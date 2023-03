El talento de David Guetta brilló en el último día del Ultra Music Festival Miami

El Ultra Music Festival fue testigo de la impactante presentación de David Guetta, que logró emocionar a una multitud de miles de asistentes. (Ultra)

Cuando David Guetta tomó la consola en el escenario principal de Ultra Music Festival, todo el mundo sabía que era un momento especial. El sol caía sobre la Bahía de Biscayne y miles de fanáticos esperaban expectantes por lo que el Rey David les tenía preparado en la última noche del evento.

Guetta ha sido uno de los productores más exitosos del mundo de la música durante las últimas dos décadas. Su lista de colaboradores incluye algunas de las leyendas y estrellas más grandes de la industria, desde Madonna hasta Justin Bieber y The Black Eyed Peas. Además de su éxito en la producción musical, Guetta también se ha destacado como un DJ talentoso y ha sido una figura clave en la popularización de la música electrónica en todo el mundo. Con su energía contagiosa y su creatividad inagotable, no es de extrañar que el DJ francés siga siendo uno de los nombres más importantes en la escena musical internacional.

Guetta es un DJ de la vieja escuela, que inició su carrera en los clubes franceses antes de dar el salto a la fama mundial. Sus presentaciones en Ultra son épicas, y esta estuvo por todo lo alto. Se entregó al público con toda su energía y este se sumergió en sus rítmicas melodías como si estuvieran poseídos. Fue un verdadero espectáculo de música, luces y pirotecnia.

No hubo un coro que no repitieran con el DJ francés. Cuando se comenzó a escuchar Titanium todo Bayfront Park enloqueció. “Año tras año estamos aquí: Somos titanio”, gritó Guetta y como si se tratara de una liturgia, no hubo un alma que no cantara, brincara y bailara como si le fuera la vida en ello.

Si bien los éxitos llevaron la pauta del espectáculo, Guetta también presentó singles y remixes nuevos que fueron acogidos con entusiasmo. Se despidió del escenario dejando la mesa servida a Swedish House Mafia para que cerrara el festival.

Guetta ha demostrado su habilidad para conectar con la multitud y crear una experiencia inolvidable en cada uno de sus shows en el Ultra Music Festival. Con su pasión por la música y su compromiso con el espectáculo en vivo, no es de extrañar que David Guetta sea uno de los nombres más importantes en la historia del UMF.

