Mark Zuckerberg elogió a Trump por cómo reaccionó tras el intento de asesinato: “Es difícil no emocionarse”

Tras el intento de asesinato, Trump alzó el puño frente a la bandera estadounidense, un acto que Zuckerberg calificó como impresionante.(AP/Bloomberg)

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, elogió la resiliencia mostrada por el ex presidente Donald Trump tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado. Sin embargo, aunque el líder tecnológico calificó al ex mandatario como “badass” (un término coloquial utilizado en inglés para describir a alguien como extremadamente rudo o valiente), ha decidido no involucrarse directamente en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, reportó Forbes.

De acuerdo con el reporte, Zuckerberg mencionó que planea dar un paso atrás durante los comicios estadounidenses debido a la polémica en la que se vio envuelto en los dos últimos ciclos electorales.

El magnate de las redes sociales aseguró que el momento posterior al tiroteo de Trump, fue “una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida”, haciendo referencia a cómo el candidato presidencial se levantó, alzó el puño y dejó una escena icónica para los comicios.

“En algún nivel, como americano, es difícil no emocionarse ante ese espíritu y esa lucha,” añadió Zuckerberg, en una entrevista en la sede de Meta, en California, según reportó Bloomberg.

Aunque el fundador de Facebook elogió la tenacidad de Trump, no expresó su apoyo explícito hacia él ni hacia el presidente Joe Biden. “Estoy planeando no desempeñar un papel significativo en la elección. Y eso incluye no apoyar a ninguno de los candidatos”, señaló.

Esta postura marca un giro significativo respecto a las elecciones de 2020, cuando él y su esposa Priscilla Chan donaron más de 400 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar la administración electoral durante la pandemia de COVID-19. Según información de Forbes, esto fue interpretado por los conservadores como un respaldo a Biden, a quien el CEO de Meta no apoyó explícitamente, y algunos incluso acusaron sin pruebas que estas donaciones contribuyeron a un supuesto fraude electoral.

El multimillonario también comentó que la empresa planea reducir su participación en el próximo ciclo electoral. “Lo que escuchamos de nuestros usuarios es que quieren ver menos contenido político en nuestros servicios”, explicó. Esta estrategia se refleja en la modificación de los ajustes del algoritmo para limitar el contenido político, buscando que su plataforma tenga menos influencia en las elecciones.

“Vamos a intentar gestionarlo de tal manera que la política no ahogue la conexión humana y la comunidad, que es la razón principal por la que la gente acude a nuestros servicios”, citó Bloomberg.

El presidente y CEO de Meta, Marc Zuckerberg, testifica en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington, el 23 octubre de 2019 (REUTERS/Erin Scott)

Trump y Zuckerberg, una relación difícil

La relación entre Trump y Meta ha sido complicada, especialmente después de los disturbios del 6 de enero. Facebook e Instagram fueron algunas de las plataformas que prohibieron a Trump tras el asalto al Capitolio, aunque posteriormente restablecieron su cuenta, eliminando las restricciones finales la semana pasada. El exgobernante criticó duramente a las redes sociales y otras grandes tecnológicas tras su suspensión, alimentando teorías conspirativas entre sus seguidores sobre una supuesta parcialidad en contra de usuarios conservadores.

En el pasado, Zuckerberg ha manifestado sus críticas hacia el candidato. En junio de 2020, él y su esposa expresaron estar “profundamente conmocionados y disgustados por la retórica divisiva e incendiaria del presidente Trump” sobre la raza durante las protestas por el asesinato de George Floyd.

Según Forbes, el líder tecnológico también acusó al exmandatario de “incitar a la insurrección violenta contra un gobierno democráticamente elegido” al anunciar la prohibición de Trump en Facebook e Instagram después del 6 de enero.