Rupert Murdoch y la dramática pugna de sus hijos para heredar el control de su imperio mediático

Un divorcio, un compromiso, una anulación de compromiso, una demanda multimillonaria a su imperio mediático, una hospitalización por COVID, un desmayo en la boda de su hija. Todo en el último año calendario de una persona de 92 años. Todo encaja cuando se trata de Rupert Murdoch, el magnate conservador dueño de News Corp (el grupo que controla, entre otros medios en el mundo, al canal Fox News y los periódicos The Sun, el Wall Street Journal, el New York Post, y otros activos), cuya fortuna está en la mira de sus herederos, un culebrón que inspiró la exitosa serie Succession de HBO.

En julio de 2022, Murdoch asistió a la boda de su nieta después de que el COVID-19 lo dejara hospitalizado. Se lo vio muy desmejorado y necesitó ayuda para mantenerse en pie. Pero a pesar de los numerosos problemas de salud del magnate, el patriarca evita hablar de un futuro en el que no esté al frente de su imperio mediático. No obstante, según un extenso perfil de la revista Vanity Fair, Murdoch está preocupado por la cuestión de su sucesión. Anhelaba que uno de sus hijos se hiciera cargo de la empresa, pero se enfrentaron toda la vida entre sí, bajo un marco impulsado por el padre para que florezca el mejor sucesor.

Elisabeth era la más lista, pero abandonó el negocio familiar en 2000 para lanzar su exitosa productora de televisión. Lachlan, que compartía la política de derechas de Murdoch y su amor por el papel de periódico y Australia, era considerado el niño de oro, pero abandonó la empresa en 2005 tras enfrentarse con altos ejecutivos. James se convirtió entonces en el elegido, invirtió en marcas de prestigio y se comprometió a reducir las emisiones de carbono del imperio Murdoch. Sin embargo, a Murdoch le irritaba la política liberal de James y su deseo de hacer que News Corp fuera respetada en los círculos de élite. En 2015, Lachlan aceptó regresar de Australia como heredero de su padre, una decisión que supuso una “gran bofetada” para James, según una fuente cercana a él.

Los hijos forman parte del consejo del fideicomiso que controla la empresa a través de una clase especial de acciones. Murdoch tiene cuatro votos, mientras que Elisabeth, Lachlan, James y Prudence, hija de Murdoch de su primer matrimonio, tienen uno cada uno. Chloe y Grace, hijas del tercer matrimonio de Murdoch, tienen una participación financiera pero no derecho a voto.

Cuando Murdoch muera, sus votos se repartirán a partes iguales entre los cuatro hijos mayores.

Lachlan, Rupert y James Murdoch

Pero el meollo del enfrentamiento está en la ruptura entre James y Lachlan, que ya no se hablan, y James expresa su horror ante Fox News y el estilo de liderazgo de Lachlan. Los cálculos indican que si James quiere derrocar a Lachlan y hacerse con el control de Fox, necesita el respaldo de Elisabeth y Prudence, algo que no está nada garantizado. No está claro quién será capaz de unir a la familia y dirigir la empresa hacia adelante, si es que eso fuese posible.

La preocupación de Murdoch por la incierta sucesión es comprensible. Ha construido un vasto imperio mediático que se extiende por todo el mundo y sigue siendo uno de los más influyentes y poderosos del planeta. A medida que la salud de Murdoch empeora, la cuestión de la sucesión se hace más acuciante, y el destino de su imperio mediático pende de un hilo.

La fortuna de Murdoch y la política de Trump: Una alianza poderosa

Para Gabriel Sherman, autor del perfil en Vanity Fair, el peor error de Murdoch ha sido la cobertura de Fox News de la derrota del presidente Donald Trump en 2020 y sus consecuencias. El reportero ha cubierto las internas del canal durante más de una década y es biógrafo de Roger Ailes, fundador y ex presidente y CEO durante muchos años.

Tras la marcha de Roger Ailes de Fox News en 2016, envuelto en múltiples denuncias de acoso sexual, la cadena se sumió en el caos mientras los productores se peleaban por crear una estrategia sin su guía. Un tema impulsó los índices de audiencia por encima de todo: Trump. Irónicamente, esto ocurrió a pesar de que Murdoch encontraba a Trump “espantoso” debido a su nativismo y falta de conocimiento. Murdoch siempre había sido partidario de la reforma migratoria y del libre comercio. “Rupert sabía que (Trump) era un idiota”, confió una fuente a Sherman.

Durante las primarias republicanas, Murdoch hizo campaña en las páginas de The Wall Street Journal y en Fox News para evitar que Trump ganara la nominación. Sin embargo, una vez que Trump se convirtió en presidente, Murdoch le respaldó plenamente. Como de costumbre, la estrategia de Murdoch consistió en forjar alianzas con políticos de todos los bandos del espectro político siempre que favorecieran sus intereses.

A su vez, Trump cumplió con creces para Murdoch. Una fuente afirmó que Murdoch presionó a Trump para que castigara a Google y Facebook por quedarse con los ingresos publicitarios de sus periódicos. En 2019, la administración Trump lanzó una investigación antimonopolio sobre Google, lo que llevó a un lucrativo acuerdo de intercambio de contenidos entre Google y Murdoch. Otra fuente dijo que Murdoch presionó a Trump para que abriera tierras federales al fracking para aumentar el valor de sus inversiones en combustibles fósiles. Murdoch también apoyó los nombramientos de Trump de jueces conservadores que anularían el caso Roe contra Wade. La alianza de Murdoch con Trump le hizo más poderoso que nunca, pero tuvo un coste personal.

Murdoch y Donald Trump, en un club de golf del ex mandatario (Reuters/archivo)

La política se convirtió en un tercer riel entre las familias estadounidenses durante los años de Trump, incluidos los Murdoch. Elisabeth y James, los hijos adultos de Murdoch, eran opositores, mientras que Lachlan era un firme partidario de Trump. La nueva esposa de Murdoch, Jerry Hall, también detestaba a Trump y se negó a comprar una casa en Florida para estar más cerca de Mar-a-Lago. En un almuerzo poco después de las elecciones de 2016, Hall le pidió a Trump que desviara el oleoducto Dakota Access lejos de las reservas de nativos americanos que protestaban contra el proyecto. Trump le ofreció un trabajo en su lugar, que Hall rechazó.

El descontento de los Murdoch con Trump se mantuvo a fuego lento durante los primeros meses de su mandato, pero las tensiones estallaron tras la manifestación neonazi de Charlottesville (Virginia) en agosto de 2017. A James y Kathryn les horrorizó el comentario de Trump de “gente muy buena en ambos bandos”, que a su juicio establecía una equivalencia moral entre neonazis y contramanifestantes. James se enfrentó a su padre y a su hermano por la defensa a ultranza de los comentarios de Trump por parte de Fox News, pero ellos le rechazaron. James donó entonces un millón de dólares a la Liga Antidifamación y envió un correo electrónico a sus amigos que rápidamente se filtró a la prensa. Fue un punto de inflexión para James, que quiso abandonar la empresa. Murdoch inició entonces un acuerdo mediático con Bob Iger, consejero delegado de Disney, que daría a James una estrategia de salida elegante y lucrativa.

Murdoch, que siempre había sido un pirata que conquistaba empresas de medios de comunicación, no que prescindía de ellas, en el pasado habría desestimado la oferta de Iger para comprar 21st Century Fox. Sin embargo, en la era del streaming, los actores tradicionales de Hollywood como Murdoch carecían de la escala necesaria para competir con gigantes tecnológicos como Amazon, Apple y Netflix. La venta de 21st Century Fox a Disney tenía sentido, sobre todo porque Murdoch conservaría Fox News y sus periódicos, que eran la fuente de su influencia política. James y Lachlan entraron en guerra por el acuerdo, con James defendiéndolo por razones empresariales y personales. James había discutido la posibilidad de ocupar un puesto de alto nivel en Disney tras la adquisición.

La familia había quedado definitivamente dividida.

Elisabeth Murdoch (Reuters)

Posteriormente, la salud de Murdoch comenzaba a preocupar. Sufrió una crisis en enero de 2019 cuando se cayó y se rompió la espalda en su yate. Tras ser trasladado a un hospital de una isla francesa, fue trasladado en avión en estado crítico, y le diagnosticaron arritmia y fractura de espalda. Además, los médicos descubrieron que ya se había fracturado vértebras con anterioridad, lo que Murdoch atribuyó a un altercado con su ex mujer. Aunque el equipo de relaciones públicas de Murdoch trató de darle la vuelta al accidente, en realidad se encontraba en muy mal estado y necesitaba cuidados a tiempo completo de su mujer, Jerry Hall. Esta atención fue necesaria durante meses, ya que la condición de Murdoch mejoró gradualmente.

En marzo de 2019, Murdoch tuvo otro accidente, esta vez en su casa de Bel Air. Tropezó con la caja de un tablero de ajedrez y se desgarró el tendón de Aquiles. Este incidente lo confinó a una silla de ruedas durante meses, y tuvo que ser hospitalizado en múltiples ocasiones debido a neumonía y convulsiones. Cuando el COVID-19 llegó a principios de 2020, los médicos de Murdoch le aconsejaron que extremara las precauciones para protegerse, y así lo hizo. Él y Hall permanecieron en cuarentena en su casa de Bel Air sin personal durante meses, y Hall siguió cursos de enología, que Murdoch quería amortizar como gastos empresariales.

A medida que pasaban los meses, Murdoch estaba cada vez más descontento con el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, a pesar de tener una plataforma que podría haber sido utilizada para presionar a Trump para que se tomara en serio la pandemia, Murdoch no hizo nada a través de Fox News. Tampoco asumió ninguna responsabilidad por la desinformación que Fox News vertió sobre la pandemia. Cuando un amigo le dijo que el canal estaba literalmente matando a su audiencia de edad avanzada con desinformación, Murdoch respondió que se estaban muriendo de viejos y de otras enfermedades, pero que se estaba culpando a COVID.

El descontento de Murdoch con Trump pronto provocaría un escándalo importante en la cadena. En la noche electoral de 2020, Fox News declaró un vital triunfo en Arizona para Joe Biden antes que cualquier otra cadena importante. Esta declaración molestó a la campaña de Trump, y Jared Kushner llamó a Murdoch y le imploró que se retractara de la declaración de Arizona. Sin embargo, Murdoch testificó que le dijo a Kushner: “Bueno, los números son los números”. La llamada se convirtió en blanco de la ira de Trump.

Al entorno de Trump no le importaba el conteo real, necesitaban que los números cierren. Pero en Fox también necesitaban mejores números: en el rating. A otras cadenas conservadoras que apoyaban las mentiras de Rudy Giuliani y las teorías de conspiración les iba mejor. Así, Fox News comenzó a abrazar la teoría del fraude.

Según documentos judiciales, Rupert Murdoch, el patriarca de la compañía, dijo a los ejecutivos de Fox que promover las afirmaciones del ex presidente Trump sobre las elecciones robadas era “una mierda y perjudicial.” Sin embargo, muchos fieles espectadores de Fox News y partidarios de Trump creyeron las afirmaciones infundadas de Trump sobre el fraude electoral. Esto provocó una mentalidad de asedio entre los presentadores y ejecutivos al ver cómo los espectadores cambiaban a canales rivales que exageraban las conspiraciones.

Lo que hizo Murdoch en esas semanas se convirtió en la piedra angular de la enorme demanda de Dominion por difamación, de 1.600 millones de dólares, alegando que la cadena permitió a sus presentadores e invitados promover la conspiración de que las máquinas de la empresa habían cambiado secretamente votos a favor de Joe Biden. Según los archivos judiciales, Murdoch buscó formas de apaciguar a la audiencia de Trump, sugiriendo que Fox despidiera a Bill Sammon, un alto ejecutivo de la Mesa de Decisiones que hizo las proyecciones de los conteos y decretó a Arizona a favor de Biden.

Destruir Fox, “una misión”

Mientras avanzaba ese caos, James Murdoch estaba “esperando su momento” para hacerse con el control de la compañía junto con sus hermanas, según dijo a Vanity Fair un antiguo ejecutivo de Fox.

Dos personas cercanas a James dijeron a Vanity Fair que el heredero está esperando su momento hasta que, junto a sus hermanas, puedan arrebatar el control a Lachlan después de que Rupert muera. “James, Liz y Prudence unirán sus fuerzas y se harán con el control de la compañía”, dijo a su vez un antiguo ejecutivo de Fox.

La especulación es que si James toma el control, purgaría Fox News y transformaría la cadena en una alternativa de centro-derecha a la CNN, más moderada. Otra hipótesis es que vendería la cadena para deshacerse de lo que considera un activo tóxico. Dentro de la empresa, la incertidumbre es total. Según le dijo a Sherman un alto empleado del canal, “James ve la destrucción de Fox News como su misión en la vida”.

James Murdoch fue CEO de 21st Century Fox (Getty Images)

Según el reportaje, Murdoch y los miembros de su familia atraviesan momentos de tristeza y dificultades en su vida personal.

La riqueza de Murdoch se construyó destruyendo casi todo lo que tocaba, incluido el medio ambiente, los derechos de la mujer, la verdad, la decencia e incluso su familia. Las fuentes dicen que Rupert le hizo saber a James que significaría mucho si asistía a su fiesta de 90 cumpleaños, pero James no fue. Otra fuente afirma que Lachlan le dijo a Rupert que James estaba filtrando historias a los guionistas de Succession. Mientras tanto, la familia de Lachlan tuvo que abandonar Los Ángeles debido al negacionismo del cambio climático de Fox News, y la familia se trasladó de nuevo a Australia en marzo de 2021.

El cuarto matrimonio de Murdoch también se destruyó a los 91 años. Su ex mujer, Jerry Hall, se vio sorprendida por la ruptura, de la que se enteró por correo electrónico. Murdoch finalizó el divorcio dos meses después. Como parte del acuerdo, Hall aceptó no dar ideas a los guionistas de Succession. Hall descubrió que las cámaras de vigilancia seguían enviando imágenes a la sede de Fox cuando se mudó a su casa de Oxfordshire. Mick Jagger envió a su asesor de seguridad para desconectarlas. Cuatro meses después, periódicos de todo el mundo publicaron fotos de Murdoch de vacaciones con su nueva novia, Smith. Murdoch le propuso matrimonio con un anillo de compromiso de diamantes de 11 quilates, valorado en más de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, la pareja lo canceló poco más de dos semanas después de anunciar su compromiso, ya que, según las fuentes, Murdoch se sentía incómodo con las opiniones evangélicas de Smith.

