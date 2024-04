6 oasis de tranquilidad en Miami para los amantes de la naturaleza y la historia

Espacios naturales y culturales que ofrecen tranquilidad y aprendizaje más allá de las playas y el bullicio urbano en Miami. (Jardín Botánico Tropical Fairchild)

Miami, una metrópolis conocida por sus playas resplandecientes y su vida nocturna, alberga también destinos menos conocidos pero igualmente cautivadores, que invitan a la relajación y al contacto con la naturaleza. Estos lugares, variados en su oferta y ricos en historia y biodiversidad, son oasis de tranquilidad en medio de la ciudad.

Patch of Heaven

Dirección: 21900 SW 157th Ave, Miami, FL 33170

En la región de Redland, Patch of Heaven se extiende sobre 80,937 metros cuadrados (20 acres), ofreciendo un escape del ajetreo citadino. Este santuario natural no solo es un jardín paradisíaco, sino también un centro de educación ambiental. Los visitantes pueden sumergirse en el proceso de producción del chocolate, desde el cultivo del cacao hasta su transformación final, todo en un entorno que promueve la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Además, Patch of Heaven organiza eventos y talleres que conectan a la comunidad con la agricultura y la ecología.

Patch of Heaven en la región de Redland, es un espacio dedicado a la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad en un entorno natural. (Patch of Heaven)

Fairchild Tropical Botanic Garden

Dirección: 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156

Este jardín botánico, ubicado en Coral Gables, es un verdadero santuario de flora tropical. Con sus 33.59 hectáreas (83 acres), no solo es un lugar para la contemplación, sino también un centro de investigación y conservación de plantas. Los visitantes pueden disfrutar de colecciones de orquídeas raras, palmeras y otras especies tropicales, así como de exposiciones de arte y eventos culturales que se realizan regularmente. Fairchild Tropical Botanic Garden es también un lugar de aprendizaje, con programas educativos para todas las edades, promoviendo la conciencia ambiental.

Fairchild Tropical Botanic Garden en Coral Gables, un santuario de flora tropical y centro de investigación botánica. (Jardín Botánico Tropical Fairchild)

The Kampong

Dirección: 4013 Douglas Rd, Miami, FL 33133

Situado en Coconut Grove, The Kampong es un jardín botánico que fue el hogar del renombrado botánico David Fairchild. Este espacio no solo es un testamento de la pasión de Fairchild por las plantas exóticas, sino también un lugar de serenidad y belleza. Los visitantes pueden pasear por sus senderos, admirando una diversidad de especies de plantas traídas de todo el mundo, y participar en programas educativos que fomentan el conocimiento sobre la botánica y la ecología.

The Kampong en Coconut Grove, Miami, revela la historia y la colección botánica única del hogar del explorador de plantas David Fairchild. (The Kampong)

The Barnacle Historic State Park

Dirección: 3485 Main Hwy, Miami, FL 33133

Esta histórica residencia en Coconut Grove ofrece una mirada única al pasado de Miami. Construida en 1891 por Ralph Middleton Munroe, uno de los primeros pobladores de la ciudad, The Barnacle es un monumento a la vida en la Florida del siglo XIX. El parque que rodea la casa es un lugar idóneo para disfrutar de la sombra de los árboles centenarios y la brisa del mar, ofreciendo un ambiente relajado y educativo.

The Barnacle en Coconut Grove, ofrece una perspectiva del siglo XIX en la casa más antigua en su emplazamiento original en el condado de Miami-Dade. (The Barnacle State Historic Site)

Kendall Indian Hammocks Park

Dirección: 11395 SW 79th St, Miami, FL 33173

En el corazón de Kendall, este parque es un refugio de biodiversidad y recreación. Con senderos para caminatas y ciclismo, áreas de picnic y espacios para deportes, es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en un entorno urbano. Además, el parque es conocido por su rica vegetación y su importancia como hábitat para diversas especies de aves y fauna local.

Kendall Indian Hammocks Park en Miami, un espacio de naturaleza y actividades al aire libre, preservando la biodiversidad local y ofreciendo recreación urbana. (Kendall Indian Hammocks Park)

Blue Lagoon Farm

Dirección: 14451 SW 252nd St, Homestead, FL 33032

Esta granja, situada al oeste de Miami, es un ejemplo de agricultura sostenible y educación ambiental. Los visitantes pueden experimentar la vida de granja, interactuando con animales y aprendiendo sobre técnicas de cultivo orgánico y sostenible. Blue Lagoon Farm es también un espacio para eventos comunitarios y educativos, promoviendo un estilo de vida saludable y consciente del medio ambiente.

Blue Lagoon Farm al oeste de Miami, combina la vida de granja con prácticas de agricultura sostenible y educación ambiental en un entorno campestre. (Blue Lagoon Farm)

Estos lugares en Miami ofrecen una alternativa para aquellos que buscan un escape del ritmo acelerado de la ciudad, proporcionando espacios para la reflexión, el aprendizaje y el disfrute de la naturaleza en un entorno pacífico. Son testimonios de la diversidad y riqueza cultural y natural de Miami, más allá de sus famosas playas y vida nocturna.