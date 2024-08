Una maestra podría ser condenada a 185 años de cárcel tras ser acusada de besar a un menor

Según registros, Bergmann le escribía mensajes al niño sobre supuestos encuentros en el aula. (Facebook)

Madison Bergmann, una maestra de Wisconsin, enfrenta nuevas acusaciones después de haber sido arrestada por supuestamente haber “besado” a un alumno de once años en el aula de clases. La mujer ahora podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarada culpable de estos cargos, informó People.

La ex docente de quinto grado en la Escuela Primaria River Crest se enfrenta a nueve nuevos delitos graves, incluidos uno por utilizar una computadora para facilitar un delito sexual contra un menor, cinco por conducta sexual inapropiada por parte del personal escolar, dos por tentar a un menor y causar daño mental o físico, y uno por exponer a un niño a materiales perjudiciales, informan registros judiciales en línea. Anteriormente, había sido acusada de agresión sexual en primer grado a un menor de menos de trece años.

New York Post señaló que, si es condenada en forma consecutiva por todos los cargos, Bergmann podría enfrentar hasta 185 años de prisión, lo que significaría una drástica caída en desgracia para la docente. Tras ser arrestada, la acusada renunció a su puesto el 13 de mayo, según reportó KARE 11, y fue puesta en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares.

El presunto abuso salió a la luz en abril, cuando la madre del niño escuchó una conversación telefónica entre su hijo y la profesora. Al revisar el teléfono del menor, los padres encontraron mensajes de texto comprometidos entre la docente y el alumno, según la denuncia criminal citada por Pioneer Press en mayo.

Los mensajes incluían discusiones sobre múltiples encuentros dentro del aula durante el almuerzo o después de clases, según reportó People. El padre del niño, enfurecido, acudió a la escuela con impresiones de las conversaciones, lo que resultó en que la policía fuera llamada y la maestra arrestada, señaló CBS News.

La maestra de River Crest Elementary está acusada de usar una computadora para facilitar un delito sexual. (Departamento de Policía de St. Croix)

Según la denuncia, la acusada le había enviado mensajes de texto al niño casi a diario, diciéndole cuánto disfrutaba besarlo y que le gustaba que la tocara, informó KARE 11. Además, cuando las autoridades registraron su aula, encontraron una carpeta con el nombre del niño, que contenía notas escritas a mano hablando de cuánto se besaban.

Sam Hickman, el prometido de la mujer, estaba profundamente consternado por las acusaciones. “Él dice que fue muy perverso que ella engañara con un niño pequeño”, comentó un amigo del novio a New York Post. Las acusaciones hacia Bergmann sorprendieron tanto a Hickman como a sus allegados, ya que la pareja tenía planes de casarse en julio.

La mujer declaró no ser culpable de todos los cargos y hasta el momento, su abogado no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de los medios. Como condición de su libertad bajo fianza, se le ordenó no contactar al niño ni a ninguna persona menor de 18 años en ningún medio, ya sea presencial, telefónicamente, electrónicamente, correo o a través de terceros, según registros judiciales en línea.