajo la presión mediática, algo que conecta con los desafíos reales enfrentados por figuras públicas.

“Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story” en Hallmark

El 30 de noviembre Hallmark estrenará “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story”, una producción ambientada en Kansas City que resalta la pasión por el fútbol americano y las tradiciones familiares. Según NBC News, la trama sigue a Alana, una fanática de los Chiefs cuya familia compite por el premio al “Fanático del Año”, y Derrick, un empleado del equipo encargado de evaluar su candidatura.

La película incluye cameos de jugadores de los Chiefs como Trey Smith y Mecole Hardman Jr., además de Donna Kelce, madre de Travis Kelce, quien interpreta a una gerente de restaurante. Hallmark, que filmó escenas en el Arrowhead Stadium, destacó su intención de atraer a fanáticos del deporte y del entretenimiento navideño.

Darren Abbott, director de marca de Hallmark, declaró a Variety que la película busca unir audiencias que comparten intereses en el deporte y las festividades. Esta estrategia coincide con un aumento en la participación de públicos masculinos en la programación navideña de la cadena.

Taylor Swift y Travis Kelce: El romance que inspira la cultura pop

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha generado amplio interés desde 2023, cuando el jugador intentó regalarle una pulsera con su número de teléfono en un concierto de The Eras Tour. Según Infobae España, aunque el intento inicial falló, la interacción llevó al inicio de un romance que se confirmó meses después en el estadio Arrowhead, hogar de los Chiefs.

Esta relación no solo atrajo la atención de los medios y los fanáticos, sino que también impactó en la NFL. Según NBC News, el vínculo entre ambos contribuyó a aumentar la audiencia femenina interesada en el fútbol americano, además de integrar elementos de cultura pop en el ámbito deportivo.

Elementos sutiles en “Christmas in the Spotlight” evocan la relación de Swift y Kelce, apelando a sus seguidores. (REUTERS/Carlos Barria)

Producciones navideñas que mezclan deportes y cultura pop

Lifetime y Hallmark han encontrado en el romance de Swift y Kelce una oportunidad para conectar con audiencias diversas. Según AP News, “Christmas in the Spotlight” fue diseñada para los fanáticos de la cantante, mientras que “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story” rinde homenaje al equipo de Kansas City y a la afición deportiva.

Estas películas no solo destacan la influencia de las figuras públicas en el entretenimiento, sino también cómo el deporte y la música pueden unirse para contar historias que resuenan en múltiples generaciones.

Cameos de Trey Smith y Mecole Hardman Jr., junto a Donna Kelce, destacan en “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story”. (Joshua Haines/Hallmark Media vía AP)

¿Dónde ver las películas?

“Christmas in the Spotlight” se estrenó el 23 de noviembre en Lifetime y está disponible para streaming en la aplicación de Lifetime, accesible con suscripción a través de proveedores de televisión participantes. Además, se puede ver en plataformas como Philo, que ofrece una prueba gratuita de siete días y luego una suscripción mensual.

“Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story” se estrenará el 30 de noviembre en Hallmark Channel. Los espectadores pueden sintonizar el canal en su programación habitual o acceder a través de servicios de streaming que incluyen Hallmark en su oferta, como Frndly TV, que ofrece una prueba gratuita y luego una suscripción mensual.