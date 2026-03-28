Israel y Estados Unidos atacaron la central nuclear de Bushehr en Irán

La central nuclear de Bushehr en Irán fue atacada este viernes en una operación atribuida a Israel y Estados Unidos (Planet Labs PBC vía AP)

La central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur de Irán, fue atacada este viernes por tercera vez en menos de dos semanas en una operación conjunta atribuida a Israel y Estados Unidos.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó su inquietud por la proximidad de actividades militares al sitio nuclear, advirtiendo sobre el riesgo de un accidente radiológico de grandes proporciones si el reactor llegara a ser dañado.

Además, reiteró su pedido de máxima contención militar en la zona para reducir la posibilidad de una catástrofe nuclear.

Rafael Grossi, director general de la OIEA, expresó su preocupación por la cercanía de ataques militares a instalaciones nucleares iraníes (Reuters)

La corporación atómica rusa Rosatom confirmó la evacuación de 163 trabajadores de la planta como medida preventiva tras los bombardeos.

Sin embargo, el incidente en Bushehr no fue el único registrado este viernes. Otros dos complejos nucleares en el centro de Irán fueron blanco de ataques: el complejo de procesamiento de agua pesada de Khondab y la planta de producción de torta amarilla en Ardakan, provincia de Yazd.

Las autoridades iraníes señalaron que tampoco en estos sitios se produjeron víctimas ni escapes de material radiactivo.

El complejo de agua pesada de Khondab, empleado como moderador en reactores nucleares, fue alcanzado en dos etapas, mientras que la planta de Ardakan, fundamental en la transformación de mineral de uranio en concentrado antes del proceso de enriquecimiento, también sufrió impactos.

Las autoridades iraníes aseguraron que no hubo fugas radiactivas ni víctimas tras el ataque a la planta de Ardakan (Reuters)

En paralelo a estos hechos, la tensión entre Israel e Irán se mantiene elevada. Tras los ataques, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Irán pagará “un precio alto y creciente” por lo que denominó como crímenes de guerra.

Además, advirtió que los ataques israelíes se intensificarán y ampliarán hacia nuevos objetivos y zonas.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que Irán pagará un “precio alto” por los ataques recientes (EFE)

Informes militares israelíes señalaron que la ofensiva incluyó también fábricas de misiles balísticos, lanzaderas y almacenes de armas en el oeste de Irán, mientras continuaban las interceptaciones diarias de misiles lanzados hacia territorio israelí.

La situación se desarrolla en medio de reportes sobre negociaciones entre Washington y Teherán encaminadas a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y reduzca la hostilidad en la zona.

En línea con eso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las conversaciones avanzan, aunque también ordenó el despliegue de miles de tropas adicionales en la región ante la posibilidad de una escalada mayor.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que avanzan las negociaciones con Irán para reducir la hostilidad en la región (Reuters)

Washington presentó a Teherán una propuesta de alto el fuego basada en 15 puntos, que incluye la renuncia al control iraní sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

En simultáneo, la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) instó a los civiles en todo Medio Oriente a mantenerse alejados de zonas cercanas a fuerzas estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria Iraní instó a los civiles de Medio Oriente a mantenerse alejados de zonas donde operan fuerzas estadounidenses (Europa Press)

La advertencia del IRGC se conoció poco después de que Trump extendiera el plazo para que Teherán abra el paso marítimo o enfrente la destrucción de sus activos energéticos, aplazando la fecha límite del 6 de abril.

(Con información de EFE)