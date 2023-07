Disney Springs advierte a los visitantes: no habrá fuegos artificiales el 4 de julio

No habrá fuegos artificiales en Disney Springs el 4 de julio. (Crédito: BlogMickey)

Disney Springs, el popular centro comercial y de comidas en Walt Disney World Resort ubicado en 1486 East Buena Vista Drive, Lago Buena Vista, FL 32830, ha colocado letreros este fin de semana para recordar a los visitantes que no habrá fuegos artificiales, el 4 de julio. Aunque algunos invitados tienen la impresión de que podrán presenciar un espectáculo de fuegos artificiales, Disney Springs quiere asegurarse de que los visitantes estén informados sobre esta situación.

Noche sin fuegos artificiales en Disney Springs:

Los letreros, ubicados cerca de una de las entradas del Orange Garage, muestran un poste con rayas de bastón de caramelo, una decoración típica durante las vacaciones. Uno de los letreros dice: “Tenga en cuenta que no hay fuegos artificiales esta noche”. Aunque Disney Springs no alberga actualmente ningún tipo de espectáculo nocturno, es importante destacar que los fuegos artificiales de EPCOT pueden ser técnicamente visibles desde la ubicación, pero no ofrecen una buena vista.

Disfruta de la magia sin fuegos artificiales. (Crédito: BlogMickey)

Celebrando el 4 de julio en Walt Disney World:

Sin embargo, los huéspedes de Walt Disney World tendrán múltiples opciones para celebrar el 4 de julio de 2023 en todo el resort. Magic Kingdom presentará el evento anual “Disney’s Celebrate America! - Un Concierto del Cuatro de Julio en el Cielo”. Este espectáculo de fuegos artificiales se llevará a cabo a las 9:20 p.m. los días 3 y 4 de julio, brindando a los visitantes una experiencia mágica y festiva. Además, habrá DJs en Magic Kingdom por la noche y un sobrevuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. por la mañana, agregando emoción adicional a la celebración.

Además de los espectáculos, los visitantes también podrán disfrutar de otras actividades festivas. El grupo a capella Voices of Liberty interpretará canciones clásicas estadounidenses en The American Adventure, y los personajes de Disney aparecerán en el pabellón con atuendos de “Spirit of ‘76″. Además, la icónica nave espacial Tierra se iluminará en rojo, blanco y azul por las noches, creando un ambiente patriótico y festivo.

Actividades y eventos especiales en Walt Disney World Resort. (Crédito: SiDisney)

Delicias gastronómicas inspiradas en el 4 de julio:

Por supuesto, no puede faltar la comida en esta celebración. Walt Disney World Resort ofrecerá alimentos inspirados en el 4 de julio, como la tarta de frutas del 4 de julio en Contempo Café en Disney’s Contemporary Resort y el Waffle de Lieja del 4 de julio en Connections Café en EPCOT. Los visitantes tendrán la oportunidad de degustar estas delicias temáticas y disfrutar de una experiencia culinaria festiva durante su visita.

