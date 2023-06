Florida impulsará una intensa campaña para atraer turistas

Florida impulsa una agresiva campaña para atraer turistas. (GETTY)

Visit Florida es la agencia estatal encargada de promover el turismo tanto internacional como doméstico hacia el estado de Florida. Y no es un hecho menor en un estado en el que el turismo y la industria de servicios siguen siendo los pilares de la economía local.

Por eso los legisladores del estado entienden que incentivar el turismo para Florida es cosa seria, y para este año aprobaron un presupuesto nunca antes visto de 80 millones de dólares para que la agencia promueva el turismo en la región. Son 30 millones de dólares más que lo que tuvieron el año pasado.

Con este dinero, Visit Florida lanzará una agresiva campaña en todo el país y a nivel internacional, no solo promocionando las playas y los parques de diversiones por los que se conoce a la Florida, sino también el turismo aventura y los parques naturales.

“Hemos cambiado las fechas de nuestras campañas para que comience una en octubre y la segunda en marzo. De esa manera esperamos llegar temprano con nuestro mensaje, con miras a que las personas nos consideren como destino cuando recién empiezan a pensar en sus vacaciones, ya sea las de invierno o las del verano”, indicaba Brett Laiken, vicepresidente de Visit Florida durante una rueda de prensa en la capital de Florida, Tallahassee.

Visit Florida es la agencia estatal encargada de promover el turismo tanto internacional como doméstico hacia el estado de Florida.

Si bien Florida sigue encabezando las listas de destinos favoritos para turistas, sobre todo aquellos dentro de los Estados Unidos, lo que las autoridades están esperando prevenir es el impacto de tener competencia. Desde el comienzo de la pandemia, al ser Florida uno de los estados que más abierto se mantuvo en el país, recibió casi todo el turismo interno. Pero esa no es la realidad hoy en día y son 50 los estados compitiendo por los dólares de los visitantes.

En la rueda de prensa no se mencionaron las recientes advertencias de viaje por parte de organizaciones civiles que indican que el estado no es seguro para latinos, afro-americanos y miembros de la comunidad LGBTQ+, tras las recientes políticas impuestas por el gobernador Ron DeSantis y aprobadas por la legislatura. Entidades independientes han indicado que por el momento no hay indicios de que estas advertencias hayan afectado el número de visitantes arribando al estado del sol.

En 2022 Florida logró superar los números pre-pandémicos en visitas, con 137,6 millones de turistas, que representaron un 12% más que aquellos que vinieron en 2021, y un 5% más que en 2019, último año antes de la pandemia. Sin embargo, cabe aclarar que la enorme mayoría de los visitantes son turistas domésticos, ya que el turismo internacional todavía no ha vuelto a los números que solían verse previo al COVID-19.

