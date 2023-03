Inicio de jornada volátil en Wall Street en medio de la baja en las acciones de los bancos

Bolsa de Nueva York (Reuters)

Las acciones de los bancos iniciaron la jornada con pérdidas en Wall Street, sacudidos por la preocupación de que la mayor quiebra de un banco estadounidense en casi 15 años pueda tener repercusiones en todo el mundo.

Tras los primeros 10 minutos de negociaciones, el Dow Jones retrocedía 0,54%, mientras que el S&P 500 caía 1,27% y el tecnológico Nasdaq cedía 1,28%.

En el sector bancario, Wells Fargo cae un 4,3% y Bank of America pierde más de un 5%. Por su parte, el banco regional First Republic cae más de 65%.

En Europa, el DAX alemán cayó un 3,2% y el FTSE 100 británico perdió un 2,5%.

Los analistas del banco ING dijeron que la mayoría de los bancos no tienen el alto porcentaje de bonos del Estado que tenía SVB, pero añadieron que “eso no significa que no haya más SVB por ahí”.

“Hasta ahora, parece que los bancos potencialmente problemáticos son pocos y, lo que es importante, no se extienden a los llamados bancos de importancia sistémica”, dijo el analista de ING.

El presidente Joe Biden aseguró este lunes a los estadounidenses que su sistema bancario “es seguro” y sus depósitos estarán disponibles “cuando los necesiten”, tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), especializado en el sector tecnológico.

Según el presidente, el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y, en cualquier caso, “los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas”. Y afirmó que “el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos”.

