El dron de las milicias proiraníes que mató a tres soldados de EEUU en Jordania fue confundido con uno norteamericano

La base militar estadounidense Torre 22 en el noreste de Jordania el lunes 29 de enero de 2024, tres días después del mortífero ataque atribuido a milicias por iraníes. (Planet Labs PBC via AP)

Las fuerzas estadounidenses podrían haber confundido un avión no tripulado enemigo con uno del país norteamericano y haberlo dejado entrar sin oposición en una base desértica de Jordania, donde mató a tres soldados e hirió a docenas más, según informaron fuentes oficiales.

Los detalles del ataque del domingo surgieron mientras el presidente Joe Biden se enfrentaba a un difícil ejercicio de equilibrismo, culpando a Irán y buscando contraatacar de forma contundente sin provocar una mayor escalada del conflicto de Gaza.

Mientras el avión no tripulado enemigo volaba a baja altura, otro estadounidense regresaba a la pequeña instalación conocida como Torre 22, según un informe preliminar citado por dos funcionarios, que no estaban autorizados a hacer comentarios e insistieron en mantener el anonimato.

En consecuencia, no se hizo ningún esfuerzo por derribar el dron enemigo que alcanzó el puesto avanzado. Uno de los remolques donde duermen las tropas sufrió la peor parte del ataque, mientras que los remolques circundantes sufrieron daños limitados por la explosión y los escombros voladores. Aunque en la Torre 22 no hay grandes sistemas de defensa antiaérea, la base sí dispone de sistemas contra drones, como los interceptores de drones Coyote.

Aparte de los soldados muertos, el Pentágono dijo que más de 40 soldados resultaron heridos en el ataque, la mayoría con cortes, contusiones, lesiones cerebrales y heridas similares. Ocho fueron evacuados por razones médicas, entre ellos tres que iban a ser trasladados al Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania. Se esperaba que los otros cinco, que sufrieron “lesiones cerebrales traumáticas leves”, volvieran al servicio.

A la pregunta de si el hecho de no haber derribado el dron enemigo se debió a un “error humano”, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, respondió que el Mando Central de Estados Unidos aún estaba evaluando el asunto.

El Pentágono identificó a los fallecidos en el ataque como el sargento William Jerome Rivers, de 46 años, de Carrollton (Georgia); el cabo Kennedy Ladon Sanders, de 24 años, de Waycross (Georgia); y la cabo Breonna Alexsondria Moffett, de 23 años, de Savannah (Georgia).

Los tres soldados de la Reserva del Ejército de EE.UU. estaban asignados a la 718ª Compañía de Ingenieros, 926º Batallón de Ingenieros, 926ª Brigada de Ingenieros en Fort Moore, Georgia.

De izquierda a derecha: Kennedy Sanders, William Jerome Rivers y Breonna Alexsondria Moffett. (Shawn Sanders y Ejército de EEUU via AP)

La explicación de cómo el avión no tripulado enemigo evadió las defensas aéreas de Estados Unidos se produjo mientras la Casa Blanca dijo el lunes que no está buscando la guerra con Irán, incluso cuando Biden promete medidas de represalia. La administración demócrata cree que Teherán estuvo detrás del ataque.

Biden se reunió con asesores de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para analizar los últimos acontecimientos y las posibles represalias.

“Aquí no hay una respuesta fácil”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. “Y por eso el presidente está reunido con su equipo de seguridad nacional sopesando las opciones que tiene ante sí”.

El descarado ataque, que el gobierno de Biden atribuye a representantes iraníes, añade otra capa de complejidad a la ya tensa situación en Oriente Medio, mientras el gobierno de Biden intenta evitar que la guerra entre Israel y Hamás se convierta en un conflicto regional más amplio.

“El presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y a nuestras tropas”, declaró el secretario de Defensa, Lloyd Austin, al reunirse en el Pentágono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El ataque con aviones no tripulados fue uno de las docenas contra tropas estadounidenses en Oriente Próximo desde que Hamas lanzó ataques contra Israel el 7 de octubre, desencadenando la guerra en Gaza. Pero es el primero en el que mueren miembros del servicio estadounidense.

Biden prometió el domingo “hacer que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera (que) elijamos”, pero dijo que Estados Unidos no pretendía meterse en otro conflicto en Oriente Próximo.

Biden reunido con Austin y asesores de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para analizar los últimos acontecimientos y las posibles represalias. (Adam Schultz/The White House via AP)

Kirby también dejó claro que la paciencia estadounidense se ha agotado tras más de dos meses de ataques por parte de representantes iraníes contra tropas estadounidenses en Irak, Siria y Jordania y contra buques de la Armada y buques comerciales estadounidenses en el Mar Rojo. Los grupos proxy -incluidos los rebeldes hutíes de Yemen y Kataeb Hezbollah, con sede en Irak- afirman que los ataques son en respuesta a las operaciones militares en curso de Israel en Gaza.

“No estamos buscando una guerra con Irán”, dijo Kirby a los periodistas. “Dicho esto, se trata de un ataque muy grave. Tuvo consecuencias letales. Responderemos, y responderemos adecuadamente”.

Irán negó el lunes estar detrás del ataque de Jordania.

La agencia estatal iraní de noticias IRNA citó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, diciendo que “estas afirmaciones se hacen con objetivos políticos específicos para invertir las realidades de la región”. Irán suele negar su implicación en atentados que se le atribuyen a través de las milicias que arma en Oriente Próximo.

Kirby afirmó que las autoridades estadounidenses siguen trabajando para determinar qué grupo militante está detrás del atentado. Señaló que Irán lleva mucho tiempo equipando y entrenando a las milicias.

Los republicanos han culpado a Biden de hacer demasiado poco para disuadir a las milicias iraníes, que han llevado a cabo aproximadamente 165 ataques contra tropas estadounidenses en la región desde el inicio de la guerra.

El ataque afectó a un puesto militar estadounidense situado en el desierto, en el extremo nororiental de Jordania, conocido como Torre 22. La instalación se encuentra cerca de la zona desmilitarizada en la frontera entre Jordania y Siria, a lo largo de una berma arenosa y arrasada que marca el límite sur de la zona desmilitarizada. La frontera iraquí está a sólo 10 kilómetros (6 millas) de distancia.

El puesto militar avanzado de Al Tanf se encuentra en el sur de Siria (AP archivo)

La base comenzó como un puesto de avanzada jordano que vigilaba la frontera, y luego vio aumentar la presencia estadounidense después de que las fuerzas estadounidenses entraran en Siria a finales de 2015. La pequeña instalación incluye tropas estadounidenses de ingeniería, aviación, logística y seguridad, con unos 350 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados.

El gobierno de Irak condenó el ataque con drones. El portavoz Bassem al-Awadi dijo en un comunicado que Irak estaba “siguiendo con gran preocupación los alarmantes acontecimientos de seguridad en la región” y pidió “el fin del ciclo de violencia”. La declaración afirmaba que Irak está dispuesto a participar en los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada.

Un grupo de facciones respaldadas por Irán conocido como la Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado docenas de ataques contra bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El domingo, el grupo reivindicó tres ataques con drones contra emplazamientos en Siria, entre ellos cerca de la frontera con Jordania, y uno dentro de la “Palestina ocupada”, pero hasta ahora no ha reivindicado el ataque en Jordania.

John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que Irán no ha pagado un precio por los estragos que sus apoderados han desatado en la región. Sugirió que la administración de Biden podría enviar un mensaje contundente a Teherán con ataques contra buques iraníes en el Mar Rojo, defensas aéreas iraníes a lo largo de la frontera iraquí y bases que se han utilizado para entrenar y abastecer a grupos militantes durante años.

“Así que hasta que Irán no asuma un costo, no vas a restablecer la disuasión, no vas a poner la beligerancia en descenso”, dijo.

