Un helicóptero de rescate se estrelló cerca de Fort Lauderdale en Florida

Helicóptero se estrella en Florida

Un helicóptero de rescate médico se estrelló el lunes cerca de Fort Lauderdale, hiriendo a al menos dos personas, dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff de Broward dijo que uno de sus helicópteros de rescate de incendios se estrelló cerca del Pompano Beach Airpark poco antes de las 9 a.m. En un comunicado, la oficina dijo que dos personas resultaron heridas. No dio sus condiciones o nombres. No se facilitaron más detalles de inmediato.

Según la agencia EFE, las autoridades también indicaron que dos civiles que estaban en el edificio sobre el que cayó la aeronave, fueron hospitalizados.

Videos publicados en redes sociales muestran llamas que salen de la sección media del helicóptero mientras es arrastrado por una larga columna de humo. A continuación, el helicóptero parece partirse por la mitad y comienza a girar en espiral, precipitándose al suelo.

El helicóptero, en el que aparentemente viajaban tres personas, cayó sobre un edificio residencial de una sola planta en Pompano Beach sobre las 8:45 horas (12.45 GMT), después de que, según testigos, se viera envuelto en el aire por humos y llamas y luego empezara a girar sin control.

Las imágenes de los canales de televisión mostraron a los bomberos regando con agua el edificio del impacto, en cuyo tejado se veía un gran agujero.

Noticia en desarrollo