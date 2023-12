Nuevas reglas para conductores en el estado de Florida

La normativa requiere el cambio de carril o reducción de velocidad al pasar junto a vehículos detenidos en carreteras rápidas (iStock)

El estado de Florida ha preparado una actualización significativa en su legislación vial. La conocida ley “Move Over” se promulgó en 2002, sus cambios se aprobaron en julio y entrarán en vigor el 1 de enero, así reportaron medios locales. Según la normativa vigente, los conductores deben cambiar de carril o reducir su velocidad al encontrarse con vehículos de emergencia, de orden público, de saneamiento, servicios públicos, grúas, camiones de asistencia o de mantenimiento y construcción que estén detenidos con señales de advertencia activas.

El Subcomité de Transporte y Modalidades de la Cámara de Representantes dio su aprobación unánime al proyecto que afectará a los conductores en carreteras con al menos dos carriles en la misma dirección y con límites de velocidad de 105 kilómetros por hora (65 mph) o más.

“Todos aquellos de nosotros que viajamos de ida y vuelta a Tallahassee hemos sentido frustración en las autopistas principales, una frustración provocada por conductores que obstruyen el flujo de tráfico en el carril izquierdo”, expresó Jenna Persons-Mulicka, republicana por Fort Myers y promotora de la iniciativa legislativa en conferencia de prensa.

Responsabilidades del conductor

Violaciones a la ley de tráfico resultarán en sanciones económicas, alcanzando hasta USD 158 (iStock)

-Salirse del carril más cercano al vehículo desactivado cuando se circule por autopistas o calles con dos o más carriles que circulen en la dirección del vehículo detenido.

-Si los conductores no pueden realizar ese movimiento con seguridad, deben reducir la velocidad a 32 km/h (20 mph) menos que el límite de velocidad anunciado cuando este es de 40 km/h(25 mph) o más, o viajar a 8 km/h (5 mph) cuando el límite de velocidad anunciado sea de 32 km/h (20 mph) o menos.

Actualizaciones de la ley “Move Over”

1. Vehículos de motor que estén detenidos y que presenten luces de advertencia o de emergencia activadas.

2. Cualquier vehículo que se encuentre inmovilizado y esté utilizando bengalas de emergencia o haya colocado señales de emergencia.

3. Vehículos detenidos que tengan una o más personas visiblemente presentes, alrededor de ellos.

Estas adiciones buscan garantizar una mayor protección y seguridad tanto para los conductores como para las personas que se encuentren en situaciones de emergencia en las carreteras.

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir la ley?

Las mejoras en la ley pretenden incrementar la protección de conductores y personas en emergencias viales

En caso de ser sorprendido violando la Ley Move Over, se impondrá una sanción económica. Esta infracción, clasificada como no penal y categorizada como una violación de tráfico en movimiento, conlleva una multa establecida por el estado.

La tarifa base es de USD 60, pero al sumar tasas y recargos adicionales, el costo total de la multa podría ascender a USD 158, según lo estipulado en el proyecto de ley.

¿Qué dice la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA)?

Entre los años 2016 y 2020, se registró un promedio anual de cerca de 350 personas fallecidas tras ser atropelladas mientras se encontraban fuera de un vehículo detenido al borde de la carretera, informó AAA en un comunicado de prensa, por lo que celebró la actualización de la Ley Move Over de Florida.

“AAA ha impulsado una legislación más rigurosa con su campaña ‘Muévete por mí’ y celebra que se haya concretado”, manifestó Mark Jenkins, representante de AAA. “La carretera representa un riesgo para todos, desde socorristas hasta viajeros habituales. Con la modificación de esta ley, esperamos que se salven vidas, al recordarles a los conductores la importancia de mantener una distancia prudente al pasar cerca de alguien en el arcén”.

Los consejos de seguridad de AAA para conductores y conductores varados

La conductora de Uber Karen Londoño maneja su auto por una calle central de Bogotá, Colombia. 28 enero 2020. REUTERS/Luisa González

▪ Manténgase atento y evite distracciones mientras conduce, enfocándose plenamente en el camino.

▪ Esté vigilante ante la presencia de vehículos de emergencia, incluyendo grúas, que tengan activadas sus luces, así como de coches con luces intermitentes. Cambie de carril al verlos o, si esto no es posible, disminuya su velocidad para pasar junto a ellos de manera segura.

▪ Contribuya como un pasajero responsable. Aunque esto pueda parecerse a la “conducción desde el asiento del acompañante”, puede ser crucial para prevenir accidentes. “Ayude a señalar obstáculos en la vía y recuerde al conductor la importancia de reducir la velocidad y apartarse”, aconseja AAA.

▪ Preste atención a las personas cerca del borde de la carretera. “El hecho de no verlas de inmediato no significa que no estén allí, pueden estar agachadas cerca de su vehículo, frente a él o a punto de entrar o salir del mismo”.