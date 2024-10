Donald Trump afirmó que, de regresar a la Casa Blanca, traerá “riqueza y fábricas” para la comunidad latina en EEUU

Trump busca consolidar su base en Pensilvania (REUTERS/Brendan McDermid)

El ex presidente Donald Trump prometió “prosperidad” para los hispanos en EEUU en Pensilvania.

Describió a los migrantes en la frontera sur como “criminales” y una “invasión”.

Las elecciones de 2024 en Pensilvania se perfilan como cerradas; el voto latino será clave.

Lo esencial: durante un mitin en Allentown, Pensilvania, el ex presidente Donald Trump prometió un futuro de prosperidad para los latinos en EEUU, asegurando que les devolvería empleo, riqueza y estabilidad familiar. Sin embargo, también describió a los migrantes como una amenaza para el país, intensificando su retórica anti-migrante y aludiendo a que EEUU se ha convertido en un “basurero” debido a ellos. Aunque Trump afirmó haber sido el mandatario que más ayudó a Puerto Rico, el manejo de su gobierno durante el huracán María fue ampliamente criticado por la lenta respuesta en ayuda humanitaria.

Donald Trump, candidato republicano (REUTERS/Brendan McDermid)

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró este martes que si es elegido nuevamente, traerá prosperidad a la comunidad latina, al tiempo que cuestionó a los migrantes recién llegados al país.

Durante un mitin en Pensilvania, uno de los estados clave para las próximas elecciones, Trump prometió crear empleos y mejorar la calidad de vida para los hispanos.

“Les traeré el mejor futuro a los puertorriqueños y a los hispanoestadounidenses (…) cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas”, dijo frente a una multitud en Allentown, ciudad con una alta concentración de habitantes hispanos.

Sin embargo, en su discurso también adoptó una postura firme hacia los migrantes, calificando la situación en la frontera sur de Estados Unidos como una “invasión” y afirmando que muchos de ellos representan un problema de seguridad.

“Nos han invadido (...) son asesinos, narcotraficantes, pandilleros, son de lo peor”, afirmó, en referencia a personas procedentes de países como Venezuela, Haití y Honduras que buscan asilo en Estados Unidos.

El mitin en Pensilvania se celebró en medio de una controversia causada por el comediante Tony Hinchcliffe, quien ofendió a los habitantes de Puerto Rico en un evento de Trump en Nueva York días antes.

La actuación del humorista Tony Hinchcliffe en el acto de Trump que despertó masivos repudios

Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”, lo que provocó rechazo tanto de figuras demócratas como republicanas. Aunque el ex presidente evitó abordar directamente el tema en Allentown, su equipo aclaró que Trump no conocía al comediante y que “sus ideas no representan las de la campaña”.

Además, en Pensilvania, Trump enfatizó lo que considera logros de su administración en beneficio de Puerto Rico. Afirmó que hizo “más por Puerto Rico que ningún otro mandatario en la historia del país” durante su presidencia (2017-2021).

Mientras tanto, afuera del recinto, un grupo de manifestantes expresó su rechazo bajo el lema “¡Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos!”, en respuesta al eslogan de campaña de Trump “Make America Great Again”.

Los cánticos de “Trump, ¡fuera!” reflejaban el descontento entre sectores latinos, especialmente puertorriqueños, que se sintieron ofendidos tras los comentarios de Hinchcliffe.

Organizadores del voto latino han señalado que estos comentarios han comenzado a afectar la postura de algunos votantes hispanos que previamente apoyaban a Trump.

“Hemos escuchado de personas que, siendo republicanas, ahora cambiarán su voto hacia Kamala Harris por esto”, indicó Armando Jimenez, director adjunto de organización de Make the Road Action Pennsylvania.

El candidato republicano afirmó que, de regresar a la Casa Blanca, traerá “riqueza y fábricas” para la comunidad hispana, aunque calificó la llegada de extranjeros en la frontera sur como una “invasión” y un “desafío” para la seguridad de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

Con más de 580.000 votantes latinos, Pensilvania es uno de los estados donde el voto hispano puede influir directamente en el resultado electoral.

En 2020, Joe Biden ganó el estado por solo 81.000 votos y, según encuestas recientes, la contienda entre Kamala Harris y Trump está virtualmente empatada, con una ventaja de apenas 0.2 puntos porcentuales para la candidata demócrata.

Para Jimenez, la situación que rodea a los comentarios de Hinchcliffe muestra el poder de la comunidad puertorriqueña en estados clave como Pensilvania.

“Somos el bloque de votantes de mayor crecimiento en todo el país, así que cualquier ataque puede inclinar la elección”, declaró. No obstante, el apoyo a Trump también está presente entre algunos votantes puertorriqueños.

Michelle Fernández, una puertorriqueña de 54 años que asistió al mitin con carteles de “Boricuas con Trump”, consideró que los comentarios del comediante “no salieron de la boca de Trump”, por lo que no cambiará su voto.

Entretanto, la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris afirmó que los votantes tienen en sus manos la oportunidad de escribir el “próximo capítulo” de la historia del país.

Harris pidió elegir entre “un futuro lleno de posibilidades” y “el caos y la división”. Además, advirtió sobre la “sed de poder sin control” que, en su opinión, caracteriza a su rival republicano.

Kamala Harris afirmó que los votantes tienen en sus manos la oportunidad de escribir el “próximo capítulo” de la historia del país (Europa Press)

“Este no es un candidato a la presidencia que esté pensando en cómo mejorar su vida. Es una persona inestable, obsesionada con la venganza, consumida por el resentimiento y en busca de un poder sin control”, dijo Harris a sus seguidores.

(Con información de EFE y AFP)