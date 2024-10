Esta es la enfermedad que acabó con Michael Newman, estrella de Baywatch, tras 18 años de lucha

Michael Newman financió investigaciones sobre el parkinson. (Camera Press)

Michael Newman, exestrella de la famosa serie Baywatch, murió a los 68 años, después de luchar durante casi dos décadas contra el Parkinson. Según informó People, el actor perdió la vida debido a complicaciones cardíacas el domingo 20 de octubre, rodeado de su familia y amigos cercanos. Matt Felker, amigo íntimo del artista y director de la serie de Hulu After Baywatch: Moment in the Sun, confirmó al medio que tuvo la oportunidad de verlo por última vez consciente y recordó que le dijo: “Llegaste justo a tiempo”.

La lucha de Newman contra el Parkinson

Tras su diagnóstico en 2006, la celebridad se comprometió con la Fundación Michael J. Fox para recaudar fondos con el objetivo de encontrar una cura para el Parkinson. En una entrevista con People, Newman compartió que la enfermedad terminal dejó tiempo para reflexionar: “Este mal me ha permitido mucho tiempo de pensar, tal vez no lo quería, pero me ha traído sabiduría”. También expresó que debería valorarse el tiempo en la Tierra, destacando la importancia de tomar la vida en serio.

People informó que el actor continuó defendiendo su historia personal para crear conciencia sobre la búsqueda de una cura para el Parkinson, reflejando el significado que tuvo para él esta oportunidad documental. A pesar de los desafíos físicos, como describió al tomar hasta diez medicamentos al día, el artista buscó encontrar momentos de gratitud junto a su familia y amigos antes de su fallecimiento. “La vida es corta”, enfatizó en la entrevista.

El Parkinson afecta el movimiento y no tiene cura conocida.

Qué efectos tiene el Parkinson

A nivel médico, Mayo Clinic describe el Parkinson como un trastorno del movimiento que empeora con el tiempo. Los síntomas iniciales incluyen temblor en una mano, rigidez y lentitud en el movimiento, que pueden progresar hasta provocar problemas significativos con el equilibrio y la postura.

Aunque no existe una cura conocida, diversos tratamientos y medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas. La investigación actual apunta a factores genéticos y ambientales como posibles desencadenantes del trastorno, señaló la institución.

Desde que fue diagnosticado a los 50 años, Newman compartió abiertamente su experiencia con el Parkinson en el documental dirigido por Felker, revelando aspectos personales de su vida diaria con la enfermedad. Contó a People cómo lidiaba con los síntomas, a menudo despertándose “tembloroso” y tomando conciencia de cómo la enfermedad se convirtió en el centro de su vida.

La carrera de Newman y su legado

Michael Newman, nacido en Los Ángeles, se destacó en la década de los 90 por su papel en el programa televisivo Baywatch, siendo el único miembro del elenco que realmente trabajó como salvavidas. A lo largo de 150 episodios, participó en más capítulos que cualquier otro actor, a excepción de David Hasselhoff. Antes de unirse al elenco, también trabajó como bombero a tiempo completo, lo que continuó haciendo hasta su retiro después de 25 años de servicio.

La serie Baywatch seguía a un equipo de salvavidas liderado por el Teniente Mitch Buchannon, interpretado por Hasselhoff, quienes enfrentaban diversos desafíos, desde salvar vidas hasta lidiar con dramas personales y combatir el crimen. El actor también apareció en la serie derivada de 1995, Baywatch Nights, en tres episodios. En cuanto a su participación en los recientes documentales sobre el show, agradeció a Felker por darle a él y a sus compañeros de reparto la oportunidad de contar sus historias auténticas.

Newman deja a su esposa, Sarah, con quien estuvo casado durante 36 años, y a sus dos hijos adultos, Chris y Emily, así como a una nieta de 1 año, Charlie. Antes de su diagnóstico, había planeado mudarse con Sarah a Hawái, donde incluso construyeron su casa soñada cerca de la ubicación de rodaje de Baywatch: Hawaii.