Joe Biden aseguró que “Putin y Rusia están sembrando el terror en Europa”

Discurso del Estado de la Unión de Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió el jueves que no se “inclinará” ante el líder ruso Vladimir Putin y criticó a su rival Donald Trump.

Desde los primeros momentos de su discurso anual, Biden arremetió contra su predecesor y presunto rival republicano en las elecciones de noviembre e instó al dividido Congreso a aprobar la ayuda militar a Ucrania.

Putin está “invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá”, dijo Biden.

“Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará”.

“No fue hace mucho cuando un presidente republicano llamado Ronald Reagan gritó: ‘Señor Gorbachov, derribe este muro’”, dijo Biden, invocando el famoso discurso de Berlín de 1987 en los últimos días de la Guerra Fría.

President Joe Biden delivers the State of the Union address to a joint session of Congress at the U.S. Capitol, Washington, DC, USA, 07 March 2024. Alex Brandon/Pool via REUTERS

“Mi predecesor, un ex presidente republicano, le dice a Putin: ‘Haz lo que quieras’”, criticó. “Creo que es escandaloso, peligroso e inaceptable”.

“Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos iremos”, afirmó Biden. “Yo no me inclinaré”.

Relación EEUU - China

Durante su exposición de casi 90 minutos, Biden también criticó la política hacia China adoptada por su predecesor, Donald Trump, y reiteró su enfoque hacia el gigante asiático basado en la “competición, no el conflicto”. Subrayó su deseo de mantener la paz en el estrecho de Taiwán, que separa a China de la isla reclamada por Beijing como parte de su territorio.

“Estamos plantando cara a las prácticas económicas injustas de China. Y estamos defendiendo la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. He revitalizado nuestras alianzas en el Asia-Pacífico”, afirmó Biden, cuyas palabras fueron recibidas con aplausos.

Biden recibió en la galería al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, horas después de que el país nórdico ingresara formalmente en la OTAN, la alianza occidental menospreciada por Trump por considerarla una carga económica injusta para Estados Unidos.

81 años

Durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso, Biden, de 81 años, explicó que a lo largo de su carrera política le han dicho que era o “demasiado joven” o “demasiado viejo”, pero aseguró que siempre ha tenido muy clara la idea de la igualdad de todos los estadounidenses.

Biden pidió apoyo en el Congreso para sus propuestas de gestión (SHAWN THEW/REUTERS)

“La cuestión que afronta nuestra nación no es lo viejos que somos, sino lo viejas que son nuestras ideas. El odio, la ira y la venganza están entre las ideas más antiguas”, afirmó el mandatario, quien se mostró en su comparecencia más enérgico de lo habitual.

Sin hacer una mención explícita a Trump, de 77 años y futuro candidato republicano en las elecciones de noviembre, el presidente que busca su reelección dijo: “No se puede liderar Estados Unidos con antiguas ideas que nos llevan atrás”.

Para presidir el país, afirmó Biden, se necesita a un presidente que tenga “visión de futuro sobre lo que Estados Unidos debería ser”.

En ese sentido, dijo que ve un futuro en el que la democracia sea defendida y se restauren derechos y libertades en lugar de recortarlas.

También un país donde los ricos paguen lo que les toca y en el que se consiga salvar el planeta de la crisis climática.

La primera dama Jill Biden acompañó al presidente Biden durante su acto en el Congreso de Estados Unidos (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

Con 81 años, Biden es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, y los votantes expresan en las encuestas preocupación por la edad del mandatario de cara a las elecciones de noviembre.

El escrutinio por la edad de Biden aumentó después de que el mes pasado el fiscal especial, Robert Hur, encargado de investigar al mandatario por el manejo de materiales clasificados, lo describiera en un informe como un “hombre mayor de memoria deficiente”.

(Con información de EFE y AFP)