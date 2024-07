Cómo anunció Joe Biden que bajaba su candidatura y el comunicado completo

El presidente estadounidense Joe Biden alza la mano de la vicepresidenta Kamala Harris tras observar los fuegos artificiales lanzados por el Día de la Independencia desde el balcón de la Casa Blanca, el jueves 4 de julio de 2024, en Washington (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente Joe Biden abandonó el domingo su campaña para la Casa Blanca en 2024, poniendo fin a su intento de reelección tras un desastroso debate con Donald Trump que generó dudas sobre la idoneidad del actual presidente para el cargo.

El anuncio sin precedentes, realizado menos de cuatro meses antes de las elecciones, trastocó de inmediato una campaña que ambos partidos políticos consideran la más importante en generaciones. Fue a través de un comunicado publicado en la red social X a la 1.46 pm, hora de Washington DC.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato”, escribió, aclarando que hablará más adelante esta semana con más detalles sobre su decisión.

El presidente, decidido a cumplir el resto de su mandato en el cargo, rápidamente respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse a Trump y alentó a su partido a unirse detrás de ella, convirtiéndola instantáneamente en la favorita del partido para la nominación en su convención de agosto en Chicago.

El anuncio es el último sacudón en una tumultuosa campaña para la Casa Blanca, y se produce una semana después del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania.

El comunicado de Joe Biden (X)

El candidato presidencial de un partido nunca se ha retirado de la contienda tan cerca de las elecciones. El presidente Lyndon Johnson, asediado por la guerra de Vietnam, anunció en marzo de 1968 que no buscaría otro mandato después de las primarias de un solo estado. La decisión de Biden en julio se produce después de que más de 14 millones de demócratas emitieran sus votos a favor de él en el proceso de primarias.

Harris, en un comunicado, elogió el “acto desinteresado y patriótico” de Biden y dijo que tiene la intención de “ganar y ganar” la nominación de su partido.

“Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata —y unir a nuestra nación— para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025″, dijo.

La decisión de Biden de retirarse se produjo después de una creciente presión de sus aliados demócratas para que se hiciera a un lado tras el debate del 27 de junio, en el que el presidente de 81 años a menudo dio respuestas sin sentido y no mencionó las muchas falsedades del ex presidente.

Casi 30 minutos después de dar la noticia de que retiraba su campaña, Biden expresó su apoyo a Harris.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año”, dijo en otra publicación en X. “Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump”.

Harris enfrenta una asombrosa lista de tareas políticas en los próximos días: asegurar los votos de los delegados para obtener la nominación de su partido, elegir un compañero de fórmula y hacer girar una operación política masiva que se había construido para reelegir a Biden para impulsar su candidatura.

Hubo señales tempranas de que el partido estaba tratando de unirse en torno a Harris, quien obtuvo el apoyo del Caucus Negro del Congreso y del expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton incluso antes de que ella comentara sobre la decisión de Biden de abandonar la carrera. Pero, en particular, el ex presidente Barack Obama se abstuvo y prometió su apoyo a la futura candidata del partido.

“Nos sentimos honrados de unirnos al presidente para respaldar a la vicepresidenta Harris y haremos todo lo posible para apoyarla”, dijeron los Clinton en un comunicado.

Pero Obama, que había expresado en privado sus dudas sobre las posibilidades de reelección de Biden, no llegó a respaldar a Harris, aunque elogió a Biden por su decisión de abandonar la carrera.

“Tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del cual surja un candidato sobresaliente”, dijo en un comunicado.

Biden tomó la decisión en un momento en que se encuentra aislado en su casa de playa de Delaware tras ser diagnosticado con COVID-19 la semana pasada, y en el que se reúne con un círculo cada vez más reducido de confidentes y familiares para hablar sobre su futuro político. Biden dijo que se dirigirá a la nación a finales de esta semana para brindar “detalles” sobre su decisión.

Harris se enteró de los planes de Biden el domingo por la mañana y el personal de campaña y de la Casa Blanca fue notificado minutos antes de que se enviara la carta, según personas familiarizadas con el asunto que comentaron sobre las conversaciones privadas bajo condición de anonimato. Biden había estado reflexionando sobre su futuro durante los últimos días y la decisión se mantuvo bajo estricta cautela.

El presidente Joe Biden decidió poner fin a su campaña presidencial, una medida que impacta significativamente la carrera hacia las elecciones de 2024 (Melina Mara/The Washington Post)

Ahora, los demócratas tienen que tratar urgentemente de dar coherencia al proceso de nominación en cuestión de semanas y convencer a los votantes en un tiempo sorprendentemente breve de que su candidato puede hacer el trabajo y vencer a Trump. Y, por su parte, Trump debe centrar su atención en un nuevo oponente después de años de centrar su atención en Biden.

La decisión marca un final rápido y sorprendente para los 52 años de Biden en la política electoral, ya que donantes, legisladores e incluso asistentes le expresaron sus dudas de que pudiera convencer a los votantes de que podría manejar el trabajo de manera plausible durante otros cuatro años.

Biden ganó la gran mayoría de delegados y todas las contiendas de nominación, excepto una, lo que habría convertido su nominación en una formalidad. Ahora que se retiró, esos delegados tendrán libertad para apoyar a otro candidato.

Harris, de 59 años, parecía ser la sucesora natural, en gran parte porque es la única candidata que puede acceder directamente al fondo de guerra de la campaña de Biden, según las reglas federales de financiamiento de campañas.

La campaña de Biden cambió formalmente su nombre a Harris for President, lo que refleja que ella hereda su operación política, una señal de la ventaja que tiene en la carrera por la nominación demócrata. Los grupos demócratas, incluido el Comité Nacional Demócrata, también presentaron la documentación para cambiar los nombres de sus comités conjuntos de recaudación de fondos para reflejar la candidatura de Harris.

La Convención Nacional Demócrata está prevista para el 19 al 22 de agosto en Chicago, pero el partido había anunciado que realizaría un pase de lista virtual para nominar formalmente a Biden antes de que comiencen los procedimientos en persona.

Quedaba por ver si otros candidatos desafiarían a Harris por la nominación. El gobernador de California, Gavin Newsom, que había sido considerado como un posible reemplazo de Biden el año pasado, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que desafió tanto a Biden como a Harris por la nominación demócrata en 2020, le dieron su apoyo el domingo.

La presidenta del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo en un comunicado que el partido “emprenderá un proceso transparente y ordenado” para seleccionar “un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre”.

El senador de Virginia Occidental Joe Manchin, quien abandonó el Partido Demócrata a principios de este año para convertirse en independiente, está considerando volver a registrarse como demócrata para competir por la nominación contra el vicepresidente, según Jonathan Kott, asesor de Manchin desde hace mucho tiempo.

Harris pasó la tarde del domingo llamando a funcionarios electos y delegados demócratas mientras trabaja para asegurar la nominación.

Harris recibió el domingo a sus primeros delegados para la nominación presidencial demócrata. El Partido Demócrata de Tennessee publicó en X que su delegación votó durante una reunión el domingo para respaldar a Harris después de la salida de Biden de la campaña.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y el senador de Arizona, Mark Kelly (ambos de un estado clave y mencionados como posibles compañeros de fórmula de Harris) también respaldaron a Harris el domingo por la noche.

Trump reaccionó a la noticia en una publicación en su sitio Truth Social, en la que dijo que Biden “no estaba en condiciones de postularse a la presidencia y ciertamente no está en condiciones de servir”.

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, caminan abrazados por los terrenos del Morehouse College y la Clark Atlanta University en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 11 de enero de 2022 (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente”, añadió. “¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”

Si bien Trump y su equipo habían dejado en claro su preferencia por enfrentar a Biden, su campaña había intensificado sus ataques contra Harris a medida que se intensificaba la presión sobre Biden para que dimitiera.

Los funcionarios demócratas, incluidos muchos de los que estuvieron detrás del esfuerzo para sacar a Biden de la carrera, publicaron rápidamente declaraciones elogiando la decisión de Biden.

“Por supuesto, su decisión no fue fácil, pero una vez más puso a su país, a su partido y a nuestro futuro en primer lugar”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. “Joe, hoy demuestras que eres un verdadero patriota y un gran estadounidense”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, elogió a Biden como “uno de los líderes más exitosos y trascendentales en la historia estadounidense”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que Biden debería renunciar de inmediato si no está lo suficientemente en forma para postularse al cargo. En un comunicado, Johnson dijo: “No podemos esperar lo suficientemente pronto para el 5 de noviembre”.

Además de su discurso planeado al país, Biden todavía tiene la intención de recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca esta semana, según una persona familiarizada con la agenda del presidente que no estaba autorizada a hacer comentarios públicos.

El momento exacto de la reunión aún no está decidido, ya que Biden sigue recuperándose de la COVID-19. Netanyahu tiene previsto pronunciar un discurso ante el Congreso el miércoles y también se espera que se reúna con Harris durante su estancia en Washington.

En 2020, Biden se presentó como una figura de transición que quería ser un puente hacia una nueva generación de líderes. Pero una vez que consiguió el puesto que le costó décadas conseguir, se mostró reacio a desprenderse de él.

Una vez le preguntaron a Biden si algún otro demócrata podría vencer a Trump.

“Probablemente 50″, respondió Biden. “No, no soy el único que puede derrotarlo, pero lo derrotaré”.

A continuación, la carta completa de Biden:

Mis compatriotas estadounidenses,

Durante los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como Nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas en la reconstrucción de nuestro país, en la reducción de los costos de medicamentos recetados para los ancianos y en la expansión del cuidado de salud asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención crítica a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Nombramos a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema. Y aprobamos la legislación climática más significativa en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia de una vez en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra Democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato.

Hablaré a la Nación más adelante esta semana con más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan arduamente para verme reelegido. Quiero agradecer a la Vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Creo hoy lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América.

(Con información de AP)