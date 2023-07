Sobreviviendo al sol: cómo proteger a las mascotas de las olas de calor en Miami

Los paseos tempranos por la mañana pueden ayudar a las mascotas a evitar el calor más intenso del día. (Opy Morales)

En Miami, las temperaturas extremas son una realidad con la que tanto los humanos como mascotas deben lidiar. A diferencia de nosotros, los perros y gatos no tienen la capacidad de sudar para enfriarse. En su lugar, dependen del jadeo y de la liberación de calor a través de las almohadillas de sus patas. Esta diferencia en la regulación de la temperatura puede poner a nuestras mascotas en riesgo de sufrir golpes de calor y deshidratación severa, según Fiorella Tagliafico, declaró la experta en cuidado de mascotas a Telemundo 51 Miami.

El desafío del calor en Miami para nuestras mascotas

Se han experimentado 38 días consecutivos con un índice de calor de 100°F (38°C), y el Servicio Nacional del Tiempo (NWS) de Miami emitió su primera “advertencia de calor excesivo” para Miami-Dade a principios de esta semana, cuando esa cifra superó los 110°F (43°C). Aunque las mascotas no siguen las estadísticas, sienten intensamente el calor. Según el Dr. Alejandro Caos, veterinario de The Vets, un servicio veterinario móvil que opera en Miami y Tampa, indicó para El Nuevo Herald que la raza, la edad, el estado general de salud y las condiciones ambientales de la mascota pueden influir en su adaptación al calor.

Actuar rápidamente y buscar atención veterinaria es crucial si se sospecha de un golpe de calor en una mascota. (Pexels)

Reconociendo los signos de peligro

La Asociación de Hospitales Veterinarios de Estados Unidos (AAHA) advierte que un golpe de calor puede ser mortal para nuestras mascotas. Los síntomas incluyen:

Jadeo excesivo

Respiración acelerada

Debilidad

Vómitos

En casos graves, pueden llegar a perder el conocimiento. Es vital que los dueños de mascotas estén atentos a estos signos y actúen rápidamente si sospechan que su mascota está sufriendo un golpe de calor.

Estrategias de prevención: hidratación y sombra

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) recomienda:

Mantener a nuestras mascotas bien hidratadas y en lugares frescos durante una ola de calor Si están al aire libre, deben tener un lugar con sombra donde puedan refugiarse Es útil poner cubitos de hielo en su recipiente de agua para ayudar a refrescarlos. Los recipientes de agua de cerámica o acero inoxidable pueden mantener el agua fresca por más tiempo que los de plástico. Además, asegúrese de que la sombra sea adecuada durante todo el día. Recuerde que el sol se mueve, por lo que un lugar que está sombreado por la mañana puede estar expuesto al sol por la tarde.

Proporcionar sombra adecuada es esencial para mantener a las mascotas frescas durante las olas de calor. (Pexels)

Cuidado con las superficies calientes

Las caminatas son una parte esencial de la rutina de las mascotas, pero durante las olas de calor, es importante ajustar los horarios de los paseos. Las primeras horas de la mañana o la noche son los momentos más seguros para evitar el calor intenso del día. Además, es crucial evitar superficies calientes como el asfalto, que puede quemar las sensibles almohadillas de sus patas. En Miami, las playas pueden ser especialmente peligrosas durante las horas pico de calor, ya que la arena puede calentarse mucho.

Protección solar para mascotas

El Dr. Caos señaló para El Nuevo Herald que algunas razas de perros y gatos, especialmente las de pelaje claro o fino, pueden beneficiarse del uso de protector solar especial en las puntas de las orejas y la nariz. Este cuidado adicional puede prevenir quemaduras solares y contribuir a su bienestar general.

La hidratación es clave para prevenir la deshidratación en las mascotas durante los días calurosos. (Pexels)

En caso de emergencia

La AAHA advierte que, si se sospecha que una mascota está sufriendo un golpe de calor, se debe llevar al animal a un lugar fresco y bien ventilado, darle pequeñas cantidades de agua fresca (no fría) y mojarlo ligeramente para ayudar a recuperar su temperatura corporal. Si la mascota no mejora, se debe consultar con un veterinario de inmediato.

