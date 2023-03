Preocupación por una nueva especie tropical de mosquito expandiéndose en el sur de la Florida

El Culex lactation fue descubierto por primera vez en un area rural de Miami en 2018. Desde entonces, hay registro de su presencia en todo el sur de la Florida

Llegó la primavera y llegaron los mosquitos. El sur de la Florida es un paraíso, con playas de arenas blancas y mar templado, pero también es una pequeña franja de tierra que se encuentra entre la costa y un enorme pantano -el parque nacional Everglades-. Es decir, con la humedad constante y las altas temperaturas, es el caldo de cultivo ideal para todo tipo de insectos, incluidos los molestos mosquitos.

Pero a las muchas especies de mosquitos que se conocen en esta región, este 2023 se suma una nueva especie tropical de mosquito: el Culex lactator, que usualmente se lo encuentra en Centro y Sudamérica. No en Miami y sus alrededores, por eso su presencia preocupa a la comunidad científica. La primera pregunta que surge en la mente es: ¿cómo llegó hasta aquí? Por el momento, no hay respuesta. Hay una teoría que indica que por el cambio climático, el sur de la Florida se está volviendo más ameno para especies puramente tropicales como esta, pero esta teoría no explica si es que el mosquito por si mismo migró hasta aquí.

Lo que sí se sabe, es que los investigadores del Laboratorio Médico Entomológico de la Universidad de la Florida lo descubrieron por primera vez en este territorio en el 2018, en un área rural cercana a Miami. Desde entonces, ya hay presencia de la especie en todos los condados del sur de la Florida.

“Existen alrededor de 90 especies de mosquitos viviendo en la Florida, y la lista continúa ampliándose con la introducción de nuevas especies que llegan desde otras latitudes”, explicaba en un artículo en la revista científica Journal of Medical Entomology, el doctor Lawrence Reeves, biólogo experto en mosquitos.

Si bien no hay información específica del Culex Lactator, se sabe que pertenece a una familia de mosquitos que pueden transmitir virus como el de la Enfermedad del Nilo JOSEPH BERGER, BUGWOOD.ORG

El problema con las nuevas especies de mosquitos, y de allí la preocupación de la comunidad científica, es que en general acarrean nuevas enfermedades. Las especies de mosquitos más peligrosas encontradas en esta región son el Aedes aegypti, el Aedes albopictus y el Culex quinquefasciatus, todos potencialmente mortales, son especies no nativas que llegaron desde el trópico. Existen 17 especies no nativas actualmente descubiertas en Florida, 11 de las cuales fueron detectadas en las últimas dos décadas, 6 de ellas en los últimos cinco años.

No se sabe demasiado del Culex lactator, ya que recién comenzaron los estudios. Pero al tratarse de un Culex, es de la familia de los mosquitos que transmiten el virus de la Enfermedad del Nilo y el virus de la Encefalitis de St. Louis.

Virus como el del Nilo, el dengue y el chikungunya, todos transmitidos por especies de mosquitos no nativas, son un problema de salud pública en los Estados Unidos.

“Debemos estar vigilantes a la aparición de nuevas especies de mosquitos porque cada uno de ellos llega con la posibilidad de transmitir nuevos virus”, agregaba en el artículo el doctor Reeves.

Los condados de Miami Dade, Broward y Monroe tienen constantes fumigaciones para evitar la propagación de mosquitos potencialmente peligrosos para la salud pública. De todas maneras se le pide a la población que evite la acumulación de agua al aire libre y que utilicen repelentes.

SEGUIR LEYENDO