Así será la nueva atracción temática de Universal Orlando basada en la franquicia de ‘Cómo entrenar a tu dragón’

Universal Orlando Resort expande su horizonte con la introducción de Isle of Berk, inspirada en la aclamada serie de películas Cómo entrenar a tu dragón, programada para abrir en 2025. (Universal Orlando)

Universal Orlando Resort anunció la apertura de una nueva atracción temática para el año 2025, basada en la popular franquicia de DreamWorks Animation, “Cómo entrenar a tu dragón”. La nueva atracción, denominada How to Train Your Dragon - Isle of Berk, ofrecerá a los visitantes la oportunidad de explorar el mundo ficticio de Berk, hogar de vikingos y dragones. Este desarrollo es parte de la expansión del parque temático Universal Epic Universe, que incorporará cinco mundos temáticos y se espera que redefina las experiencias de entretenimiento para sus visitantes.

Según información proporcionada a Infobae, este nuevo espacio permitirá a los visitantes experimentar de cerca la vida entre dragones a través de atracciones emocionantes, encuentros con personajes y opciones gastronómicas y de compras temáticas. Entre las atracciones anunciadas, se encuentra Hiccup’s Wing Gliders, una montaña rusa que simula el vuelo en un dragón, ofreciendo vistas aéreas de la isla de aventuras y criaturas míticas, incluyendo un recorrido por su laguna central.

Situado a solo unos kilómetros de las actuales ofertas promete ser una expansión audaz que redefinirá la experiencia de entretenimiento. (Universal Epic Universe)

Adicionalmente, el espectáculo en vivo The Untrainable Dragon se inspira en una producción similar del complejo de entretenimiento en Beijing, que promete llevar a los visitantes en un viaje narrativo junto a personajes icónicos de la franquicia, como Hipo y Chimuelo. La atracción Fyre Drill, por otro lado, ofrecerá una experiencia interactiva donde los participantes se enfrentarán en una batalla de barcos equipados con cañones de agua, y en Dragon Racer’s Rally, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en carreras aéreas emulando maniobras de dragones.

Para los más jóvenes, el Viking Training Camp ofrecerá actividades interactivas que les enseñarán sobre la cultura vikinga y los dragones, mientras que en Meet Hiccup and Toothless, los fans podrán conocer y tomar fotografías con los protagonistas de la saga. En cuanto a opciones gastronómicas, se destacan establecimientos como el Mead Hall, que pretende ser el corazón de Berk, ofreciendo un menú inspirado en la dieta vikinga, y el Spit Fyre Grill, con una selección de comidas rápidas temáticas.

La colaboración entre Universal Creative y DreamWorks Animation promete traer a la vida el mundo de Berk, con arquitectura y paisajes que replican fieles a la trilogía cinematográfica. (Universal Epic Universe)

La expansión del parque incluirá también otros cuatro mundos temáticos, así como nuevas experiencias de compras, restaurantes y entretenimiento. Este proyecto también contempla la construcción de tres nuevos hoteles operados por Loews Hotels & Co., que complementarán la oferta de alojamiento del resort y mejorarán la experiencia overall de los visitantes.

En cuanto a los preparativos para la apertura, se ha informado que los visitantes ya pueden adquirir productos inspirados en Isle of Berk a través de la tienda en línea del resort, ofreciendo un adelanto de lo que será esta nueva experiencia temática. El gigante del entretenimiento continúa ampliando su oferta de entretenimiento familiar de clase mundial, buscando siempre innovar en las experiencias de parque temático.

Este reconocido complejo de entretenimiento en Orlando se consolida con esta ampliación como un destino líder global en entretenimiento temático, ofreciendo experiencias únicas e inmersivas basadas en algunas de las franquicias de películas y televisión más queridas y reconocidas a nivel mundial.

Con arquitectura impresionante y una atención meticulosa al detalle, Isle of Berk se presenta como una de las recreaciones más fieles de los mundos creados por DreamWorks Animation. (Universal Epic Universe)

The Untrainable Dragon, un espectáculo en vivo lleno de acción, invitará a los asistentes a resolver misterios junto a personajes icónicos como Hipo y Chimuelo. (Universal Epic Universe)

Hiccup's Wing Gliders será una de las montañas rusas familiares que permitirá a los visitantes experimentar el emocionante vuelo sobre Berk. (Universal Epic Universe)

Los más pequeños tendrán su espacio de aventura en el Viking Training Camp, donde podrán aprender y jugar en un mundo diseñado específicamente para ellos dentro de Isle of Berk. (Universal Epic Universe)

Los fans de la saga podrán llevarse un pedazo de Berk a casa con artículos exclusivos disponibles en tiendas como Viking Traders y Toothless' Treasures. (Universal Epic Universe)

Fyre Drill invita a los visitantes a participar en batallas acuáticas, manejando barcos con cañones de agua para apagar llamas, en una atracción que combina habilidad y diversión. (Universal Epic Universe)

Los visitantes tendrán la oportunidad única de conocer en persona a Hipo y Chimuelo en Haddock Paddock, creando momentos memorables durante su visita a Isle of Berk. (Universal Epic Universe)