El periodista estadounidense Evan Gershkovich cumplió 100 días preso en Rusia

Foto de archivo: el periodista Evan Gershkovich ante la justicia de Moscú, Rusia (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El diario The Wall Street Journal (WSJ) y su empresa matriz, Dow Jones, recordaron este viernes que su periodista Evan Gershkovich, estadounidense, lleva 100 días detenido en Rusia, y reclamaron su liberación con una serie de mensajes públicos, incluyendo una carta urgente a la ONU.

El diario publicó fotografías tomadas en lugares de todo el mundo a lo largo de estos meses, incluyendo la sala de redacción, la sede del Nasdaq, un partido de fútbol y una marcha, en las que se ve a mucha gente solidarizarse con su causa, mostrando carteles y camisetas en los que se lee “liberen a Evan” o “estoy con Evan”.

“Sigue en prisión, acusado falsamente de espionaje por el Gobierno ruso. El WSJ y el Gobierno de EEUU han negado con vehemencia esta acusación falaz y están pidiendo su liberación inmediata”, señaló la directora del diario, Emma Tucker, en una misiva en la que denuncia el caso como “violación de la libertad de prensa” y destaca que “el periodismo no es un crimen”.

Aficionados de la MLB muestran una pancarta en apoyo al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich durante un partido entre los New York Mets y los New York Yankees (Reuters)

Abogados de Dow Jones pidieron este viernes a la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU en Rusia, Mariana Katzarova, que presione al Gobierno ruso para su liberación y que, hasta que se produzca, garantice “todos sus derechos” incluyendo acceso consular, salud y seguridad, y evite un “tratamiento degradante, cruel e inhumano” hacia él.

Los padres de Gershkovich -que dejaron la entonces Unión Soviética y se nacionalizaron estadounidenses- han estado enviándole cartas y acudiendo a sus audiencias en Moscú para animarlo y mostrarle apoyo, y señalan en una entrevista publicada este viernes que tienen la esperanza puesta en los esfuerzos del Gobierno de EEUU.

“Confío en la promesa del presidente (Joe) Biden de hacer todo lo que pueda para traer a Evan”, dijo su madre, Ella Milman, en un video.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplaude mientras se muestra una imagen del periodista Evan Gershkovich durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington el 29 de abril de 2023 (REUTERS)

Estados Unidos confirmó este viernes haber tenido conversaciones con Rusia sobre un posible intercambio de presos para conseguir la liberación de Gershkovich.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó en una rueda de prensa lo que ya había reconocido el martes el Kremlin, que admitió la existencia de “ciertos contactos” al respecto. “Ha habido discusiones, pero esas discusiones no han conducido hacia una solución, por lo que no puedo decir que tengamos una vía clara para llevar a Evan a casa”, dijo Sullivan, quien añadió que no quiere dar “falsas esperanzas”.

“Hemos dejado claro desde hace meses, incluso antes de que Evan fuera detenido, que estamos dispuestos a hacer cosas difíciles con el fin de llevar a nuestros ciudadanos a casa”, incidió el funcionario.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó en la misma rueda de prensa que este viernes se cumplen 100 días de la detención del periodista estadounidense y aseguró que “EEUU no tiene mayor prioridad que conseguir” su liberación.

Aficionados de la Premier League muestran una pancarta en las gradas en apoyo al periodista estadounidense Evan Gershkovich durante el partido de Arsenal contra Southampton el 21 de abril de 2023 (Reuters)

Hace dos semanas, el Tribunal Municipal de Moscú decidió mantener al periodista en prisión preventiva al rechazar un recurso para que fuera excarcelado después de que otro tribunal ordenara privarlo de libertad más tiempo, hasta el 30 de agosto.

Gershkovich, de 32 años, fue detenido a fines de marzo pasado en Yekaterimburgo, ciudad en los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Según el FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

Las autoridades estadounidenses y el WSJ han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.

(Con información de EFE)

