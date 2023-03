Más allá de Ultra: los eventos de la Miami Music Week que no te puedes perder

Durante la Miami Music Week, DJ de todo el mundo estarán actuando en todo el sur de la Florida.

Miami Music Week es mucho más que Ultra Music Festival. Si bien es el evento principal de la semana el que acapara toda la atención, cada día se celebrarán decenas de fiestas y raves en clubes, piscinas, almacenes y al aire libre. De todo el mundo descienden DJ para encender las tardes y noches de Miami.

Estos son algunos de los eventos más destacados de esta movida semana:

Martes

Fernando Vidal, mejor conocido como Nuclius, es un DJ peruano que se presentará durante Miami Music Week en Paraiso Estereo. (Nuclius)

Confessiones

Con Ben Finx, Nuclius, Hnnrs, Not So Human y otros

Dónde: Paraiso Estereo, 1306 N Miami Ave, Miami, FL 33136 - (786) 809-1306

Cuándo: desde las 10 de la noche

Cuánto: de gratis a USD 1250

Eelke Kleijn

Con Marcelo Vasami, Nicolas Rada, Domingo y otros

Dónde: Treehouse Miami, 323 23rd St, Miami Beach, FL 33139 - (786) 318-1908

Cuándo: desde las 4 de la tarde

Cuánto: de USD 30 a USD 50

The Hideout Miami

Con Classmatic, Guille Placencia, Cortes, Redtape, Late Delivery y otros

Dónde: Centro Wynwood, 297 NW 23rd St, Miami, FL 33127 - (786) 584-2866

Cuándo: desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana

Cuánto: USD 10

Lab Worx

Dipzy encabeza la lista de DJ que se presentará este martes en Savage Labs. (Dipzy)

Con Dipzy, Hotboxx, Flynn Nolan, Juanskkrr, Ledo, London X, Reefro y otros

Dónde: Savage Labs, 2451 NW 5 Ave, Miami, FL 33127 - (786) 597-3320

Cuándo: de 8 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: de USD 10 a USD 100

Groove Cruise Presents Unlearn:Records Showcase

Con 22 Weeks, A.D., Brio, Brizee, DJ Dove, DJ Ideal, Doc Brown, Edgar V, Francis Davila, Freshcobar, Lady Verse y otros

Dónde: Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, FL 33139 - 305-534-1009

Cuándo: de 8 de la noche a 5 de la mañana

Cuánto: desde USD 20

Miércoles

Club Bitbird

Con San Holo, Tisoki, Pauline Herr, OddKidOut y Helloworld

Dónde: Freehold, 2219 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 - (305) 280-0330

Cuándo: de 9 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: de USD 45 a USD 2.000

Aliens on Mushrooms Presents Aliens Invade Uranus

El dúo estadounidense Gettoblaster hará bailar al público de Savage Labs este miércoles, 22 de marzo. (GettoblasterDJ)

Con Harry Romero, Junior Sanchez, Gettoblaster, Franklyn Watts, Jesse Bravo, Fuzzy Cufflinxxx, Saeed Younan y otros

Dónde: Savage Labs, 2451 NW 5 Ave, Miami, FL 33127 - (786) 597-3320

Cuándo: de 6 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: gratis

Anthony, Frankey & Sandrino, and Sis

Dónde: Treehouse Miami, 323 23rd St, Miami Beach, FL 33139 - (786) 318-1908

Cuándo: de 9 de la noche a 5 de la mañana

Cuánto: de USD 10 a USD 45

Ants Miami

Con ChaseWest, Chelina Manuhutu, Cloonee, Hugel, Solardo y otros

Dónde: Oasis Wynwood, 2335 N Miami Ave, Miami, FL 33127 - (305) 449-9772

Cuándo: de 7 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: desde gratis a USD 2.560

Aprés Piscine

Con Teknicoz, Andy David, Trimtone, Ian Thauer, Berger & Beezy, entre otros

Dónde: 1421 S Miami Ave, Miami, FL 33130 - (305) 577-9809

Cuándo: de 3 de la noche a 2 de la mañana

Cuánto: de USD 10 a USD 50

Jueves

Boots & Cats

Con Eyes Wide Shut, DLSV, Laurent Simeca, Monoky y otros

Dónde: Thank You Miami, 1701 W Flagler St Suite 101, Miami, FL 33135 - (305) 342-1208

Cuándo: de 10 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: USD 60 a USD 100

AceMo, DJ Swisha, Kush Jones y MoMa Ready

Con Aurora Halal, INVT, Sel.6 y Jan Anthony

Dónde: 2509 N Miami Ave, Miami, FL 33127 - (305) 890-4390

Cuándo: de 6 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: USD 15 a USD 30

Addiction by Vintage Culture

Con Joseph Capriati, DJ Tennis, Solardo, Korolova, Halfcab y otros

Dónde: Hyde Beach en el SLS Hotel, 1701 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 - (305) 455-2990

Cuándo: desde las 12 del mediodía

Cuánto: USD 115 a USD 7.500

Afro Latino House Showcase

Saliva Commandos ha estado activo en las escena musical por más de 20 años. (Saliva Commandos)

Con Peppe Citarella, Saliva Commandos, James Deron, Piero Scratch, Buddah Morales, Ray Vazquez y otros

Dónde: 9beach Latin Restaurant & Bar, 1628 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 - (305) 532-5353

Cuándo: de 8 de la noche a 4 de la mañana

Cuánto: USD 10

Bear Who?, Collette & DJ Heather, Gettoblaster, and Junior Sanchez

Dónde: Coyo Taco, 2320 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 - (305) 573-8228

Cuándo: de 9 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: gratis

Viernes

808 Life Presents The Get Down!

Con Kuad Soundsystem, Keith Mackenzie, Codes, DJ Voodoo y Shyda

Dónde: The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct, Miami, FL 33127 - (786) 860-5634

Cuándo: de 6 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: USD 40 a USD 50

Black Book Records Showcase

Con Chris Lake, HoneyLuv, Harry Romero, Sosa y otros

Dónde: Oasis Wynwood, 2335 N Miami Ave, Miami, FL 33127 - (305) 449-9772

Cuándo: desde las 9 de la noche

Cuánto: de USD 60 a USD 5.120

Black Coffee & Friends

Con Anotr, Miluhska, Mita Gami y WhoMadeWho

Dónde: Factory Town, 4800 NW 37th Ave, Miami, FL 33142 - (305) 484-6235

Cuándo: desde la 7 de la noche

Cuánto: desde USD 50 a USD 120

Boogie Beach

Bear Who? es un DJ y productor mundialmente reconocido. (Bear Who?)

Con Bear Who?, Colette y DJ Heather, David Harness, Jason Hodges, Julius “The Mad Thinker” y otros

Dónde: Soho Beach House, 4385 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 - (786) 507-7900

Cuándo: de 6 de la noche a 1 de la mañana

Cuánto: gratis

Colorize & Friends

Con Jody Wisternoff, Luttrell, Estiva, Lipless, Matt Fax y Praana

Dónde: Sky Yard en The Lincoln Eatery, 723 Lincoln Ln N, Miami Beach, FL 33139 - (305) 903-4076

Cuándo: de 4 de la tarde a 11 de la noche

Cuánto: USD 20 a USD 80

Sábado

El DJ y productor Junior Sanchez es uno de los grandes nombres que estará actuando durante Miami Music Week. (Junior Sanchez)

A-Trak & Friends

Con the Magician, Dombresky, Disco Dom, Junior Sanchez, Melé, Falcons, HoneyLuv y Hank K

Dónde: Oasis Wynwood, 2335 N Miami Ave, Miami, FL 33127 - (305) 449-9772

Cuándo: de 9 de la noche a 3 de la mañana

Cuánto: desde gratis a USD 2.560

Addicted 2 House

Con Hatiras, Vincent Caira, FrankMatik, Kris Kokopelli y otros

Dónde: Maxine’s Bistro and Bar, 1756 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 - (305) 674-3527

Cuándo: de 3 de la tarde hasta la media noche

Cuánto: gratis

Altered States

Con Zeds Dead, Ayybo, Mary Droppinz, Noises, y otros

Dónde: The Ground Miami, 34 NE 11th St #2, Miami, FL 33132

Cuándo: desde las 11 de la noche

Cuánto: desde USD 50

Anjunadeep Open Air Miami

Con Cri, Eli & Fur, Joddy Wisternoff, Luttrell, Marsh, Nils Hoffmann y Sinca

Dónde: MAPS Backlot, 342 NW 24th St, Miami, FL 33127 - (305) 532-7880

Cuándo: desde las 5 de la tarde

Cuánto: USD 65

Charlotte de Witte

Charlotte de Witte es una DJ y productora discográfica belga con un estilo techno de marcada tendencia minimal, así como influencias del ácid.​ (Charlotte de Witte)

Con Indira Paganotto, Hiroko Tamamura, Rafa Barrios, Franky Wah y otros

Dónde: M2, 1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 - (305) 771-0388

Cuándo: desde las 10 de la noche

Cuánto: USD 100

Domingo

Alan Walker

Dónde: Oasis Wynwood, 2335 N Miami Ave, Miami, FL 33127 - (305) 449-9772

Cuándo: desde las 9 de la noche

Cuánto: de USD 40 a USD 100

Around the Corner

Con Amo, Chad Andrew, Chktle, David Berrie, David Gtronic, Deoca y otros

Dónde: 28 NE 14th St #1311, Miami, FL 33132 -

Cuándo: desde las 7 de la noche

Cuánto: de USD 30 a USD 80

Audien Presents Progressive House Never Died

Con Mike Williams, Dubvision, Forester, Codeko, y Danny Quest

Dónde: Freehold, 2219 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 - (305) 280-0330

Cuándo: desde las 9 de la noche

Cuánto: USD 50 a USD 2.000

Bandidos

Con Cocodrills, Detlef, Rafa Barrios, Sidney Charles, Technasia, y otros

Dónde: 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St, Miami, FL 33127 - (305) 768-9826

Cuándo: desde el mediodía hasta las 3 de la mañana

Cuánto: gratis

Carl Cox

En el mundo de la música electrónica bailable pocos nombres pesan más que el de Carl Cox. (Carl Cox)

Con Enrico Sangiuliano, Anfisa Letyago, Solardo, Guti, y otros

Dónde: M2, 1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 - (305) 771-0388

Cuándo: desde las 10 de la noche

Cuánto: USD 100

