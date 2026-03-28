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Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

La postura del grupo insurrecto se vincula a la posible entrada de nuevos actores en el conflicto y al uso del mar Rojo como vía para ataques, incrementando la tensión en una zona clave para el comercio internacional

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Houthi supporters hold weapons, anti-U.S. and anti-Israel placards and wave flags during a protest in Sanaa, Yemen, June 13, 2025. REUTERS/Adel Al Khader
Houthi supporters hold weapons, anti-U.S. and anti-Israel placards and wave flags during a protest in Sanaa, Yemen, June 13, 2025. REUTERS/Adel Al Khader

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron en la noche del viernes estar dispuestos a intervenir militarmente en el conflicto de Oriente Medio si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es empleado para ataques contra Teherán. El portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, declaró en un mensaje televisado que el grupo tiene “las manos en el gatillo” y que su intervención dependerá de la formación de cualquier nueva alianza con Washington y Tel Aviv en contra de la República Islámica, así como del uso del mar Rojo para operaciones hostiles contra el país asiático o cualquier Estado musulmán.

La advertencia de los hutíes subraya que “no lo permitiremos”, afirmando que la respuesta del grupo dependerá del desarrollo de la ofensiva y de cualquier escalada que involucre a actores adicionales en la región. Sarea instó a un cese inmediato de la “agresión” contra Irán, Líbano, Gaza e Irak, aludiendo a la necesidad de respetar los acuerdos relativos a la guerra en Gaza y a la protección de los derechos legítimos del pueblo palestino. En su pronunciamiento, también exigió el levantamiento del “injusto asedio sobre Yemen”, enfatizando el impacto humanitario y económico de las acciones de Estados Unidos e Israel.

La situación se enmarca en una etapa de alta tensión, a un mes de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, país que lidera el denominado “Eje de la resistencia”, una coalición de grupos armados en Oriente Medio, entre los que figuran los propios hutíes. El mar Rojo, clave para el comercio internacional, ha adquirido relevancia estratégica luego de los ataques hutíes a embarcaciones y objetivos comerciales vinculados a Israel. La posibilidad de una interrupción en el tráfico a través de esta ruta, especialmente en el estrecho de Bab al Mandeb, podría repercutir en el comercio global.

A man holds a poster featuring a picture of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a demonstration by Houthi supporters in solidarity with Iran and Lebanon, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Sanaa, Yemen March 6, 2026. REUTERS/Khaled Abdullah
A man holds a poster featuring a picture of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a demonstration by Houthi supporters in solidarity with Iran and Lebanon, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Sanaa, Yemen March 6, 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

El portavoz militar hutí condicionó la participación directa del grupo en la guerra a la continuación de la escalada contra Irán y sus aliados, como el partido-milicia chií libanés Hezbollah. Los hutíes han reiterado que responderán ante “el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar”, asegurando que Yemen “no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense”, según declaraciones recogidas por la agencia Saba, controlada por los rebeldes.

Las autoridades del régimen iraní informaron que la ofensiva de Israel y Estados Unidos ha causado más de 1.500 muertos, incluidos altos cargos como el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, así como jefes militares y de organismos de seguridad. La postura de los hutíes llega en medio de llamados internacionales para evitar una mayor escalada, mientras su liderazgo insiste en que “tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa” y advierte que cualquier uso del mar Rojo para operaciones hostiles provocará una respuesta.

(Con información de EFE y Europa Press)

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