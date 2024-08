Envenenamiento, un amante y un libro infantil: el sombrío relato detrás de una madre que mató a su esposo

Mensajes de texto sugieren que Kouri Richins tenía una relación extramarital y deseaba la desaparición de su esposo.

En un giro inesperado, Kouri Richins, autora de libros infantiles, enfrentará juicio por el presunto asesinato de su esposo, Eric Richins, según lo ha determinado un juez de Utah. El martes 27 de agosto, el juez Richard Mrazik halló suficiente evidencia para proceder con los cargos contra la madre de tres hijos de 34 años, acusada de envenenar a su pareja con una dosis letal de fentanilo.

El fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth, explicó ante el juez que “ella aprendió que administrar el fentanilo en un bocadillo, donde Eric pudiera tomar un bocado y sentir los efectos, no era la forma adecuada de administrar una dosis fatal de fentanilo”, según reportó The Associated Press (AP). Este episodio ocurrió el 14 de febrero de 2022, cuando Kouri presuntamente intentó envenenar al hombre con un postre por el Día de San Valentín, marcando el inicio de una serie de eventos fatídicos.

Tras sobrevivir al primer intento de asesinato, el afectado narró a dos amigos que había utilizado el EpiPen de su hijo y había bebido una botella de Benadryl después de consumir parte del bocadillo, pues sospechaba que su esposa trataba de envenenarlo.

“Creo que mi esposa intentó envenenarme”, les dijo Eric, según documentos judiciales citados por la AP. De hecho, tras ese incidente, el hombre desarrolló una erupción en la piel y sufrió severamente.

La autora publicó un libro infantil sobre el duelo, considerado por fiscales como una estrategia para desviar la atención.

Las investigaciones revelaron mensajes de texto eliminados y datos de ubicación que sugerían que Kouri mantenía una relación extramarital y que había visitado a su amante después de llevar el bocadillo a casa. Según People, la mujer escribió al día siguiente del intento fallido: “Si él solo pudiera desaparecer... la vida sería tan perfecta”. Estos mensajes fortalecen la teoría de los fiscales sobre un motivo detrás del asesinato.

Diecisiete días después del posible envenenamiento inicial, la autora contactó a emergencias afirmando haber encontrado a su esposo “frío al tacto” al pie de la cama. Un examen realizado por el médico forense determinó que Eric tenía una cantidad en el sistema de fentanilo cinco veces superior a la dosis letal.

Cabe mencionar que Kouri, en un intento por encubrir sus acciones, publicó un libro infantil sobre el duelo titulado Are You With Me?. The Associated Press afirmó que los fiscales podrían describir este movimiento como parte de una elaborada estrategia para desviar la atención.

Kouri Richins contactó a emergencias diecisiete días después del primer envenenamiento, hallando a su esposo "frío al tacto".

El equipo legal actual de la acusada, compuesto por Kathy Nester y Wendy Lewis, subrayó el impacto de estos eventos en su cliente y su familia. “Nuestra atención ahora se centra en asegurar que se haga justicia a través de un juicio justo”, mencionaron a KPCW.

Es importante recordar que la sospechosa ha mantenido su inocencia en todo momento. En una entrevista con Dateline, dijo que había sido alejada de sus bebés y expresó: “Esto significa guerra”. Sin embargo, su equipo legal anterior se retiró del caso en mayo, alegando que la oficina del fiscal del condado de Summit había cometido “violaciones severas” al grabar y escuchar sus llamadas en la cárcel sin su consentimiento.

Finalmente, Kouri también enfrenta acusaciones de fraude y falsificación en relación con la adquisición fraudulenta de una póliza de seguro de vida de dos millones de dólares sobre su esposo antes de su muerte. La oficina del fiscal del condado ha presentado múltiples cargos en su contra.