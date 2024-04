Identificaron los primeros casos de VIH transmitido a través de agujas cosméticas contaminadas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron el descubrimiento de casos de transmisión de VIH atribuidos a la reutilización de agujas en tratamientos estéticos (Shutterstock)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) identificaron los primeros casos documentados de transmisión del VIH a través de agujas utilizadas en procedimientos estéticos.

De acuerdo con The Associated Press, este hallazgo proviene de una investigación en un spa médico no autorizado en Nuevo México, donde tres mujeres contrajeron el virus tras someterse a un “facial de vampiro”. La investigación de los CDC, que abarcó desde 2018 hasta 2023, reveló que la clínica reutilizaba equipo desechable, diseñado únicamente para un solo uso, poniendo en riesgo la salud de sus clientes.

Aunque es conocido el riesgo de transmisión del VIH a través de sangre contaminada en inyecciones no estériles, esta es la primera documentación que probablemente vincula las infecciones con servicios cosméticos, según indicó el reporte detallado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad.

La reutilización de agujas en procedimientos de belleza poso en riesgo la salud de tres mujeres que terminaron contagiadas con el virus (EFE/Paco Torrente)

Las víctimas, tres mujeres diagnosticadas con VIH, eligieron someterse al procedimiento conocido como facial de vampiro. Se trata de una técnica de rejuvenecimiento facial que utiliza el propio plasma sanguíneo del paciente para estimular la regeneración celular y la producción de colágeno en la piel.

Este procedimiento empieza con la extracción de una pequeña cantidad de sangre del paciente. Dicha muestra se somete a un proceso de centrifugación para separar los diferentes componentes sanguíneos y extraer el plasma rico en plaquetas. Posteriormente, el plasma rico en plaquetas se aplica en la piel del rostro a través de microinyecciones.

Esta técnica busca mejorar la textura y apariencia de la piel, reduciendo signos de la edad como arrugas finas, líneas de expresión, cicatrices de acné, y manchas, además de promover la cicatrización y la hidratación de la piel. Los resultados suelen ser graduales y pueden requerir de varias sesiones dependiendo de los objetivos de cada paciente.

El spa fue clausurado en otoño de 2018, y su dueño acusado de practicar medicina sin licencia (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La alerta sobre este spa surgió en el verano de 2018, cuando el Departamento de Salud de Nuevo México fue notificado sobre una mujer en sus cuarentas que dio positivo en la prueba de VIH, a pesar de no presentar factores de riesgo conocidos. La mujer reportó haber estado expuesta a agujas durante su procedimiento en la clínica esa primavera. Tras el descubrimiento de estas prácticas, el spa fue cerrado en otoño de 2018, y su propietario fue procesado por ejercer medicina sin licencia, según confirmó Fortune.

La transmisión del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) a través de agujas se produce cuando una persona utiliza agujas o jeringas que han sido previamente utilizadas por una persona infectada con el virus. Este, puede permanecer en la sangre que se encuentra dentro de la jeringa o en la superficie de la aguja. Cuando otra persona utiliza esta misma aguja para inyectarse, el VIH presente en la sangre contaminada puede entrar directamente al torrente sanguíneo, facilitando la infección.