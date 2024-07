Murió la congresista de EEUU Sheila Jackson Lee, una ferviente activista contra el racismo

Sheila Jackson Lee, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Shawn Thew/Pool vía REUTERS

La congresista estadounidense Sheila Jackson Lee, una destacada activista antirracista y defensora de los derechos de las minorías, falleció a los 74 años, informó su familia el viernes. Lee, quien representaba a Texas, sirvió como congresista durante casi tres décadas. El mes pasado, la congresista había anunciado públicamente que padecía cáncer de páncreas, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores y colegas.

La familia de Lee expresó su dolor y al mismo tiempo su gratitud por la vida de la congresista mediante un mensaje en la red X: “Hoy, con un increíble dolor por nuestra pérdida pero, al mismo tiempo, con una profunda gratitud por la vida que compartió con nosotros, anunciamos la muerte de la representante Sheila Jackson Lee”.

El Caucus Negro del Congreso homenajeó a Lee, describiéndola como un “titán” y una “feroz defensora de la justicia y la economía social, la seguridad nacional, la independencia energética, los niños y las familias trabajadoras”. A lo largo de su carrera legislativa, Jackson Lee fue conocida por su intensidad y compromiso con las causas justas y equitativas.

El presidente Joe Biden se toma una selfie con la representante Sheila Jackson Lee (Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS)

El expresidente Bill Clinton también rindió homenaje a Lee en un comunicado: “Fue una valiente combatiente por la gente” y añadió que era “una de las líderes más eficaces de nuestro país”. Clinton recordó sus contribuciones y la lucha incansable que promovía en el Congreso para mejorar la vida de los estadounidenses.

Sheila Jackson Lee desempeñó roles clave en diversas comisiones de la Cámara de Representantes. Fue miembro de la Subcomisión Judicial de Delincuencia, Terrorismo y Seguridad Nacional, así como de las comisiones Judicial, de Seguridad Nacional y de Presupuesto. Lideró importantes iniciativas legislativas, incluyendo la ley sobre violencia contra las mujeres, una de las leyes más significativas en la lucha contra la violencia de género en Estados Unidos.

La representante Sheila Jackson Lee fue una ferviente activista contra el racismo (Mandel Ngan/Pool vía REUTERS)

La defensora de los derechos humanos es recordada por sus familiares como “una feroz campeona del pueblo” y una figura profundamente humanitaria. Durante su carrera, Lee se destacó no solo por su retórica, sino por sus acciones concretas en pro de las minorías y de aquellos que no tenían voz. Lee no solo luchaba por la igualdad racial, sino también por la justicia social y el bienestar económico de todos los ciudadanos.

Sheila Jackson Lee fue un pilar fundamental en la política de Texas y de todo Estados Unidos. Sus contribuciones han dejado un legado que continuará inspirando a futuros líderes y activistas en la lucha por un mundo más justo y equitativo.