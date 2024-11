Un hombre entregó mil ratones a un refugio en Nuevo Hampshire: puestos en fila abarcarían más de un campo de futbol

Los roedores fueron entregados por un hombre que aseguró querer ceder a 150 de ellos. (AP Foto/Charles Krupa)

Un refugio animal de Nuevo Hampshire se enfrenta a una inusual problemática al tratar de hacerse cargo de 1.000 ratones que se reproducen a un ritmo acelerado. Los problemas de sus voluntarios comenzaron a inicios de la semana pasada, cuando un hombre expresó sus deseos de entregar a 150 roedores, sin embargo, se refería a 150 contenedores repletos de ellos.

Aquel día llevaba consigo únicamente 73 contenedores, sin embargo, para el viernes por la mañana el refugio ya contaba con un total de 450, cifra que aumentó rápidamente.

Lisa Dennison, directora ejecutiva de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de New Hampshire (NHSPCA) calificó la situación como “paralizante” durante una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Cómo 1.000 ratones pusieron de cabeza a un refugio

Darles el cuidado adecuado representa una tarea titánica para el refugio. (AP Photo/Charles Krupa)

Dennison afirmó que incluso dentro del “poco tiempo” que los han tenido, muchos de los roedores dieron a luz. “Es un problema exponencial que sigue creciendo”, añadió.

Para hacer frente a la problemática, los trabajadores convirtieron gran parte del pabellón para gatos del refugio en un hospital adaptado para los ratones, que a su vez alberga docenas de contenedores en el suelo, mesas y estanterías.

Los esfuerzos de los trabajadores del refugio no se limitan únicamente a darles atención médica, pues el simple hecho de registrarlos en la base de datos representa una tarea complicada.

“Esto sucede cuando se trata de un gran número de animales, pero incluso cuando se trata de 54 cabras o 39 gatos, es decir, siguen siendo cantidades grandes, pero mucho más manejables, como se puede imaginar, que cientos de ratones”, aseguró Dennison.

Adoption coordinator Lexi Giannopoulos loads four fancy mice, which were adopted out of nearly 1,000 fancy mice that were surrendered, at the New Hampshire SPCA, Friday, Nov. 15, 2024, in Stratham, N.H. (AP Photo/Charles Krupa)

Savannah Alcero, directora de servicios veterinarios y para animales de la organización, afirmó durante un diálogo con CNN que jamás han visto “nada parecido” y lamentó que conforme esperen más tiempo para sacar a todos los roedores de “sus terribles condiciones de vida, mayor será la probabilidad de que la cantidad siga aumentando”.

Dennison, por otra parte, afirmó que trabajaban para separar a los machos de las hembras, al mismo tiempo que tienen a muchas de ellas bajo constante observación durante su etapa de embarazo “porque se reproducen rápidamente”.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la organización, este “enorme problema” fue creado gracias a la cría de ratones.

“Esto solo es la punta del iceberg. Ayuda a estos ratones a encontrar nuevos hogares maravillosos. Son muy divertidos”, dijo Dennison. Miembros de la organización afirmaron a CNN que antes de llegar a sus instalaciones, todos los ratones vivían dentro de recipientes de plástico sucios que “aparentemente” no habían sido limpiados “durante mucho tiempo”.

Los esfuerzos para trasladar a más de 1.000 ratones

Erica Newton, left, and Emily Sullivan unload hundreds of fancy mice at the New Hampshire SPCA which were surrendered earlier in the day, Friday, Nov. 15, 2024, in Stratham, N.H. (AP Photo/Charles Krupa)

Para apoyar a la NHSPCA, otros refugios locales se ofrecieron a darle un hogar temporal a algunos ratones, mientras que poco más de una docena de ellos se encontraban listos para ser adoptados. Fueron nombrados: Doug, Darrell, Dude, Deputy, Butterfinger, Junior Mint, Milk y Dud.

Elisha Murray, una de las personas que se enteró de los problemas del refugio y decidió adoptar a cuatro hembras, reveló que tanto ella como su familia siempre han tenido “pequeños roedores” como mascotas, por lo que pensó que podría sumarse con un poco de apoyo. “Ya tenemos todo lo que necesito en casa, así que pensé: ‘¿Qué demonios?’”, dijo en entrevista con AP.

La agencia de noticias asegura que el exorbitante número de roedores, alineados nariz con cola, abarcarían más de un campo de futbol, además de que son más que los miembros del Congreso de EEUU y la Legislatura de New Hampshire, que en total suma 424 miembros.