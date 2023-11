Los ministros de Finanzas de Estados Unidos y China inician conversaciones para preparar la cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping

Janet Yellen, a la izquierda, le da la mano al Viceprimer Ministro chino He Lifeng durante una reunión en la Casa de Huésped Estatal Diaoyutai en Beijing, China (Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS/Archivo)

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y su homólogo chino se reunirán en San Francisco el jueves para iniciar dos días de conversaciones destinadas a lograr avances en una serie de cuestiones económicas en un momento en que la competencia se ha intensificado notablemente entre sus países.

Las conversaciones de Yellen con el viceprimer ministro He Lifeng están diseñadas para ayudar a sentar las bases para una reunión esperada entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping la próxima semana al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, que sería su primer compromiso en casi un año.

La Casa Blanca no espera que la reunión cara a cara dé lugar a cambios importantes en la relación entre las dos naciones, según una persona familiarizada con la planificación, aunque espera ver algunas señales de progreso.

Los analistas dicen que las expectativas deberían mantenerse bajas, dada la naturaleza competitiva de la relación entre los países.

Nicholas Szechenyi, subdirector para Asia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo en un evento previo a la cumbre de APEC que “parece difícil para Estados Unidos enfatizar de manera creíble temas como la inclusión, la interconexión, los temas de la cumbre de APEC de este año, cuando el principal impulsor de la estrategia económica de Estados Unidos en el Indo-Pacífico no es necesariamente la cooperación económica, sino más bien la competencia económica”.

“La estrategia de Estados Unidos se centra en gran medida en la competencia económica con China”, dijo.

Antes de la reunión, los medios estatales de China expusieron las principales preocupaciones de Beijing: la política de la administración Biden hacia China, las restricciones a la cadena de suministro, las restricciones a los productos de alta tecnología, como los chips avanzados, y los aranceles a los productos chinos.

“Estados Unidos está restringiendo a las empresas chinas en todos sus aspectos, incluida su capacidad para recaudar fondos y operar en Estados Unidos”, dijo la emisora estatal China Central Television en una de sus cuentas de redes sociales. “Estados Unidos está sancionando a más de 1.300 empresas chinas. Si Estados Unidos quiere cooperar con China, necesita ‘reducir’ esta lista”.

“Estados Unidos debe tomar medidas concretas. Sólo así China y Estados Unidos podrán unir sus esfuerzos para afrontar juntos los desafíos”, afirmó. “Sólo así China y Estados Unidos podrán estabilizar las expectativas del mercado, crear buenas condiciones para las actividades de inversión y enviar señales positivas al exterior”.

En agosto, Biden firmó una orden ejecutiva diseñada para regular y bloquear las inversiones estadounidenses en alta tecnología dirigidas a China, una medida que, según su administración demócrata, se basa en la protección de la seguridad nacional. Y el año pasado, Estados Unidos tomó medidas para bloquear las exportaciones de chips informáticos avanzados a China.

A principios de este año, los legisladores estadounidenses celebraron audiencias sobre la seguridad de los datos y el contenido dañino con el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, contemplando la posibilidad de prohibir la popular aplicación debido a sus conexiones chinas.

El presidente estadounidense Joe Biden se reúne con el presidente chino Xi Jinping al margen de la cumbre de líderes del G20 en Bali, Indonesia, el 14 de noviembre de 2022. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Y las tensiones entre los países aumentaron a principios de este año cuando se vio un globo de vigilancia chino viajando sobre el sensible espacio aéreo estadounidense. El ejército estadounidense derribó el globo frente a la costa de Carolina después de que atravesó sitios militares sensibles en toda América del Norte. China insistió en que el paso elevado fue un accidente que involucró a un avión civil y amenazó con repercusiones.

A pesar de todas las tensiones, las dos naciones han trabajado para suavizar los lazos económicos.

Biden habló con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en la Casa Blanca durante aproximadamente una hora a fines del mes pasado, cuando el principal diplomático de Beijing viajó a Washington para conversar con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Xi también se reunió con Blinken en junio, cuando el secretario de Estado viajó a Beijing para conversar con Wang.

Yellen se ha reunido con una serie de funcionarios chinos a lo largo de este año. En enero, tuvo su primera reunión cara a cara con el ex viceprimer ministro Liu He en Zúrich. Viajó a China en julio para discutir políticas económicas entre las naciones e instó a los funcionarios del gobierno chino a cooperar en el cambio climático y otros desafíos globales y no permitir que desacuerdos agudos sobre el comercio y otros irritantes descarrilen las relaciones.

“No veo la relación entre Estados Unidos y China en el marco de un conflicto entre grandes potencias”, dijo en una conferencia de prensa el 8 de julio. “Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que nuestros dos países prosperen”.

En septiembre, el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas de China lanzaron un par de grupos de trabajo económico en un esfuerzo por aliviar las tensiones y profundizar los lazos entre las naciones.

(con información de AP)