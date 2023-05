Presunto ataque al Kremlin: Antony Blinken dijo que hay que tomar “con mucho cuidado” todo lo que diga Rusia

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habla con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky, durante una reunión en el Departamento de Estado en Washington (Alex Brandon/REUTERS)

Estados Unidos dijo el miércoles que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia, que afirmó haber derribado dos drones ucranianos que tenían como objetivo el Kremlin en Moscú.

“Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un evento en Washington. “Tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado”, agregó.

Rusia declaró el miércoles que había derribado dos aviones no tripulados que apuntaban a la residencia del presidente Vladimir Putin en el Kremlin, en lo que calificó de intento de asesinato “terrorista” ucraniano. Moscú aseguró que Putin no resultó herido y que no hubo víctimas.

Kiev dijo que no tenía “nada que ver” con el supuesto ataque y sugirió que era un “montaje” de Moscú.

“Tales informes escenificados por Rusia deben ser considerados únicamente como un intento de preparar un fondo de información para un ataque terrorista a gran escala contra Ucrania”, dijo Podolyak.

El Kremlin dijo que las fuerzas de seguridad rusas habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar.

Tras el ataque, el presidente de la Duma o Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, exigió el uso de armas capaces de “detener y destruir” el liderazgo de Kiev, al considerar que el presunto intento de asesinato de Putin “es un ataque a Rusia”.

El líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, consideró a su vez en un comunicado que el supuesto ataque ucraniano contra el Kremlin es un “casus belli” para “una guerra de verdad y la eliminación de la élite terrorista de Ucrania”.

Rusia anunció el incidente tras una serie de extraordinarios ataques de sabotaje en vísperas de las celebraciones de la fiesta más importante del país, el 9 de mayo, que conmemora la victoria soviética sobre los nazis.

En los últimos cinco días han descarrilado dos trenes a causa de explosiones, se han incendiado depósitos de petróleo en Crimea y sus alrededores y han volado líneas eléctricas cerca de San Petersburgo.

Las autoridades rusas informaron de que en la noche del martes al miércoles se produjo un gran incendio en un depósito de combustible cercano al puente que comunica con Crimea, anexionada por Rusia.

Una fuente de los servicios de emergencia fue citada por la agencia de noticias TASS diciendo que el incendio había sido causado por un avión no tripulado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin estaba trabajando en su residencia cerca de Moscú el miércoles y que seguiría participando en un desfile programado para el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial en la Plaza Roja la próxima semana como estaba previsto.

Seguir leyendo: