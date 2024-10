Wisconsin, estado clave, comenzó su votación anticipada: republicanos y demócratas llaman a los ciudadanos a participar

Wisconsin inició el voto anticipado presencial desde el 22 de octubre, encaminando su destino electoral frente a un estrecho margen de votos anterior. (REUTERS/Erica Dischino)

El voto anticipado en persona comenzó este martes 22 de octubre en Wisconsin, un estado clave en la contienda electoral, con un fuerte impulso por parte de importantes figuras del Partido Demócrata. El expresidente Barack Obama y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato a la vicepresidencia por los demócratas, encabezaron un mitin en Madison, la capital progresista del estado, para incentivar el voto temprano.

Mientras tanto, los republicanos, liderados por el expresidente Donald Trump, también organizaron eventos en apoyo a su campaña para que los votantes emitieran su sufragio antes del Día de las Elecciones.

La importancia de Wisconsin en la carrera electoral no puede subestimarse. Según The Associated Press, Trump perdió este estado en 2020 por un margen de menos de 21,000 votos, en una elección que estuvo marcada por un uso sin precedentes del voto anticipado y por correo debido a la pandemia de Covid-19.

Tanto Trump como la vicepresidenta Kamala Harris anticipan nuevamente una competencia reñida en el estado, y ambos partidos están instando a los ciudadanos a votar temprano para asegurar la mayor cantidad de votos posibles a favor.

El voto anticipado en Wisconsin se extenderá hasta el domingo 3 de noviembre, con horarios y lugares específicos que varían según la localidad. (REUTERS/Erica Dischino)

Durante este martes, los votantes se han congregado en filas en varias comunidades del estado, desde el bastión progresista de Milwaukee hasta los suburbios conservadores que rodean esta ciudad. Los horarios y lugares para el voto anticipado varían según la localidad, pero el mensaje desde ambos lados del espectro político fue claro: votar temprano es crucial.

La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, subrayó la importancia de cada voto durante un evento de voto anticipado, destacando cómo las elecciones en Wisconsin pueden decidirse por márgenes muy estrechos. “Sabemos que en Wisconsin las elecciones se deciden por uno o dos votos por distrito”, dijo Rhodes-Conway. “Nuestros votos importan”, citó NBC News.

A pesar de las críticas anteriores de Trump al voto por correo, alegando falsamente que era susceptible al fraude, este año su campaña y sus seguidores han adoptado todas las formas de votación, incluida la votación anticipada y el voto por correo. En un mitin en Dodge County, Wisconsin, a principios de mes, Trump mismo animó a los votantes a emitir su voto anticipado.

El presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, destacó el lunes que el mensaje de votar anticipadamente es una prioridad clara para los republicanos este año. Incluso mencionó el uso de buzones especiales para el voto por correo, una opción que Trump criticó en el pasado y que algunos republicanos en el estado todavía ven con escepticismo.

Más de 360,000 papeletas por correo ya devueltas en Wisconsin. (REUTERS/Daniel Steinle)

“Necesitamos aprovechar cada método imaginable para obtener votos”, dijo Schimming en una llamada con la prensa. “Si la diferencia está entre conseguir un voto o no, les digo a los republicanos: ‘Métanlo en el buzón o en el buzón especial’”, añadió.

Numerosos candidatos y funcionarios republicanos también han aprovechado el primer día de voto anticipado para emitir sus propios sufragios. Eric Hovde, candidato republicano al Senado de Estados Unidos, sufragó en el ayuntamiento de Shorewood Hills, un suburbio de Madison, y enfatizó que el voto anticipado es ya parte del proceso electoral moderno.

Hovde animó a otros a votar temprano, señalando que es imposible prever qué pueda ocurrir el Día de las Elecciones. El representante republicano Bryan Steil, quien también planeaba votar el martes, hizo eco de esta preocupación, señalando las inclemencias meteorológicas típicas de noviembre en Wisconsin. “Nunca se sabe cuándo puede llegar una tormenta de nieve”, dijo Steil.

La carrera por el muro azul

Por su parte, Obama y Walz programaron un mitin en Madison, una fortaleza demócrata. El mes anterior, Harris había reunido a más de 10,000 personas en un evento en el mismo lugar. Obama, que ha estado recorriendo varios estados clave en esta fase final de la campaña, también tenía planeado visitar Michigan después del evento en Wisconsin.

El primer día de votación anticipada en Wisconsin muestra largas filas desde Milwaukee hasta suburbios conservadores. (REUTERS/Megan Varner)

La estrategia de los demócratas ha sido clara: asegurar votos en los estados que forman parte del llamado “muro azul”, como Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Harris ha estado haciendo numerosas visitas a estos estados, incluidos eventos recientes en Wisconsin y Michigan el lunes, de acuerdo con The Hill.

Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, también ha estado haciendo campaña en los suburbios conservadores de Milwaukee, lo que subraya la intensa lucha por el voto en estas áreas.

Grupos progresistas como “Souls to the Polls”, que moviliza a votantes afroamericanos en Milwaukee, también organizaron eventos en todo el estado para incentivar el voto anticipado. Milwaukee es un centro crucial para los demócratas, ya que es la ciudad más grande de Wisconsin y genera una cantidad significativa de votos para el partido.

El voto anticipado en Wisconsin se extenderá hasta el domingo 3 de noviembre. Sin embargo, los horarios y lugares específicos para votar varían de un lugar a otro. Los votantes no necesitan una justificación para votar de manera anticipada y, desde finales de septiembre, ya se han enviado papeletas por correo. A partir de este martes, los votantes pueden solicitar una boleta en los lugares designados y votar en persona.

Hasta el lunes, más de 360,000 papeletas de voto por correo ya habían sido devueltas en Wisconsin. Los votantes pueden seguir devolviéndolas por correo, en persona, o a través de los buzones especiales en aquellas comunidades que los tienen disponibles. Todas las boletas deben ser recibidas antes de las 8:00 p.m. hora local del Día de las Elecciones.