Estados Unidos

Más de 40 perros son rescatados de un incendio en una casa de Indiana

En Lake Station se desplegó un operativo de emergencia para rescatar a decenas de animales encontrados en una vivienda. La intervención reavivó el debate sobre la normativa local que regula la tenencia de mascotas

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Multitud de perros pequeños, predominantemente chihuahuas de diferentes colores, apiñados dentro de un vehículo; algunos miran directamente a la cámara
El operativo de emergencia logró salvar a todos los perros, que fueron encontrados distribuidos en diversas habitaciones y sin heridas (Facebook: Hobart Fire Department).

En la mañana del martes 24 de marzo, un incendio en una vivienda de Lake Station, Indiana, activó un despliegue de emergencia coordinado entre diferentes departamentos de bomberos de la región. Al arribar al lugar, los equipos que participaron en la respuesta encontraron más de 40 perros atrapados dentro del inmueble en llamas.

Intervención de emergencia y rescate animal

La magnitud del incendio exigió la participación del Departamento de Bomberos de Lake Station y la colaboración del Departamento de Bomberos de Hobart, además de otras agencias locales que sumaron recursos para controlar el fuego.

Tras extinguir las llamas, los equipos ingresaron al interior de la vivienda, donde localizaron a los perros distribuidos en distintos ambientes. Ninguno de los animales rescatados presentó heridas de gravedad, según confirmaron las autoridades.

El jefe de bomberos de Lake Station, Chuck Fazekas, afirmó en WGN News que todos los perros se encontraban en buen estado y no requirieron atención veterinaria urgente. De acuerdo con la información de los equipos de emergencia, los animales fueron retirados del lugar y más tarde reunidos con su propietario.

Un bombero uniformado lleva en brazos dos perros pequeños, marrones y blancos, frente a una casa con una escalera apoyada y mangueras en el césped
Los Departamentos de Bomberos actuaron con rapidez para salvar a los animales atrapados (Facebook: Hobart Fire Department).

Investigación y agradecimientos de las autoridades

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas. El Departamento de Bomberos de Lake Station lidera la investigación y no ha divulgado detalles sobre el origen del fuego ni sobre los daños materiales en la vivienda.

Por su parte, el Departamento de Hobart, que participó activamente en el operativo, agradeció públicamente el esfuerzo conjunto de las distintas brigadas y destacó la importancia del trabajo en equipo para lograr el rescate de todos los animales sin registrar víctimas.

Las imágenes del operativo y de los perros rescatados fueron difundidas por los propios bomberos en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo de la comunidad local.

Vista exterior de una calle embarrada con mangueras, bomberos, vehículos de emergencia y camiones de bomberos rojos después de un incendio en Indiana
La investigación sobre las causas del incendio continúa a cargo del Departamento de Bomberos de Lake Station sin detalles revelados hasta el momento (Facebook: Hobart Fire Department).

Las condiciones de los animales y la normativa local

El hallazgo de tal cantidad de perros en una sola propiedad generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Las autoridades señalaron que los animales parecían bien alimentados y no mostraron signos de maltrato.

Sin embargo, la ordenanza de Lake Station limita la cantidad máxima de perros o gatos permitidos en lotes residenciales. En espacios menores a un tercio de acre, solo se pueden tener hasta cinco mascotas, mientras que para exceder ese número se requiere contar con superficie adicional por cada animal extra.

El jefe Fazekas indicó que, tras el incidente, el dueño de los perros habría trasladado a los animales a una perrera, aunque no se precisó si hubo sanciones administrativas por la tenencia de un número tan elevado de animales en una sola vivienda.

Múltiples perros pequeños, algunos mojados y cubiertos con toallas, se agrupan en cestas blancas mientras un rescatista con guantes azules sostiene a uno
La ordenanza municipal de Lake Station limita a cinco el número de mascotas en lotes residenciales, salvo excepciones por tamaño del terreno (Facebook: Hobart Fire Department).

Normativas de otros estados sobre la tenencia de mascotas

En Estados Unidos, la cantidad de perros que una familia puede tener está regulada por normativas locales y no por una ley federal, según el portal de datos demográficos World Population Review. No existe un límite nacional y la mayoría de los estados delega esta decisión a condados y municipios.

Por lo tanto, la cantidad máxima de perros por hogar depende del lugar de residencia, ya que alrededor de treinta estados no establecen restricciones estatales sobre la tenencia, pero muchas ciudades y comunidades aplican sus propias normas. Estas regulaciones buscan evitar el hacinamiento animal y preservar la convivencia vecinal.

En Texas y otros estados con extensas áreas rurales, generalmente no existen límites específicos en la cantidad de perros por vivienda. En contraste, algunos condados de Missouri y Nebraska fijan máximos de cuatro y tres perros por hogar, respectivamente.

Por su parte, en Washington el límite permitido es considerablemente superior, alcanzando hasta cincuenta perros en una sola vivienda, mientras que en Tennessee el número depende del tamaño de la propiedad: se autorizan diez perros en terrenos de dos o más acres y solo cuatro en superficies menores.

En ciertos estados, la tenencia de más perros requiere permisos especiales. Por ejemplo, en California se puede superar el límite de cuatro perros si el propietario obtiene una autorización de criadero otorgada por las autoridades locales.

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