Taylor Swift vuelve a Miami con ‘The Eras Tour’: guía completa para tres noches imperdibles en el Hard Rock Stadium

Taylor Swift presentará tres conciertos en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens del 18 al 20 de octubre de 2024. (Getty Images)

Taylor Swift está programada para realizar tres conciertos en Miami como parte de su aclamada gira ‘The Eras Tour’. Las presentaciones se llevarán a cabo en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, esta semana. Este evento marca el inicio de la segunda etapa de su gira en Estados Unidos, que ha captado la atención de los medios y de los fanáticos a nivel mundial. Según USA TODAY, el ‘The Eras Tour’ ha recaudado más de mil millones de dólares desde su lanzamiento, posicionándose como una de las giras más lucrativas en la historia de la música.

¿Cuándo son los conciertos de Taylor Swift en Miami?

Las fechas específicas de los conciertos son el 18, 19 y 20 de octubre de 2024. Este período coincide con un tiempo favorable en Miami, donde las temperaturas suelen oscilar entre los 21.1 °C y 26.7 °C, lo que puede ser un factor a considerar para los asistentes en cuanto a la vestimenta y la preparación. Las puertas del Hard Rock Stadium abrirán a las 4:30 p.m. cada día, mientras que Taylor Swift subirá al escenario entre las 6:30 p.m. y las 7:30 p.m.

Información sobre las entradas y su disponibilidad

Las entradas para estos conciertos se agotaron rápidamente en septiembre de 2023. Actualmente, los fanáticos tienen la opción de adquirir entradas a través de plataformas de reventa como StubHub y SeatGeek. Sin embargo, los precios en estas plataformas pueden variar significativamente, situándose entre USD 1,000 y USD 8,000 por asiento, dependiendo de la ubicación y la demanda, según USA Today. Esto ha llevado a muchos a buscar alternativas para poder asistir a este evento tan esperado.

Las entradas para los conciertos se agotaron rápidamente, pero están disponibles en plataformas de reventa como StubHub y SeatGeek. (Getty Images)

Detalles sobre el lugar: Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium, que no está ubicado en Miami sino en Miami Gardens, es conocido por su capacidad para albergar grandes shows. Este recinto tiene una capacidad para más de 65,000 espectadores y ha sido sede de numerosos eventos deportivos y conciertos importantes, incluida la última presentación de Swift durante su ‘Reputation Tour’ en 2018.

Políticas de seguridad y artículos permitidos

Los asistentes deben estar al tanto de las políticas de seguridad del Hard Rock Stadium.

Artículos permitidos:

Bolsa transparente : máximo de 12″ x 6″ x 12″

Bolso de mano pequeño : aproximadamente del tamaño de una mano

Teléfonos inteligentes

Cámaras : solo se permiten cámaras pequeñas

Binoculares

Bancos de energía para teléfonos celulares

Botellas de agua: plástico, sin tapa (hasta 500 ml)

Artículos prohibidos:

Bolsas grandes : no se permiten bolsas que excedan las dimensiones permitidas

Cámaras profesionales : con lentes intercambiables o lentes grandes

Equipos de grabación

Alimentos y bebidas : excepto botellas de agua mencionadas

Objetos punzantes : incluyendo cuchillos y tijeras

Banderas y pancartas : de tamaño mayor a 2′ x 3′

Animales : excepto perros de servicio

Sustancias ilegales : incluyendo drogas recreativas

Fuegos artificiales : cualquier tipo de pirotecnia

Sustancias inflamables: como gasolina o aerosoles

Estacionamiento en el Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium cuenta con más de 26,500 espacios de estacionamiento, y se recomienda a los asistentes que realicen reservas con antelación para evitar inconvenientes. Los precios de estacionamiento en el lugar oscilan entre USD 60 y USD 80, dependiendo de la ubicación del espacio, según USA TODAY. Las puertas del estacionamiento abrirán a las 3:30 p.m. cada día, y no se permitirá el ingreso antes de esa hora.

El Hard Rock Stadium permite bolsas transparentes de ciertas dimensiones y prohíbe cámaras profesionales y objetos punzantes. (Michael Reaves/Getty Images)

¿Quién será el telonero de Taylor Swift en Miami?

Gracie Abrams, una cantautora emergente, será la telonera de Swift durante estas fechas. Conocida por su estilo musical introspectivo, Abrams ha recibido reconocimiento por sus EP y su álbum debut. Su participación en el ‘The Eras Tour’ no solo resalta su talento, sino que también se alinea con el enfoque de Swift en apoyar a artistas en ascenso.

¿Qué esperar de los conciertos “The Eras Tour’?

El ‘The Eras Tour’ se caracteriza por su producción elaborada y una duración aproximada de tres horas y 15 minutos, aunque algunos conciertos se han extendido hasta 30 minutos más. Durante estas actuaciones, Swift interpretará una variedad de canciones de su discografía, incluyendo éxitos recientes como “Anti-Hero” y clásicos como “You Belong with Me” y “Shake It Off”. Esto garantiza una experiencia diversa y emocional para los asistentes.

Actividades en Miami durante ‘The Eras Tour’

A continuación se presenta una lista de eventos que se llevarán a cabo en Miami en relación con el concierto de la artista:

Laser Evenings

Dónde se hará: Frost Museum, 1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

Fecha: 25 de octubre de 2024

Un espectáculo visual donde los éxitos de Taylor Swift resonarán bajo una cúpula de estrellas, combinando música y efectos de láser.

Wildest Dreams Package

Dónde se hará: Nautilus Sonesta Miami Beach, 1825 Collins Avenue, Miami Beach, FL

Fecha: 15 al 22 de octubre de 2024

Una experiencia exclusiva que incluye una cabaña privada junto a la piscina, con prosecco y cerveza, además de una fiesta previa al concierto el 19 de octubre donde los asistentes podrán crear pulseras de la amistad.

Paradox Experience

Dónde se hará: Paradox Experience, 2301 N Miami Avenue, Miami, FL

Fecha: 12 al 20 de octubre de 2024

Taller de creación de pulseras de la amistad al estilo ‘Blondie’, donde los fanáticos pueden diseñar y personalizar pulseras para intercambiar con otros asistentes.

Miami experimentará un aumento en eventos culturales y actividades en torno al ‘The Eras Tour’ de Swift. (Reuters)

Clima en Miami durante octubre

El clima en la ciudad durante octubre es generalmente cálido, con temperaturas que rondan los 24.4 °C, lo que podría influir en la vestimenta de los asistentes, según USA TODAY. Es recomendable que los fanáticos revisen el pronóstico del tiempo antes del evento para asegurarse de estar preparados para cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Impacto cultural del ‘The Eras Tour’

‘The Eras Tour’ ha tenido un impacto significativo en la cultura pop y la comunidad de fanáticos. La respuesta masiva que ha recibido no solo se refleja en la venta de entradas, sino también en el aumento de eventos y actividades relacionados en ciudades donde se presentan los conciertos. Miami, en particular, está experimentando un auge de eventos y celebraciones en torno a la llegada de Swift, atrayendo tanto a locales como a turistas.

Medidas de seguridad y tráfico

Con la llegada de la cantante a Miami, se espera un incremento en el tráfico y la necesidad de medidas de seguridad adicionales. Las autoridades locales han preparado planes para gestionar el flujo de personas y vehículos durante los días del concierto, asegurando así una experiencia segura para todos los asistentes.

Las autoridades de Miami preparan planes de tráfico y seguridad para gestionar el flujo de personas durante los conciertos. (Getty Images)

El tren de canto de Taylor Swift

El Swiftie Express, el primer tren de canto de Taylor Swift, estará operativo en Miami durante el fin de semana de los conciertos. Partirá de la estación Brightline en Orlando hacia la estación de Aventura desde el 18 de octubre. Este tren contará con decoración temática de Taylor Swift y DJ que animarán el viaje con los éxitos de la cantante.

Las reservas están disponibles a partir de USD 209 para asientos SMART y USD 309 para asientos PREMIUM, de acuerdo con Time Out Miami. Los trenes saldrán dos veces al día, y habrá servicio de autobuses desde la estación Aventura al Hard Rock Stadium.

Salidas del tren Sing-Along desde Orlando

12:50 p.m. : salida desde Orlando; 3:56 p.m. : llegada a Aventura

1:50 p.m.: salida desde Orlando; 4:51 p.m.: llegada a Aventura

La llegada de Taylor Swift a Miami es un evento esperado tanto por los fanáticos como por la comunidad en general. Con múltiples actividades, un alto nivel de producción en los conciertos y un impacto cultural notable, ‘The Eras Tour’ se perfila como uno de los eventos más significativos del año. La mezcla de música, actividades culturales y la oportunidad de conectar con otros fanáticos hacen de este evento una experiencia única.