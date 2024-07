Qué le hará la inteligencia artificial a los medios y las noticias: el tema central del encuentro SIP Connect 2024

La agenda del encuentro anual de la Sociedad Interamericana de Prensa se centró en el impacto tecnológico y ético de la inteligencia artificial en las noticias, los medios y las audiencias. (@NachoMartinFilms)

“Cuando comenzamos con SIP Connect, hace 10 años, ya sabíamos que internet no era sólo una herramienta, sino que iba a transformar nuestra concepción del mundo”, recordó Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Y comparó aquella experiencia con la inteligencia artificial (IA) hoy: “Es el mismo fenómeno. La IA va a transformar toda nuestra vida. Va a cambiar el modo en que interactuamos entre nosotros, en que compartimos el conocimiento. Y el modo en que funcionará nuestra industria”.

El encuentro, que reunió a periodistas, líderes y expertos de medios de todo el continente americano en Miami —”que estemos acá, y no en las playas, muestra nuestro compromiso con la noticia”, bromeó Rock— sirvió para presentar a las nuevas autoridades de la SIP y fue el primero organizado por el debutante director ejecutivo, Carlos Lauría. El tema central de este año, el impacto de la IA, se integró así a la conversación habitual en SIP Connect desde 2015: “La agenda siempre cambiante de las transformaciones tecnológicas de los medios”, agregó el presidente de la SIP, periodista mexicano.

Roberto Rock, presidente de la SIP, comparó los cambios de la IA con la llegada del internet hace diez años. (@NachoMartinFilms)

Mirando hacia atrás, hacia la primera SIP Connect, Rock encontró que el temario podría parecer hoy “un poco ingenuo”. Por entonces, recordó, The New York Times acaba de llegar al millón de suscriptores, y hoy tiene más de 10 millones, 9,7 de los cuales elige solamente la edición digital. Y, sobre todo, “imaginábamos que las grandes plataformas tecnológicas podían ser aliadas de los medios de comunicación”.

“Hay algunas que nos acompañan —siguió— y otras, como Meta, que se han decidido a aislar o bloquear los contenidos periodísticos y dar espacio a la información manipulada. Creo que esto representa un desafío no solamente para los medios de comunicación sino también para nuestra sociedad y también para nuestras democracias”.

Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, resaltó las oportunidades y riesgos de la IA para los medios y presentó el programa completo de SIP Connect 2024. (@NachoMartinFilms)

A lo largo de dos días, 17 y 18 de julio, la relación entre IA y las noticias dominará la conversación en el escenario y en las charlas de café de los asistentes. Pero si bien el brillo de las herramientas es lo que más llama la atención en este momento, “conviene comprender que, más allá de la tecnología y la capacitación en IA, que nos ofrecen innumerables oportunidades, los medios serán relevantes para el público en la medida en que representen valores”, distinguió Rock.

En un ecosistema de información donde las noticias verdaderas y las falsas se confunden, las audiencias, subrayó, ven en los valores la posibilidad de un compromiso. “Nuestros valores tienen que ser como estaca en la tierra: inamovibles, una referencia inmediata”.

A lo largo de dos días, 17 y 18 de julio, SIP Connect 2024 reúne en Miami a periodistas, líderes y expertos de medios de todo el continente americano. (@NachoMartinFilms)

Lauría, periodista argentino y durante mucho tiempo referencia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), presentó el programa de los dos días, que comenzó con la mesa de los oradores principales del evento: Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias en TelevisaUnivisión; Alex Mena, editor ejecutivo de The Miami Herald, y Michael Greenspon, líder de Licencias e Innovación Editorial de The New York Times, presentados por Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP.

Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP, presentó la mesa de keynote speakers. (@NachoMartinFilms)

Coronell habló sobre el ascenso de las fake news y la notable incapacidad de muchas audiencias para diferenciarlas de las noticias verdaderas, en una ponencia sobre un reto central del periodismo digital de hoy: la credibilidad de la información real versus la verosimilitud de los contenidos en las redes sociales. Por su parte, Mena planteó cómo, en la circulación global de las noticias, la información local cobra un poder renovado, y Greenspon contó los cambios que implementó el Times para adaptar su modelo de negocios a la transformación digital.

"Hoy el periodismo tiene que competir con credibilidad frente a actores que sólo tienen que buscar la verosimilitud", dijo Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias en TelevisaUnivision.(@NachoMartinFilms)

La agenda de SIP Connect 2024 para el miércoles 17 se completaría con las intervenciones de Alejandra Brambila, gerente de Alianzas de Noticias en Hispanoamérica de Google; Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE, sobre el caso específico de las agencias de noticia; Mauricio Cabrera, autor de Story Baker; Gina Chua (en videoconferencia), editora de Semafor; Gastón Serralta, de dosunos; José Zamora, consultor de medios en Estados Unidos; Eliezer Budasoff, editor de El Hilo Podcast; Claudia Báez, directora de Cuestión Pública; Yamila Scala, de Storyful; Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas y Ewald Scharfenberg, de Armando Info, con un cierre a cargo de Alfredo Carbajal, editor a cargo de las noticias nacionales en NPR, la radio pública estadounidense.

"Al acercarnos a la comunidad ganamos en credibilidad", observó Alex Mena, director ejecutivo de "The Miami Herald". (@NachoMartinFilms)

Al presentar al consultor Zamora, Lauría recordó que su padre, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que denunciaba la corrupción gubernamental, cumple dos años de “una prisión absolutamente injustificada, una represalia por sus investigaciones”.

El jueves 18 la presentación central estará a cargo de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la evolución del periodismo.

"The New York Times" se convirtió en "un negocio mayoritariamente digital", por lo cual sus decisiones se orientaron a construir "un destino merecedor de relaciones directas", contó Michael Greenspon. (@NachoMartinFilms)

La lista de oradores se completará con Ismael Nafría, autor de Tendenci@s; Álvaro Liuzzi, consultor e investigador en periodismo; Rodrigo Santos, de Dos Al Cubo; Eduardo Ceccotti, de Chequeado; Laura Zommer, de Factchequeado; Adrián Pino, de Proyecto Desconfío; Arturo López Valerio, de Tabuga; Alejandro Lladó, de Medcom; David Sancha, de Xalok y Carlos Ardila, de Protecmedia.

Alejandra Brambila, gerente de Alianzas de Noticias en Hispanoamérica de Google, describió la relación entre la plataforma y los medios. (@NachoMartinFilms)

“La IA se ha convertido en una herramienta poderosa que está transformando la manera en que recopilamos, producimos y distribuimos la información”, resumió Lauría en la apertura de SIP Connect 2024. “Los beneficios son innumerables, desde la automatización de tareas rutinarias hasta la creación de contenidos personalizados que pueden llegar a audiencias específicas con una precisión sin precedentes. Sin embargo, junto con estos avances, también es importante reconocer y abordar los riesgos asociados con la IA, como las cuestiones éticas del uso de la IA o la protección de los derechos de los individuos”.

Por último, el director ejecutivo nombró a las organizaciones que respaldan el encuentro anual de la SIP, entre las cuales se cuentan Infobae, la Fundación Knight, Google News Initiative, la agencia EFE, TelevisaUnivision, Telemundo, CNN en Español, Bloomberg y Televisa.