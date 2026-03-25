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Rusia suspendió la exportación de petróleo desde Primorsk y Ust-Luga tras un ataque ucraniano

La ofensiva generó preocupación en los mercados internacionales por el impacto en el suministro global de crudo

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Las autoridades confirmaron daños en las instalaciones, situadas cerca de la frontera con Finlandia, tras esta última serie de ataques (AFP)
El puerto de Primorsk es clave para las exportaciones de crudo ruso hacia Europa (AFP)

Las operaciones de carga de crudo y productos derivados en los puertos bálticos de Rusia quedaron suspendidas el miércoles tras una serie de ataques con drones lanzados por Ucrania, que provocaron incendios de gran magnitud en las terminales de Primorsk y Ust-Luga, dos de las principales salidas de exportación petrolera del país.

Las áreas portuarias fueron aisladas y varios depósitos de combustible ardieron durante horas, mientras columnas de humo negro se elevaron y fueron visibles incluso desde Finlandia.

Las operaciones de exportación en Ust-Luga quedaron suspendidas por daños en los depósitos de combustible (Reuters)
Las operaciones de exportación en Ust-Luga quedaron suspendidas por daños en los depósitos de combustible (Reuters)

El director del distrito de guardacostas del Golfo de Finlandia, Jukka-Pekka Lumilahti, señaló a Reuters que el fuego persistía con la misma intensidad desde el inicio del incidente, aunque aclaró que no se produjeron filtraciones de petróleo hacia el entorno marítimo.

Los ataques con drones lanzados por Ucrania interrumpieron la exportación de más de un millón de barriles diarios de crudo y productos derivados.

El puerto de Primorsk, ubicado al norte de Ust-Luga y también sobre el mar Báltico, sufrió ataques similares en días previos. Las operaciones de carga de crudo allí experimentaron interrupciones de al menos 36 horas esta semana antes de una reanudación tentativa el lunes.

Las cargas de crudo en Primorsk estuvieron paralizadas durante al menos 36 horas esta semana (Reuters)
Las cargas de crudo en Primorsk estuvieron paralizadas durante al menos 36 horas esta semana (Reuters)

Por su parte, las instalaciones de Ust-Luga, gestionadas por Novatek PJSC, procesan condensado de gas en productos como nafta, combustible para aviones y gasóleo destinados a la exportación. Transneft PJSC opera una terminal de crudo en ese mismo puerto, que además cuenta con infraestructura para el envío de carbón, fertilizantes y carga general.

El volumen de exportaciones desde estos puertos es considerable. Primorsk puede despachar más de un millón de barriles de crudo diarios, principalmente del tipo Urals, mientras que en 2025 Ust-Luga exportó 32,9 millones de toneladas de productos petrolíferos y Primorsk 16,8 millones de toneladas en el mismo periodo.

Primorsk registró 16,8 millones de toneladas exportadas en 2025 (Reuters)
Primorsk registró 16,8 millones de toneladas exportadas en 2025 (Reuters)

La interrupción en ambos puntos genera preocupación sobre la estabilidad del suministro global, en un contexto donde la guerra en el Medio Oriente ya ha restringido el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio del Brent por encima de los USD 100.

Por otra parte, en esta jornada el impacto en la infraestructura eléctrica rusa también fue notorio. En la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, un ataque con drones durante la madrugada dejó sin suministro eléctrico a unas 450.000 personas, según reportó el gobernador Vyacheslav Gladkov. Las labores de reparación se extendieron durante varios días.

Un ataque con drones dejó sin suministro eléctrico a 450.000 personas en la región de Belgorod (Reuters)
Un ataque con drones dejó sin suministro eléctrico a 450.000 personas en la región de Belgorod (Reuters)

El conflicto armado mantiene una dinámica de ataques cruzados. Mientras Ucrania intensifica sus operaciones contra la infraestructura rusa, Moscú continúa lanzando drones contra objetivos ucranianos.

El Estado Mayor de Ucrania reportó que 147 drones fueron detectados en su espacio aéreo la noche anterior, y el presidente Volodimir Zelensky informó que más de 1.100 drones rusos se lanzaron desde el lunes, con impactos en diversas regiones del país, incluidas Lviv, Ternopil, Járkov y Dnipro.

Lviv fue una de las regiones ucranianas impactadas por drones rusos esta semana, según el Estado Mayor de Ucrania (AP Foto/Mykola Tys)
Lviv fue una de las regiones ucranianas impactadas por drones rusos esta semana, según el Estado Mayor de Ucrania (AP Foto/Mykola Tys)

(Con información de Reuters)

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