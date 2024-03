Así es la lujosa residencia que compró el cantante Nicky Jam en Miami

Nicky Jam se establece en Miami después de adquirir un condominio de lujo en el corazón del dinámico barrio Edgewater. (Archivo)

Nicky Jam, el cantante de reggaetón reconocido mundialmente por éxitos como “X” y “Travesuras”, amplió su presencia en el mercado inmobiliario de Miami con la reciente adquisición de un lujoso condominio valorizado en USD 4.1 millones. Según informaciones reveladas por El Nuevo Herald, esta propiedad se encuentra en el edificio Elysee, ubicado en el barrio Edgewater, una zona privilegiada por su cercanía a centros culturales y comerciales de la ciudad.

Te puede interesar: Miami Beach invirtió en una costosa campaña para disuadir a visitantes de Spring Break

De acuerdo con The New York Post, la transacción se cerró luego de que el inmueble, que inicialmente estaba listado por USD 4.39 millones, fuera adquirido por el cantante a un precio ligeramente menor. Este movimiento inmobiliario destaca no solo por el valor económico de la propiedad sino también por las características y ubicación del condominio, enfatizando la continua atracción que ejerce Miami sobre figuras públicas del ámbito musical.

Condominio de lujo en Edgewater destaca por su diseño moderno y vistas al mar. (Legendary Productions)

El Elysee, donde está ubicado el nuevo hogar de Nicky Jam, ofrece una serie de amenidades de alto nivel. El Miami Herald detalla que entre estas se incluyen una piscina estilo resort, un salón de cocteles al aire libre y un sofisticado gimnasio con spa. Estas instalaciones complementan la experiencia de vivienda de lujo, destinada a satisfacer las necesidades y preferencias de sus exclusivos residentes.

Te puede interesar: Miami Beach empezó a aplicar las medidas de seguridad ante la llegada del Spring Break

Desde otra perspectiva, Nicky Jam no solo ha sido noticia por su inversión inmobiliaria. Según el relato compartido por The New York Post, el artista ha experimentado una notable transformación personal, tras someterse a una cirugía de bypass gástrico que le permitió perder 49.9 kilogramos (110 libras) en seis meses. Este cambio en su vida no solo representa una victoria en su lucha contra el sobrepeso sino también un nuevo comienzo hacia un estilo de vida más saludable, incluyendo la práctica diaria de baloncesto como parte de su rutina de ejercicios.

Residencia de Nicky Jam en Miami cuenta con más de 288 metros cuadrados de espacio habitable. (Legendary Productions)

El condominio adquirido por Nicky Jam, como se menciona en El Nuevo Herald, ofrece vistas al mar y diseño de interiores meticulosamente planeado, creando un ambiente ideal para el relajo y la creatividad. Con más de 288 metros cuadrados (3,100 pies cuadrados), tres dormitorios y tres baños y medio, el espacio es suficientemente amplio para el desenvolvimiento cotidiano del cantante y su familia. Este tipo de propiedades resalta el atractivo del “Nuevo Miami”, una ciudad que continúa evolucionando y atrayendo a inversionistas del mundo del espectáculo.

Te puede interesar: El Aeropuerto de Miami intensifica la detección de COVID-19 con hisopados nasales a viajeros

La adquisición por parte de Nicky Jam subraya la tendencia de celebridades invirtiendo en propiedades de lujo en Miami, una ciudad conocida por su dinamismo cultural y su importante papel en la industria musical, especialmente en el género latino. El Elysee y su entorno en Edgewater demuestran ser puntos de atracción para quienes buscan combinar la vida urbana con el acceso a espacios de ocio y cultura.

Condominio en el Elysee refleja el interés de Nicky Jam por espacios amplios y lujosos. (Legendary Productions)

Espacio residencial se destaca por su cercanía a importantes centros culturales y comerciales. (Legendary Productions)

Diseño interior del inmueble crea un ambiente ideal para la creatividad y el descanso. (Legendary Productions)