8 increíbles piscinas en azoteas de Miami para refrescarte

Las azoteas de Miami revelan un oasis de piscinas para el público.

Miami es un destino conocido por su clima cálido y soleado casi todo el año, por lo cual ofrece una gran variedad de opciones para refrescarse. Entre ellas, una experiencia única y muy característica del sur de la Florida: piscinas en las azoteas, donde también se puede disfrutar de la coctelería y los servicios de la industria de la hospitalidad local. Aquí presentamos los ocho mejores rooftop pools en hoteles.

1. Redbury South Beach

El Redbury es uno de los hoteles más artísticos y bohemios de South Beach. Ofrece un diseño único, una cafetería y un restaurante mediterráneo en el lugar.

La piscina del Redbury es sorprendentemente grande y abarca toda la azotea, con áreas para mesas. Cuenta con cabañas, sillas y sombrillas, lo cual crea un espacio relajante y acogedor. La piscina es exclusiva para los huéspedes del hotel, pero también se realizan eventos especiales por invitación. El hotel se encuentra ubicado en 1775 James Ave, Miami Beach.

2. Thesis Hotel Miami

Este hotel y centro cultural recomendado por The New York Times ofrece una piscina en la azotea llena de sol con vistas a exuberantes árboles tropicales. Además, no puedes perder la oportunidad de probar la deliciosa comida en sus dos restaurantes: Mamey y Orno. Los pases diarios en Day Use te permiten disfrutar de la piscina y reservar una habitación durante parte del día, con un precio de aproximadamente 159 USD para dos personas. El hotel se encuentra en 1350 S. Dixie Highway, Miami.

3. The Betsy Hotel

Este hotel boutique de estilo art deco se encuentra sobre la playa de South Beach y ofrece una piscina en la azotea con vistas al océano. Cuenta con una amplia variedad de comodidades, que incluyen eventos, clases de yoga, tres restaurantes de alta gama, un centro de fitness, un área de masajes y spa, y un patio con obras de arte. La piscina en la azotea de The Betsy es un punto destacado que se abre a vistas panorámicas de la blanca arena y el mar. Alrededor de la piscina hay hamacas y un bar sirve tragos especiales para complementar la vibrante atmósfera. Este hotel se encuentra en 1440 Ocean Dr, Miami Beach.

4. Kimpton Angler’s Hotel

Si visitas la piscina climatizada en la azotea del Kimpton Angler’s Hotel South Beach, te encantarán sus instalaciones modernas y su servicio amable. También cuentan con una cabaña privada y vistas impresionantes del Distrito Art Deco circundante y el océano Atlántico. Puedes pasar por Always June, un bar en la azotea que sirve cócteles clásicos, helados, cervezas artesanales y deliciosos refrigerios junto a la piscina. El acceso tiene un costo de aproximadamente 39 USD. El hotel se encuentra en: 660 Washington Ave, Miami Beach.

5. InterContinental Miami Downtown

Sus instalaciones cuentan con un spa que se ofrece una amplia variedad de tratamientos. Además, el hotel cuenta con cinco opciones gastronómicas y un centro de negocios para los viajeros que trabajan. La piscina en la azotea se encuentra junto a una cafetería que ofrece cócteles y refrigerios. El lugar es conocido por presentar DJs algunas noches y siempre ofrece vistas de las puestas de sol desde lo más alto. Se encuentra ubicado en 100 Chopin Plaza, Miami.

6. SLS Brickell Hotel & Residence

Este llamativo edificio en Brickell es un verdadero icono con su enorme y colorido mural a lo largo de su costado. Se encuentra en 1300 S Miami Ave, Miami. En su azotea se halla la terraza Altitude, que cuenta con dos piscinas donde se realizan fiestas los fines de semana. El ambiente de lujo se mantiene con un spa de servicio completo y cómodas cabañas para relajarte y disfrutar de la vida nocturna. El acceso tiene un costo de aproximadamente 50 USD por persona.

7. W Miami

La terraza conocida como Wet Deck está ubicada en el piso 15 y ofrece impresionantes vistas de la bahía de Biscayne y el horizonte de Miami. Cuenta con una piscina infinita de 90 metros de largo, una sala de estar y una cafetería. El hotel está ubicado en 485 Brickell Ave, Miami.

Esta terraza está disponible para los huéspedes y ofrece un equilibrio entre relajación y diversión. Se puede disfrutar de una tarde tranquila en una silla o comenzar la noche temprano con una selección de cervezas, vinos locales, cócteles y bocadillos. Junto a la piscina en la azotea se encuentra el bar y restaurante ADDiKT, que está abierto y disponible para el público general. Es el lugar ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica con vistas impresionantes.

8. Boulan South Beach:

Ubicado en el exclusivo vecindario de Collins Park, a solo una cuadra del océano, Boulan South Beach promete un ambiente relajado, instalaciones maravillosas y hermosas vistas. En el sexto piso del hotel se puede disfrutar de la piscina en la azotea, acompañada por sillas, cabañas, palmeras y césped. Está ubicado en 2000 Collins Ave, Miami Beach.

También pueden disfrutar de las vistas del océano y la playa. El área de la piscina es exclusiva para los huéspedes del hotel, aunque puedes utilizarla sin alojarte mediante una reserva anticipada de una cabaña.

