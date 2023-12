Año Nuevo en Times Square: cuánto cuesta celebrar la nochevieja en Nueva York

Los paquetes de celebración en hoteles y restaurantes alrededor de One Times Square para año nuevo varían desde 450 hasta 12,500 dólares. (REUTERS/Shannon Stapleton)

En Nueva York, los turistas pagarán sumas de hasta 12.500 dólares para disfrutar de los paquetes de fiesta en Times Square durante la víspera de Año Nuevo 2024. Hoteles y restaurantes cercanos a One Times Square, donde se realiza la icónica caída de la Esfera de Año Nuevo, han establecido precios para sus exclusivas celebraciones que oscilan entre 450 y 12.500 dólares. Estos paquetes incluyen acceso a comida, bebidas y entretenimiento en vivo, y algunos garantizan una vista privilegiada del emblemático evento.

Si bien la experiencia de presenciar el evento mundialmente conocido es gratuita para aquellos que optan por verlo desde las aceras de Nueva York, algunas personas prefieren pagar por un mayor confort. Estos paquetes de fiesta de “Nochevieja” en Times Square prometen un ambiente más exclusivo a aquellos dispuestos a invertir en una noche única. Estas celebraciones suelen ser ofrecidas por cadenas de restaurantes conocidos que se encuentran en la zona.

La caída de la Esfera de Año Nuevo en Times Square es una tradición que se remonta a 1907, y es uno de los elementos más emblemáticos de las celebraciones de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. La ceremonia consiste en el descenso de una esfera iluminada desde lo alto de un mástil, y su inicio se sincroniza para que llegue a la base exactamente a la medianoche del 31 de diciembre. Esto marca el comienzo del nuevo año.

Acceso a comida, bebidas y vistas privilegiadas al evento de Año Nuevo incluido en paquetes de hasta 12,500 dólares. (REUTERS/Andrew Kelly)

La esfera, también conocida como “Ball Drop”, se encuentra en el edificio One Times Square y su caída dura 60 segundos. La Esfera de Año Nuevo ha evolucionado a lo largo de los años en cuanto a su diseño y tecnología. Actualmente, la estructura está cubierta con paneles de cristal y equipada con sistemas de iluminación LED que crean un espectáculo de luces vibrante y colorido.

Paquetes y precios

Olive Garden

Los asistentes que deseen celebrar la llegada del año 2024 en el Olive Garden de Time Square podrán hacerlo a un costo de 450 dólares por persona, conforme a la información proporcionada en el sitio web del organizador del evento, recogida por CBS News. El boleto incluye acceso a un bufet, barra libre, entretenimiento en vivo y un brindis con champán gratuito a la medianoche. Sin embargo, la organización del evento advierte que no puede garantizar la vista en vivo de la tradicional caída de la Esfera de Año Nuevo.

AMC Times Square

El paquete VIP “Platinum Terrace Live Ball Drop” de AMC Times Square está disponible a partir de 649 dólares por persona, según muestra la página web de BallDrop. Los paquetes de fiesta premium ofrecen acceso a proyecciones de películas clásicas y modernas, además de incluir los servicios habituales como comida y bebidas de cortesía, brindis con champán y entretenimiento en vivo. Los portadores de entradas VIP tendrán la posibilidad de desplazarse libremente entre fiestas en diferentes niveles del establecimiento de varios pisos, así como acceso a terrazas al aire libre que proporcionan vistas directas al famoso descenso de la esfera de Times Square durante la celebración de Año Nuevo.

La celebración de fin de año en Olive Garden incluye bufet, barra libre y brindis con champán. (REUTERS/Jeenah Moon)

Applebee’s

Quienes deseen dar la bienvenida al Año Nuevo en uno de los dos locales de Applebee’s en Times Square tendrán la opción a partir de los 799 dólares. El paquete de celebración de la cadena de restaurantes para Nochevieja incluye un buffet con platos principales como bistec y salmón, aperitivos variados, un DJ, regalos de fiesta y un brindis con champán. Además, se ofrece un open bar de “alta gama” disponible desde las 19:00 horas hasta la medianoche. Adicionalmente, la entrada incluye el acompañamiento de un guía a la calle para poder admirar el descenso de la esfera de Times Square.

Bubba Gump Shrimp Co.

Se suma a las cadenas de restaurantes que ofrecen vistas del descenso de la esfera de Año Nuevo en Times Square a precios que llaman la atención. El ticket todo incluido para el evento en el restaurante tiene un costo de 1,015 dólares, como se puede verificar en el sitio web de la empresa. El precio de la entrada incluye entretenimiento en vivo, regalos de fiesta, un brindis con champán, un completo buffet y aperitivos variados.

R Lounge

Los boletos para la Gala VIP de Año Nuevo en R Lounge comienzan en los 1,950 dólares cada uno. Durante la velada de Fin de Año, los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama de opciones gastronómicas y bebidas, incluyendo barra libre. En cuanto al entretenimiento, habrá bailarines y cantantes que realizarán actuaciones en vivo a lo largo de la noche.

Además, R Lounge ofrece varios paquetes VIP, a partir de 3,500 dólares por persona, los cuales incluyen servicio de mesa para cócteles y otras bebidas, de acuerdo a la información proporcionada por BallDrop. El establecimiento también presenta un paquete de celebración de 6,500 dólares, que brinda una vista en primera fila del descenso de la esfera en Times Square.

Proveniente de una tradición que data de 1907, el descenso de la esfera, que dura 60 segundos y culmina a la medianoche, es un acontecimiento seguido por millones cada año. (REUTERS/Maye-E Wong)

Hotel Knickerbocker

El Hotel Knickerbocker, miembro de The Leading Hotels of the World, está organizando una exclusiva fiesta en su azotea situada a tan solo 150 pies de distancia de la esfera de Times Square. El precio de los tickets varía entre 1,995 y 3,995 dólares, en función del paquete seleccionado. El paquete NYE Platinum Party del Knickerbocker incluye una fiesta de cócteles, una pista de baile con DJ y una cena de banquete que ofrece caviar, mariscos y carnes asadas. Al concluir la noche, los asistentes realizarán un brindis con copas de champán Dom Pérignon.

Marriott Marquis

El hotel Marriott Marquis ofrece experiencias para la noche de Año Nuevo con precios que oscilan entre los 1,350 y 12,500 dólares, dependiendo del paquete escogido. El Prime VIP Couple’s Package, con un costo de 12,500 dólares para dos personas, garantiza asientos junto a ventanas de piso a techo con vistas a la esfera de Times Square. Entre otras ventajas, incluye una botella de champán, servicios de mayordomo y guardarropa, aperitivos, así como acceso a barra libre y buffet para la cena. Hasta la tarde del miércoles 27 de diciembre, quedaba disponibilidad de tan solo un ticket para el Prime VIP Couple’s Package.