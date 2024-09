Donald Trump descartó participar de un segundo debate con Kamala Harris

Trump descartó un segundo debate con Harris tras consagrarse ganador del primer encuentro cara a cara (REUTERS)

Donald Trump descartó participar en un segundo debate con su rival demócrata, Kamala Harris, luego del evento de este martes por la noche en Filadelfia, Pensilvania. En medio de las especulaciones de que se podría dar otro cara a cara entre los candidatos -el tercero de Trump en lo que va de la campaña electoral, considerando el primero contra Joe Biden- el ex mandatario utilizó su perfil en Truth Social para asegurar que eso no ocurrirá.

“¡NO HABRÁ TERCER DEBATE!”, escribió en un mensaje en el que sumó, a continuación, la razón por la cual rechaza la idea: “Cuando un boxeador pierde una pelea, lo primero que dice es ‘QUIERO UNA REVANCHA’”. Es por ello que, al considerar que no perdió en Filadelfia sino que tuvo una “gran noche” y ganó, no necesita esta nueva instancia.

Por el contrario, cargó contra la Vicepresidente y apuntó que, en vez de pedir un nuevo debate, “KAMALA DEBERÍA CENTRARSE EN LO QUE DEBIÓ HACER DURANTE LOS ÚLTIMOS CASI CUATRO AÑOS”.

Harris insistió en un nuevo encuentro porque "lo que está en juego no puede ser más importante” (REUTERS)

Desde el bando demócrata, el equipo de campaña de Harris insistió de todas maneras con un tercer encuentro cara a cara, antes del 5 de noviembre y también, este jueves, la candidata dijo durante un mitin en Charlotte, Carolina del Norte que “hace dos noches, Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate, y creo que le debemos a los votantes tener otro porque estas elecciones y lo que está en juego no puede ser más importante”.

Inclusive, durante su visita a este estado clave, Harris recordó varios momentos del debate y se burló del empresario por haber dicho que tiene “un concepto de plan” en materia de salud pública.

El encuentro televisado de este martes, el primer cara a cara de los candidatos, abarcó cuestiones clave para la sociedad estadounidense como el aborto, la economía, la inmigración, la política internacional y las guerras, entre otros. Trump no tardó en cargar contra su rival, a la que acusó de no tener un plan para su presidencia: “Copió el plan de Biden, que es como de cuatro oraciones... cuatro oraciones que dicen ‘Oh, intentaremos bajar los impuestos’. No tiene un plan”.

Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron por el aborto, la economía, inmigración y las guerras en su primer debate presidencial

Por su parte, Harris acusó al republicano de dejar al actual Gobierno “el peor desempleo desde la Gran Depresión, la peor epidemia de salud pública en un siglo y el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”.

Los cruces siguieron durante toda la noche, dejando a los espectadores divididos entre los apoyos y el desempeño de cada uno. Sin embargo, la tendencia mayoritaria se inclinaría en favor de Harris, según expuso una encuesta de Reuters/Ipsos, que mostró que la demócrata supera al republicano 47% a 42% en intenciones de voto. Además, este grupo aseguró en un 53% que Harris ganó en el encuentro y un 21% dijo que se la vio mal, mientras que un 24% consideró victorioso a Trump y un 52% consideró que tuvo problemas.

De todas formas, nada está dicho aún ya que los bandos continúan con firmeza sus campañas, enfocadas en estados clave. Harris comenzó por Carolina del Norte y se espera que asista a un debate en la Asociación Nacional de Periodistas Negros. Trump, en cambio, apunta a continuar sus encuentros en el oeste, específicamente en Tucson, Arizona.

(Con información de EFE y Reuters)