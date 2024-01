Fans de Taylor Swift fueron estafados con anuncios de la cantante creados por IA para sorteos falsos

El incremento de fraudes en línea a través de deepfakes pone en jaque a usuarios y celebridades, instando a un escrutinio minucioso antes de realizar cualquier compra digital. (Créditos: Netflix)

La aclamada cantante Taylor Swift y su imagen han sido usadas por estafadores, quienes con anuncios generados por inteligencia artificial, promocionan falsos sorteos de productos de la marca de utensilios de cocina Le Creuset, engañando así a varios fans para que compren productos inexistentes.

Según lo reportado por The New York Times, muchas de estas publicidades han inundado plataformas como Facebook y TikTok, haciendo creer a los seguidores de la artista que ella apoya la marca.

En los videos promocionales, que son una imitación generada por computadora, se presenta una versión de Taylor Swift que no es real, sino un “deepfake”—una réplica convincente creada a través de software que utiliza machine learning para replicar la voz y apariencia de figuras públicas.

“Hey y’all, it’s Taylor Swift here”, se le escucha decir a la imitación de la intérprete de Cruel Summer en el video. “Debido a un error de empaque, no podemos vender 3.000 juegos de cocina Le Creuset. Así que los estoy regalando a mis leales fans gratis”, se agregó en el clip.

Los usuarios son dirigidos a completar una encuesta para supuestamente recibir el producto, bajo la impresión de que las existencias se están agotando. No está claro quién está detrás de las estafas, aunque se identificó una cuenta de Facebook llamada The most profitable shares como uno de los difusores de esta engañosa publicidad.

Es de notar que la cantante estadounidense de hecho ha demostrado ser aficionada a los productos Le Creuset, tal como se muestra en una imagen compartida por la artista de su documental en Netflix, Miss Americana, en la que se la ve utilizando un horno holandés de la marca. No obstante, Swift no tiene vínculos de marketing oficiales con Le Creuset.

El Better Business Bureau (BBB) advirtió en abril pasado sobre el aumento de este tipo de estafas con deepfakes, a medida que la tecnología de inteligencia artificial se vuelve más sofisticada.

“Antes de realizar una compra, tómese un minuto para volver a examinar la publicación y la cuenta de redes sociales”, afirmaron desde el BBB. “Es muy probable que las fotos y videos sean falsos. Si realiza una compra, perderá dinero (a menudo más de lo esperado) en un producto que es de calidad inferior o que no existe”, agregaron.

Vídeos de Taylor Swift en redes sociales resultaron ser deepfakes para fraudes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta no es la primera vez que celebridades son el blanco de estafadores en redes sociales. Actores como Tom Hanks y presentadores como Gayle King de CBS Mornings también han visto sus imágenes usadas para vender productos que no respaldan.

Le Creuset comunicó que no tiene ninguna asociación con la intérprete de Blank Space y recomendó a los compradores adquirir sus productos únicamente a través de cuentas oficiales o de su sitio web oficial. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de hacer clic en anuncios sospechosos.

El representante de la estrella pop no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios hecha por Page Six. Por otro lado, el Dr. Siwei Lyu, profesor de ciencias de la computación, informó al mismo medio que lo más probable es que la estafa fuera lograda usando un servicio de texto a voz. “Estas herramientas se están volviendo muy accesibles estos días”, dijo el Dr. Lyu, añadiendo que se pueden crear videos de “calidad decente” en menos de 45 minutos.

Este caso destaca el creciente problema de la manipulación de la tecnología y la difusión de información falsa, así como la importancia de verificar la autenticidad de las ofertas en línea.