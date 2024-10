Meta lanzó nuevas herramientas de seguridad para combatir la sextorsión de adolescentes en Instagram

Meta intensifica la lucha contra la sextorsión adolescente en Instagram con nuevas medidas de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic)

Meta, la compañía matriz de Instagram, sigue intensificando sus esfuerzos para combatir la “sextorsión” de adolescentes, un problema creciente en las redes sociales. Este término, según lo define el FBI, se refiere a la presión de menores para que envíen imágenes explícitas, que luego se utilizan para extorsionarlos.

Una de las principales medidas anunciadas por la compañía propiedad de Mark Zuckerberg es el bloqueo automático de solicitudes de seguimiento en Instagram enviadas a adolescentes por cuentas que exhiben comportamientos sospechosos o engañosos.

Esta acción, según NBC News, busca prevenir que los extorsionadores accedan a las listas de seguidores de sus víctimas potenciales para manipularlas o chantajearlas. Además, la plataforma ocultará las listas de seguidores y seguidos de estos usuarios a cuentas que se identifiquen como sospechosas.

Otra de las características nuevas es la expansión de su función de “protección contra la desnudez” en los mensajes directos de Instagram. Esta herramienta, que difumina automáticamente cualquier imagen detectada como desnudez, estará activa por defecto para los usuarios menores de 18 años.

La plataforma bloqueará automáticamente solicitudes de cuentas sospechosas y ocultará las listas de seguidores de adolescentes. (EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich)

También se alentará a los remitentes o reenviadores de estas imágenes a reconsiderar su acción antes de enviarlas. Para incrementar la seguridad, Meta eliminará la posibilidad de hacer capturas de pantalla o grabaciones de fotos o videos que desaparecen en Instagram y Facebook Messenger.

Antigone Davis, jefa de seguridad global de Meta, explicó que la sextorsión se ha vuelto más común en varias plataformas sociales. Según ella, muchos de los perpetradores de este crimen están motivados por el dinero. “Estamos viendo un aumento en este tipo de delitos, y muchas de las personas que los cometen buscan un beneficio económico”, declaró a NBC News.

El anuncio de Meta llega en un momento en el que la empresa enfrenta un escrutinio creciente por parte de legisladores y padres preocupados por la seguridad de los niños en las plataformas sociales. Durante una audiencia en el Senado sobre la seguridad infantil en línea en enero, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se disculpó con los padres que culparon a Instagram por la explotación o el suicidio de sus hijos.

La función de “protección contra la desnudez” en los mensajes directos de Instagram, difuminará automáticamente cualquier imagen detectada como desnudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos esfuerzos, la compañía ha sido criticada por no apoyar leyes como el Kids Online Safety Act (KOSA) y la Children and Teens’ Online Privacy Protection Act (COPPA 2.0), las cuales buscan reforzar la protección de los menores en el entorno digital. Aunque estas legislaciones fueron aprobadas por el Senado en julio, aún no han sido debatidas en la Cámara de Representantes.

Meta sostiene que está a favor del desarrollo de estándares adecuados para adolescentes en línea, pero subraya que la legislación federal debería obligar a las tiendas de aplicaciones a obtener la aprobación de los padres antes de que los menores de 16 años puedan descargar aplicaciones.

A pesar de las críticas, la empresa ha implementado varias salvaguardas en los últimos meses. En septiembre, anunció que todos los usuarios menores de 18 años se colocarían automáticamente en cuentas de adolescentes, con configuraciones de privacidad más estrictas, publicó The New York Times.

Sin embargo, algunos defensores de la seguridad infantil creen que estas medidas no son suficientes. Haley Hinkle, asesora política de Fairplay, una organización sin fines de lucro que trabaja con familias afectadas por los daños relacionados con las redes sociales, afirmó que estas funciones son apenas “curitas” para un problema sistémico que requiere más acciones de los legisladores.

Instagram lanzará una campaña educativa internacional para informar sobre la sextorsión y animar a víctimas a buscar ayuda. (Jeff Gritchen/Europa Press)

Según Hinkle, aunque las plataformas han tomado medidas “incrementales” para mejorar su imagen pública y apaciguar a los legisladores, es cuestionable dejar en manos de las empresas la solución a estos problemas en sus propios términos.

Una de las críticas que planteó Hinkle es que, si bien bloquear las capturas de pantalla es útil, los delincuentes organizados aún pueden encontrar formas de evadir estas restricciones. Por ejemplo, podrían usar otro dispositivo para tomar una foto de la imagen y luego extorsionar a la víctima, dijo a NBC News.

En paralelo a estas medidas, Instagram también lanzará una campaña educativa sobre la sextorsión en varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. El objetivo de esta campaña es concienciar a los usuarios sobre lo que es la sextorsión, cómo detectarla y dónde buscar ayuda si son víctimas de este tipo de delito.

Davis destacó que la vergüenza es una de las razones principales por las que los adolescentes no piden ayuda, por lo que esta campaña busca tranquilizar a las víctimas, asegurándoles que no tienen la culpa.