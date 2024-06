Un nuevo servicio de taxi acuático busca alivianar el tráfico en Miami

El programa piloto de taxi acuático iniciará el 30 de junio. (Ferry Poseidón)

A partir del domingo 30 de junio, la ciudad de Miami Beach y Poseidon Ferry implementarán un nuevo programa piloto de taxi acuático para el transporte de pasajeros entre Miami Beach y Miami. Este programa de un año tiene como objetivo principal descongestionar las vías entre ambas ciudades.

Según informó Telemundo 51, este servicio comenzará en el lado norte del Maurice Gibb Memorial Park, situado en la calle 18 y la avenida Purdy, en Miami Beach, y culminará en el Venetian Marina & Yacht Club, ubicado en el 1635 North Bayshore Drive, en Miami.

El servicio de taxi acuático operará todos los días, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., con una pausa entre 2 p.m. y 3 p.m. para el cambio de turno, según Miami’s Community News. Las embarcaciones partirán de Maurice Gibb Memorial Park cada media hora a partir de las 7:30 a.m. y desde Venetian Marina & Yacht Club cada hora a partir de las 8 a.m. El trayecto entre ambos puntos dura aproximadamente 18 minutos. Ambas ubicaciones cuentan con accesos para personas con necesidades especiales, conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Durante el programa piloto, la ciudad de Miami Beach subsidiará aproximadamente la mitad de las operaciones de Poseidon Ferry con una contribución financiera de USD 600,000, según señaló la ciudad en un comunicado de prensa difundido por Telemundo 51. Además, se están buscando subsidios federales y estatales para el transporte por agua con el fin de expandir este programa en el futuro, informó WSVN.

José R. González, director interino de Transporte y Movilidad de la ciudad, manifestó: “El propósito de este servicio de taxi acuático a través de la bahía es proporcionar a los viajeros una opción de transporte público para ayudar a descongestionar nuestras carreteras y contribuir a la meta a largo plazo de tener una ciudad menos dependiente del automóvil”.

El alcalde de Miami Beach apoya el proyecto para mejorar la movilidad. (Opy Morales)

Las tarifas del taxi acuático varían según la categoría del usuario. Para residentes de Miami Beach, el costo es de USD 5, mientras que para los no residentes es de USD 12. Las personas mayores de 65 años, personal militar y personas con discapacidades pagan USD 6 por cada viaje. Los titulares del Golden Passport del condado de Miami-Dade y niños menores de 12 años viajarán gratis, de acuerdo con Telemundo 51. También están disponibles pases semanales por USD 30, que cubren 10 viajes a un costo de USD 3 cada uno, y pases mensuales a USD 120, que incluyen 40 viajes a USD 3 por viaje.

Para los usuarios que viajan en automóvil hasta el punto de embarque, el estacionamiento tiene tarifas especiales en Sunset Harbor con una reducción del 50%. Los residentes de Miami Beach pagarán 50 centavos por hora, mientras que los no residentes deberán pagar 1 dólar por hora. Es necesario presentar el comprobante de tarifa del taxi acuático al salir del estacionamiento para acceder a esta reducción, informó Miami’s Community News.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, expresó su apoyo al proyecto, diciendo que el objetivo es aliviar la congestión del tráfico y hacer que el viaje diario sea más fluido para los residentes y visitantes. “A largo plazo, preveo un servicio de taxi acuático rentable que transportará de manera eficiente a las personas no sólo a la vecina Miami, sino también al norte y sur de Miami Beach”, declaró Meiner, según Telemundo 51.

Los residentes de Miami Beach tendrán tarifas reducidas de estacionamiento. (Ferry Poseidón)

La infraestructura del nuevo servicio también está diseñada para ser accesible para todos los pasajeros. Ambas terminales de embarque, tanto en Miami Beach como en Miami, cumplen con los estándares de accesibilidad de la ADA, asegurando que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, puedan utilizar el servicio sin inconvenientes, según Miami’s Community News.

Además de contribuir a la descongestión del tráfico, este proyecto tiene el potencial de mejorar significativamente la experiencia de transporte entre Miami Beach y Miami, ofreciendo una opción cómoda y rápida para los viajeros. Durante el periodo piloto, se recopilarán datos y feedback de los usuarios para evaluar la viabilidad a largo plazo del servicio y hacer ajustes necesarios para su posible implementación permanente, informó WSVN.

Para obtener más información sobre horarios, tarifas y opciones de pases, los interesados pueden visitar el sitio web de Poseidon Ferry en www.poseidonferry.com. Adicionalmente, los boletos se pueden comprar a bordo del taxi acuático, a través de la aplicación móvil de Poseidon Ferry, o por teléfono llamando al 844.623.3779.